பிரீமியர் லீக்கில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அபார வெற்றி; லா லிகாவில் ரியல் மாட்ரிட் அதிர்ச்சித் தோல்வி!
லா லிகா கால்பந்து தொடரின் விறுவிறுப்பான மாட்ரிட் டெர்பி போட்டியில், வலுவான ரியல் மாட்ரிட் அணியை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி அத்லெடிகோ மாட்ரிட் அணி அபார வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது.
Published : September 21, 2026 at 12:30 PM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலீஷ் பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில், வலுவான மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 5-3 என்ற கோல் கணக்கில் சண்டர்லேண்ட் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் இங்கிலீஷ் பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரானது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி, சண்டர்லேண்ட் அணியை எதிர்கொண்டது.மான்செஸ்டரில் உள்ள எதியாட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில், தொடக்கம் முதலே இரு அணிகளும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்து அசத்தின.
மான்செஸ்டர் சிட்டி அபார வெற்றி
இதில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணிக்காக என்ஸொ ஃபெர்னாண்டஸ் ஆட்டத்தின் 9ஆவது நிமிடத்தில் முதல் கோலடித்து அசத்தினார். அதற்குப் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் செயல்பட்ட சண்டர்லேண்ட் அணிக்கு, பிரையன் பிராபி 12ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்து ஆட்டத்தைச் சமன் செய்தார். தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 29ஆவது நிமிடத்தில் சிட்டி அணியின் ராயன் செர்கி கோலடிக்க, 33ஆவது நிமிடத்தில் சண்டர்லேண்ட் அணியின் பிரையன் பிராபி மீண்டும் ஒரு கோலைப் பதிவு செய்தார்.
Brian Brobbey hit the first hat-trick against Man City at the Etihad since Jamie Vardy for Leicester in 2020— Premier League (@premierleague) September 20, 2026
And it's only the sixth time in Premier League history a player has scored a treble for a losing side 😯 pic.twitter.com/0eSHZNDxAP
இதனால் ஆட்டம் 2-2 என்ற கணக்கில் சமநிலையை எட்டியது. அதன்பின், ஆட்டத்தின் 43ஆவது நிமிடத்தில் சிட்டி அணியின் அந்தோனி செமினியோ கோலடித்து மீண்டும் முன்னிலையைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இரு அணிகளும் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு போட்டியின் சுவாரஸ்யத்தைக் கூட்டின. இதில் ஆட்டத்தின் 57ஆவது நிமிடத்தில் செமினியோ மீண்டும் ஒரு கோலைப் பதிவு செய்து சிட்டி அணியின் பலத்தை உயர்த்தினார்.
மறுபக்கம் விட்டுக்கொடுக்காமல் விளையாடிய சண்டர்லேண்ட் அணிக்கு, 59ஆவது நிமிடத்தில் பிரையன் பிராபி மீண்டும் ஒரு கோலைப் பதிவு செய்து தனது ஹாட்ரிக் சாதனையையும் படைத்தார். ஆனால், அதன்பின் சண்டர்லேண்ட் அணியால் எதிரணியின் டிஃபென்ஸைத் தகர்த்து மேலும் எந்த கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தின் 81ஆவது நிமிடத்தில், மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியின் நட்சத்திர வீரர் எர்லிங் ஹாலாண்ட் ஒரு சிறப்பான கோல் அடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார்.
Five from five. @ManCity go outright top of the Premier League ➡️ https://t.co/FFH2NmMuhk pic.twitter.com/T4zFsPy3Nj— Premier League (@premierleague) September 20, 2026
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 5-3 என்ற கோல் கணக்கில் சண்டர்லேண்ட் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் சிட்டி அணி நடப்பு சீசனில் தொடர்ச்சியாகத் தனது 5ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்து, புள்ளிப்பட்டியலிலும் முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துள்ளது.
ரியல் மாட்ரிட் அதிர்ச்சி தோல்வி
மறுபக்கம் ஸ்பெயினின் லா லிகா கால்பந்து தொடரின் விறுவிறுப்பான மாட்ரிட் டெர்பி போட்டியில், வலுவான ரியல் மாட்ரிட் அணியை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி அத்லெடிகோ மாட்ரிட் அணி அபார வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது. நேற்று நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தின் முதல் பாதியில் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்காத நிலையில், இரண்டாவது பாதியின் 51ஆவது நிமிடத்தில் ரியல் மாட்ரிட் அணியின் டீன் ஹுய்சென் ரெட் கார்ட் பெற்று மைதானத்தை விட்டு வெளியேறியது ஆட்டத்தின் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது.
இதனைச் சாதகமாக்கிக் கொண்ட அத்லெடிகோ மாட்ரிட் அணியின் அலெஜான்ட்ரோ கிரிமால்டோ 53ஆவது நிமிடத்தில் பெனால்டி வாய்ப்பு மூலம் முதல் கோலையும், 59ஆவது நிமிடத்தில் ஜொனாதன் டேவிட் மற்றொரு கோலையும் அடித்து அணியை 2-0 என முன்னிலைப்படுத்தினர். இறுதிவரை 10 வீரர்களுடன் போராடிய ரியல் மாட்ரிட் அணிக்கு, 89ஆவது நிமிடத்தில் ஆண்டோனியோ ரூடிகர் ஒரு ஆறுதல் கோல் அடித்தார்.
FT: #AtletiRealMadrid 2-1— LALIGA English (@LaLigaEN) September 20, 2026
An absolute battle… and Atleti take all three 🔴⚪#LALIGAEASPORTS I #ELDERBIDEMADRID pic.twitter.com/PnaC9Um4Wu
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ஆனால், அதன்பின் இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும் ரியல் மாட்ரிட் அணியால் மேலும் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதனால் ஆட்டநேர முடிவில் அத்லெடிகோ மாட்ரிட் அணி 2-1 என்ற கணக்கில் ரியல் மாட்ரிட் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த அதிர்ச்சித் தோல்வியின் மூலம் ரியல் மாட்ரிட் அணி நடப்புச் சீசனில் தனது இரண்டாவது தோல்வியைத் தழுவி, புள்ளிப்பட்டியலின் 4-ஆம் இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.