''கபடியில் இந்தியா தங்கம்'' - கண்ணகி நகர் வீராங்கனை கார்த்திகாவுக்கு குவியும் பாராட்டு!
Published : October 25, 2025 at 11:08 PM IST
சென்னை: சர்வதேச அளவில் நடைபெற்ற கபடி போட்டியில் இந்தியாவுக்கு தங்கப்பதக்கம் வென்று கொடுத்த கார்த்திகாவுக்கு தமிழகம் முழுவதும் இருந்து பாராட்டு குவிந்து வருகிறது.
பஹ்ரைனில் நடைபெற்று வரும் மூன்றாவது ஆசிய இளையோர் போட்டிகள் தொடர் 2025 ல் கபடி பிரிவில் இந்திய வீராங்கனைகள் இறுதிப்போட்டியில் ஈரானை வீழ்த்தி நாட்டுக்கு தங்கப் பதக்கம் வென்றிருக்கின்றனர். குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இருந்து சென்று இந்திய நாட்டிற்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் விளையாடி அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக 'கண்ணகி நகர்' கார்த்திகா திகழ்ந்திருப்பது தமிழர்கள் ஒவ்வொருவரும் பெருமைப்பட வேண்டிய ஒன்றாகவே உள்ளது.
கண்ணகி நகர் என்று பெயர் சொன்னாலே பல நபர்களுக்கு பல விதமான நினைவுகள் வரும். ஆனால் இனி வரும் காலங்களில் கண்ணகி நகர் என்றாலே ஒரே ஒரு நினைவு மட்டும் தான் வரும். அது இந்தியாவுக்காக தங்கம் பதக்கம் வென்று கொடுத்த கண்ணகி நகர் கபடி வீராங்கனை கார்த்திகா என்ற பெயர் தான் நினைவுக்கு வரும்.
ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு (அண்டர் 18) இந்திய பெண்கள் கபடி குழுவுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஒரு கபடி வீராங்கனை தேர்வாகினார். அதுவும் கண்ணகி நகரில் வசிக்கக்கூடிய அரசு பள்ளி மாணவியான கபடி வீராங்கனை கார்த்திகா தேர்வானார். இந்திய கபடி குழுவில் தேர்வானது மட்டுமல்லாமல் இந்திய கபடி குழுவிற்கு துணை கேப்டனாகவும் தேர்வானார்.
இந்நிலையில் நேற்றைய முன்தினம் ஆசிய அளவில் நடைபெற்ற கபடி போட்டியில் இந்தியாவுக்கு தங்கப்பதக்கம் வென்று கொடுத்துள்ளது இந்திய கபடி குழு. 9 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்திய கபடி குழுவில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த கபடி வீராங்கனை தேர்வாகி முதல் போட்டியிலேயே இந்தியாவுக்கு தங்கப்பதக்கம் வென்று கொடுப்பதற்கு உறுதுணையாக இருந்த கண்ணகி நகர் கபடி வீராங்கனை கார்த்திகாவுக்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் என பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அதுமட்டுமல்லாமல் பொதுமக்கள் சமூக வலைதளங்களில் கபடி வீராங்கனை கார்த்திகாவுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர். இந்தியாவுக்கு தங்கப்பதக்கம் வென்று கொடுத்த கார்த்திகா நாளைய தினம் சென்னை திரும்புகிறார். சென்னையில் அவருக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கண்ணகி நகர் பகுதியில் கார்த்திகாவுக்கு பொதுமக்கள் சார்பில் வரவேற்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
கார்த்திகாவின் தந்தை ரமேஷ். இவர் சென்ட்ரிங் வேலை செய்து வருகிறார். கார்த்திகாவின் தாயார் சரண்யா. இவர் பல ஆண்டுகளாக தூய்மை பணியாளராக பணியாற்றி வந்தவர். தற்போது தனது மகள் கார்த்திகாவுக்காக ஆட்டோ டிரைவராக தனது பணியை மாற்றி செய்து வருகிறார்.
கார்த்திகாவின் தங்கை காவியா. இவரும் கபடி வீரர் தான். பல போட்டிகளில் வென்றுள்ளார். இவர்கள் இருவரும் வசிக்கக்கூடிய கண்ணகி நகர் பகுதியில் இருக்கும் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் படிக்கின்றனர். கார்த்திகா 12ம் வகுப்பு படிக்கிறார். அதே பள்ளியில் கார்த்திகாவின் தங்கை 11 ஆம் வகுப்பு படிக்கிறார்.
கார்த்திகா கபடி விளையாடி இந்தியா தங்கப்பதக்கம் வெல்வதற்கு உறுதுணையாக இருந்துள்ளது குறித்து தாயார் சரண்யா கூறுகையில், ''கார்த்திகா ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும் போது கபடி விளையாட துவங்கினார். அதன் பின்பு தொடர்ச்சியாக கபடி விளையாட்டில் ஆர்வம் காட்டினார். அதற்கு நாங்கள் ஒத்துழைத்தோம்.
ஒரு கட்டத்தில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு வரும் நேரத்தில் அவர் கபடி விளையாடுவதா? பொது தேர்வு எழுதுவதா? என்கின்ற யோசனையில் இருந்தபோது நான் தான் பொதுத்தேர்வு மீண்டும் எழுதிக்கொள்ளலாம். நீ போய் கபடி விளையாடு என்று சொல்லி அனுப்பினேன். அன்று அனுப்பினேன். இன்று உலகமே என் மகளை பார்க்கும் அளவுக்கு வளர்ந்து நிற்கிறார். இது எனக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது" என்று கூறினார்.