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இந்திய ஹாக்கி அணிக்கு ஆரஞ்சு நிற ஜெர்சி ஏன்? மன்பிரீத் சிங் விளக்கம்

இந்திய ஹாக்கி அணியின் ஜெர்சி நிற மாற்றத்தை, முன்னாள் இந்திய கேப்டன் வீரன் ரஸ்குயின்ஹா மற்றும் நாட்டின் சில முக்கிய அரசியல் தலைவர்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

மன்பிரீத் சிங்
மன்பிரீத் சிங் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 1, 2026 at 10:37 AM IST

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ஹைதராபாத்: தொழில்நுட்பக் காரணங்களால் ஏற்படும் பார்வைத் தடுமாற்றத்தைத் தவிர்க்கவே, வீரர்களின் பரிந்துரைப்படி ஹாக்கி அணியின் புதிய ஆரஞ்சு நிற ஜெர்சி மாற்றப்பட்டதாக இந்திய வீரர் மன்பிரீத் சிங் விளக்கமளித்துள்ளார்.

சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பு சார்பில் 2026 ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தொடரானது நெதர்லாந்து மற்றும் பெல்ஜியத்தில் எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது. இத்தொடருக்கான இந்திய அணி ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டு, வீரர்கள் தீவிரப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான இந்திய ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணிகளின் புதிய ஜெர்சியை ஹாக்கி இந்தியா அமைப்பு சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தியது.

இந்திய ஹாக்கி அணியின் புதிய ஜெர்சி ஆரஞ்சு நிறத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த நிற மாற்றம் விளையாட்டு மற்றும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் சர்ச்சையையும், விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக, இந்த ஜெர்சி நிற மாற்றத்திற்கு முன்னாள் இந்திய கேப்டன் வீரன் ரஸ்குயின்ஹா அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தினார். அதேபோல் நாட்டின் சில முக்கிய அரசியல் தலைவர்களும் இந்த நிற மாற்றத்தைக் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், சர்வதேசப் போட்டிகள் அனைத்தும் நீல நிற ஹாக்கி ஆடுகளங்களில் நடத்தப்படுவதால், வீரர்கள் நீல நிற ஜெர்சி அணியும்போது சக வீரர்களை அடையாளம் காண்பதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது. இதன் காரணமாக மட்டுமே இந்த ஜெர்சி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது என இந்திய ஹாக்கி அணியின் நட்சத்திர வீரர் மன்பிரீத் சிங் விளக்கமளித்துள்ளார்.

இது குறித்து ஏ.எ.ன்ஐ செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசிய மன்பிரீத் சிங், "இதற்கு முன்பும் கடந்த 2014 உலகக் கோப்பை மற்றும் காமன்வெல்த் போட்டிகளில் நாம் மஞ்சள் நிற ஜெர்சிகளை அணிந்து விளையாடியுள்ளோம். எனவே, தற்போதைய சூழலில் பரப்பப்படும் அரசியல் கருத்துக்கள் முற்றிலும் தேவையற்றவை. இந்த முடிவு வெளியிலிருந்து திணிக்கப்பட்டது அல்ல. அனைத்து வீரர்கள் மற்றும் அணி நிர்வாகத்தினரின் கூட்டு முடிவின்படியே இந்த நிற மாற்றம் செய்யப்பட்டது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஏனெனில், தற்போது சர்வதேச ஹாக்கி போட்டிகள் அனைத்தும் நீல நிற ஆடுகளங்களிலேயே நடத்தப்படுகின்றன. அணியின் நீல நிற உடையும், நீல நிற சாக்ஸ்களும் ஆடுகளத்தின் நிறத்துடன் ஒத்துப்போவதால், மைதானத்தில் சக வீரர்களைக் கண்டறிவதிலும், பந்தைக் கையாள்வதிலும் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. இதனாலேயே இந்த நிற மாற்றம் செய்யப்பட்டது. மேலும், ஆரஞ்சு நிறம் நமது தேசியக் கொடியின் ஒரு பகுதியாகும். இதனை அணிவது வீரர்களுக்குள் தேசப்பற்றையும், சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கான கூடுதல் ஊக்கத்தையும் தரும்" என்று கூறியுள்ளார்.

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முன்னதாக, ஜெர்சி நிற மாற்றம் குறித்து எழுந்த விமர்சனங்களுக்குப் பதிலளித்த ஹாக்கி இந்தியா அமைப்பு, "அணியின் ஆதரவு ஊழியர்கள் மற்றும் வீரர்களின் பரிந்துரைகள், மற்றும் அவர்களுடனான ஆலோசனைகளின் அடிப்படையிலேயே சீருடையின் நிறத்தை மாற்றுவது என்ற முடிவு எடுக்கப்பட்டது. இதற்கான முதன்மைக் காரணம் முற்றிலும் தொழில்நுட்ப ரீதியானது" என்று தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

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MANPREET SINGH
MANPREET SINGH ON NEW JERSEY
HOCKEY WORLD CUP 2026
மன்பிரீத் சிங்
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