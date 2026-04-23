பிரீமியர் லீக்: அர்செனலின் ஆதிக்கத்திற்கு முடிவு கட்டிய மான்செஸ்டர் சிட்டி; புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம்

இந்த வெற்றியின் மூலம் பிரீமியர் லீக் புள்ளிப்பட்டியலில் அர்சேனல் அணியைப் பின்னுக்குத் தள்ளி, புள்ளிகள் பட்டியலில் மான்செஸ்டர் சிட்டி முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 23, 2026 at 3:33 PM IST

ஹைதராபாத்: பர்ன்லி அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வரும் பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற முக்கியப் போட்டியில் மான்செஸ்டர் சிட்டி மற்றும் பர்ன்லி அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பர்ன்லி அணியின் சொந்த மைதானமான டர்ஃப் மூரில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில், இரு அணி வீரர்களும் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.

இதில் ஆட்டம் தொடங்கிய 5ஆவது நிமிடத்திலேயே நட்சத்திர வீரர் எர்லிங் ஹாலண்ட் கோலடித்து மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியை முன்னிலைப் படுத்தினார். பின்னர் இரு அணி வீரர்களும் தங்களுடைய டிஃபென்ஸில் ஆதிக்கம் செலுத்த, எதிரணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகளை தடுத்தனர். இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.

அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும், இரு அணி வீரர்களும் கோலடிக்க போட்டி போட்டன. ஆனால் இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும், அவர்களால் கோலை பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் காரணமாக ஆட்ட நேர முடிவில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் பர்ன்லி அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் பிரீமியர் லீக் புள்ளிப்பட்டியலில் ஆர்சனல் அணியைப் பின்னுக்குத் தள்ளி, புள்ளிகள் பட்டியலில் மான்செஸ்டர் சிட்டி முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. இத்தொடரில் 33 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 21 வெற்றிகள், 7 டிரா மற்றும் 5 தோல்விகளைச் சந்தித்து 70 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

அதேசமயம், அர்செனல் அணியும் விளையாடிய 33 போட்டிகளில் 21 வெற்றிகள், 7 டிரா மற்றும் 5 தோல்விகளை சந்தித்து 70 புள்ளிகளுடன் இருந்தாலும், அதிக கோல்கள் அடித்த அடிப்படையில் மான்செஸ்டர் சிட்டி முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. மறுபக்கம் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஏற்பட்ட தோல்வியின் காரணமாக, பர்ன்லி அணி பிரீமியர் லீக் தொடரிலிருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

