பிரீமியர் லீக் 2026: புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தில் தொடரும் மான்செஸ்டர் சிட்டி
பிரீமியர் லீக் தொடரில் 26 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி, 53 புள்ளிகளுடன் அட்டவணையில் இரண்டாவது இடத்தை தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளது
Published : February 12, 2026 at 5:00 PM IST
மான்செஸ்டர்: ஃபுல்ஹாம் எஃப்.சி அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 3-0 என்ற கோல்கள் கணக்கில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.
இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வரும் பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் லிவர்பூல் எஃப்.சி மற்றும் சண்டர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. சண்டர்லேண்டில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியின் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி எதிரணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகளை தடுத்து நிறுத்தினர்.
இதன் காரணமாக இரு அணிகளும் கோல்கள் ஏதுமின்றி முதல் பாதியை முடித்தனர். அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் அபாரமாக செயல்பட்ட லிவர்ஃபூல் அணியின் விர்கில் வான் டிஜ்க் ஆட்டத்தின் 61ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்து அணியை முன்னிலை படுத்தினார். அதேசமயம் மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய சண்டர்லேண்ட் அணியால் எதிரணியின் டிஃபென்ஸை தாண்டி கோல்களை அடிக்க முடியவில்லை.
Wednesday in the Premier League 🙌— Premier League (@premierleague) February 11, 2026
Who impressed you the most? pic.twitter.com/Ayt6lXDp4O
இதன் மூலம் ஆட்ட முடிவில் லிவர்ஃபூல் எஃப்.சி அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் சண்டர்லேண்ட் ஏ.எஃப்.சி அணியை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் லிவர்ஃபூல் அணி நடப்பு பிரீமியர் லீக் தொடரில் தங்களுடைய 12ஆவது வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், புள்ளிப்பட்டியலில் 42 புள்ளிகளுடன் 6ஆம் இடத்திற்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் போட்டியில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியானது ஃபுல்ஹாம் எஃப்.சி அணியை எதிர்கொண்டது. மான்செஸ்டரில் உள்ள எத்தியாட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய மான்செஸ்டர் அணி அடுத்தடுத்து கோல்களை விளாசியதுடன் முன்னிலையை பெற்றது.
Antoine Semenyo's fine form continues ⚽🅰️— Premier League (@premierleague) February 12, 2026
🔵 @ManCity pic.twitter.com/V34KQ4m8my
அந்தவகையில் ஆட்டத்தின் 24ஆவது நிமிடத்தில் அந்தோனி செமின்யோவும், ஆட்டத்தின் 30ஆவது நிமிடத்தில் நிக்கோ ஓ ரெய்லியும், ஆட்டத்தின் 39ஆவது நிமிடத்தில் எர்லிங் ஹாலண்டும் அடுத்தடுத்து கோல்களை பதிவு செய்திருந்தனர். இதன் மூலம் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் 3-0 என்ற கோல்கள் கணக்கில் வலிமையான முன்னிலையை பெற்றிருந்தது.
அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது பாதி ஆட்டத்தில் மானசெஸ்டர் சிட்டி அணியானது டிஃபென்ஸை வலிமைப்படுத்து எதிரணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகளை தடுத்து நிறுத்தியது. இதன் காரணமாக இறுதிவரை போராடிய ஃபுல்ஹாம் அணியால், எதிரணியின் டிஃபென்ஸை தாண்டி ஒரு கோல் கூட பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் மான்செஸ்டர் அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஃபுல்ஹாமை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது.
Pep LOVED @ManCity's second goal against Fulham 💙 pic.twitter.com/cltBiWMJRb— Premier League (@premierleague) February 12, 2026
இதையும் படிங்க
இந்த வெற்றியின் மூலம் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி பிரீமியர் லீக் தொடரில் 16ஆவது வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன் 53 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தை தக்கவைத்துள்ளது. அதேசமயம் இந்த புள்ளிப்பட்டியலில் அர்செனல் அணி 17 வெற்றுகளுடன் 56 புள்ளிகளைப் பெற்று முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளது. இந்நிலையில் இன்று நடைபெறும் லீக் போட்டியில் பிரண்ட்ஃபோர்ட் அணியை எதிர்த்து அர்செனல் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.