தந்தை மாரடைப்பு காரணமாக ஸ்மிருதி மந்தனாவின் திருமணம் ஒத்திவைப்பு!

இந்திய கிரிக்கெட் வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் இசையமைப்பாளர் பலாஷ் முச்சால் ஆகியோரின் திருமணம் மறு தேதி குறிப்பிடப்படாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஸ்மிருதி மந்தனாவின் திருமணத்திற்கு முந்தைய விழா
திருமணத்திற்கு முந்தைய விழாவில் ஸ்மிருதி மந்தனா (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 23, 2025 at 5:22 PM IST

1 Min Read
மஹாராஷ்டிரா: இந்திய கிரிக்கெட் வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் இசையமைப்பாளர் பலாஷ் முச்சால் ஆகியோரின் திருமணம், ஸ்மிருதி மந்தனாவின் தந்தைக்கு திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டதன் காரணமாகத் தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய மகளிர் அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனையும், துணைக்கேப்டனுமாக அறியப்படுபவர் ஸ்மிருதி மந்தனா. இவர் சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்த ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வெல்வதற்கு உறுதுணையாக இருந்தார். இத்தொடரில் அவர் விளையாடிய 9 போட்டிகளில் 54.25 என்ற சராசரியில் 434 ரன்களையும் குவித்து அசத்தினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த நிலையில், ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் பிரபல பாலிவுட் இசையமைப்பாளருமான பலாஷ் முச்சலும் நீண்ட காலமாக காதலித்து வருகின்றன. இதையடுத்து இருவரும் விரைவில் திருமணம் செய்யவுள்ளதாகவும் தகவல்கள் பரவிய நிலையில், சமீபத்தில் இந்திய மகளிர் அணி உலகக் கோப்பையை வென்ற டி.ஒய்.பாட்டில் மைதானத்தில் பலாஷ் முச்சல் மற்றும் ஸ்மிருதி மந்தனா இருவரும் மோதிரம் மாற்றிக்கொள்ளும் காணொளிகளும் வைரலாகின.

இதனையடுத்து இருவருடைய திருமணமும் நேருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் முன்னிலையில் இன்று (நவ.23) மகாராஷ்டிராவில் நடைபெற இருந்தது. இந்த திருமணத்திற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடந்து கொண்டிருந்த நிலையில், ஸ்மிருதி மந்தனாவின் தந்தை சீனிவாஸ் மந்தனாவுக்கு திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டதன் காரணமாக, அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளார்.

மேற்கொண்டு மந்தனா மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரும் மருத்துவமனைக்கு விரைந்துள்ளனர். இதன் காரணமாக மந்தனா மற்றும் முச்சலுடைய திருமணம், தேதி குறிப்பிடப்படாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதனையடுத்து திருமணத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருந்த விருந்தினர்களும் திருப்பி அனுப்பட்டுள்ளதாகவும், திருமண மண்டபத்தில் உள்ள அலங்காரங்களை அகற்றும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் ஸ்மிருதி மந்தனாவின் மேலாளர் தோஹின் மிஸ்ரா கூறியுள்ளார்.

இந்திய மகளிர் அணி வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனாவின் திருமண நிகழ்ச்சி ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கும் சம்பவம், அவரது ரசிகர்களை பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அதேசமயம், மந்தனாவின் தந்தை விரைவில் குணமடைய வேண்டும் என்றும் ரசிகர்கள் தங்கள் ஆறுதல்களைத் தெரிவித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

