மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்: மந்தனா, ஷஃபாலி அதிரடி; இலங்கையை வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி

நான்காவது டி20 போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஸ்மிருதி மந்தனா ஆட்ட நாயகி விருதை வென்றார்.

ஷஃபாலி வர்மா - ரிச்சா கோஷ்
ஷஃபாலி வர்மா - ரிச்சா கோஷ் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 29, 2025 at 9:49 AM IST

திருவனந்தபுரம்: இலங்கை மகளிர் அணிக்கு எதிரான நான்காவது டி20 போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்துவரும் இலங்கை மகளிர் அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்று முடிந்த முதல் மூன்று டி20 போட்டிகளின் முடிவிலும் இந்திய அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 3-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியது.

இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான நான்காவது போட்டி நேற்று திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள க்ரீன்ஃபீல்ட் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணிக்கு ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் ஷஃபாலி வர்மா இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கி அடித்தளம் அமைத்துக் கொடுத்தனர்.

தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 162 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அசத்தினர். அதன்பின் 12 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 79 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் ஷஃபாலி வர்மா தனது விக்கெட்டை இழந்தார்.

அவரைத் தொடர்ந்து 11 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 80 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் ஸ்மிருதி மந்தனாவும் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ரிச்சா கோஷ் மற்றும் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுரும் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் ரிச்சா கோஷ் 4 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 40 ரன்களையும், ஹர்மன்ப்ரீத் 16 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.

இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 2 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 221 ரன்களைக் குவித்தது. இலங்கை அணி தரப்பில் மல்ஷா ஷெஹனி மற்றும் நிமஷா மதுஷானி ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இலங்கை அணிக்கு ஹாசினி பெரேரா-சமாரி அத்தபத்து இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இதில் அதிரடியாக விளையாடி வந்த ஹாசினி பெரேரா 33 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து அரைசதம் கடந்திருந்த சமாரி அத்தபத்துவும் 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 52 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய வீராங்கனைகளில் இமெஷா துலானி 29 ரன்களையும், நிலக்‌ஷிகா தில்ஹாரி 23 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.

மற்ற வீராங்கனைகள் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க தவறியதன் காரணமாக, இலங்கை மகளிர் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 191 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இந்திய அணி தரப்பில் அருந்ததி ரெட்டி, வைஷ்னவி சர்மா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினர்.

இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் 4-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஸ்மிருதி மந்தனா ஆட்ட நாயகி விருதை வென்றார்.

