கராபோவோ கோப்பை 2026: அர்செனலை வீழ்த்தி 9-வது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றது மான்செஸ்டர் சிட்டி
மான்செஸ்டர் சிட்டி எஃப்.சி அணியானது 9ஆவது முறையாக கராபாவோ கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றதுடன், இந்த தொடரில் அதிக கோப்பைகளை கைப்பற்றிய இரண்டாவது அணி என்ற பெருமையையும் பெற்றுள்ளது.
Published : March 23, 2026 at 12:53 PM IST|
Updated : March 23, 2026 at 1:14 PM IST
லண்டன்: கராபாவோ கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் மான்செஸ்டர் சிட்டி எஃப்.சி. அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் அர்செனல் எஃப்.சி. அணியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.
இங்கிலாந்தின் புகழ் பெற்ற கால்பந்து தொடர்களில் ஒன்றான இங்கிலீஷ் கால்பந்து லீக் (கராபாவோ கோப்பை) தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடந்து முடிந்துள்ளது. இதில் பிப்ரவரி மாதம் நடைபெற்ற அரையிறுதி ஆட்டத்தில் செல்சி எஃப்.சி. அணியை வீழ்த்தி அர்செனல் எஃப்.சி. அணியும், நியூகேஸில் யுனைடெட் அணியை வீழ்த்தி மான்செஸ்டர் சிட்டி எஃப்.சி. அணியும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறின.
இந்நிலையில் அர்செனல் எஃப்.சி. மற்றும் மான்செஸ்டர் சிட்டி எஃப்.சி. அணிகளுக்கு இடையிலான கராபாவோ கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டி நேற்று லண்டனில் உள்ள வெம்ப்ளி மைதானத்தில் நடைபெற்றது. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இரு அணி வீரர்களும் ஆரம்பம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், கோலடிக்கும் முயற்சியிலும் ஈடுபட்டனர்.
Highlights from our historic League Cup win over Arsenal 🏆📺 pic.twitter.com/ApAvQ4deKh— Manchester City (@ManCity) March 23, 2026
இருப்பினும் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் இரு அணி வீரர்களாலும் எதிரணியின் டிஃபென்ஸை தாண்டி எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் காரணமாக முதல் பாதி முடிவில் இரு அணிகளும் கோல்கள் ஏதுமின்றி சமநிலையில் முடிந்தது. பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியின் நிக்கோ ஓ ரெய்லி ஆட்டத்தின் 60ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்து அணியை முன்னிலை படுத்தினார்.
அதன்பின் ஆட்டத்தின் 64ஆவது நிமிடத்திலும் நிக்கோ ஓ ரெய்லி தனது இரண்டாவது கோலை பதிவு செய்ய, மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியின் வெற்றியும் ஏறத்தாழ உறுதியானது. அதன்பின் அந்த அணி தங்களுடைய டிஃபென்ஸில் முழு கவனத்தையும் செலுத்தி அர்செனல் அணிக்கு கூடுதல் அழுத்தத்தை கொடுத்தது. இதன் காரணமாக அர்செனல் அணி இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியாமல் தடுமாறியது.
The #CarabaoCup is back in @ManCity's hands! 🏆🩵#EFL | #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/ZNnXib9GRA— Carabao Cup (@Carabao_Cup) March 22, 2026
இதன் மூலம் ஆட்ட முடிவில் மான்செஸ்டர் சிட்டி எஃப்.சி. அணி 2-0 என்ற கோல்கள் கணக்கில் அர்செனல் எஃப்.சி. அணியை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்தது. இதன் மூலம் மான்செஸ்டர் சிட்டி எஃப்.சி. அணியானது 9ஆவது முறையாக கராபாவோ கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தியதுடன், இந்த தொடரில் அதிக கோப்பைகளை வென்ற இரண்டாவது அணி என்ற பெருமையையும் பெற்றுள்ளது.
இந்த பட்டியலில் லிவர்பூல் எஃப்.சி. அணியானது 10 முறை கோப்பையை வென்று முதலிடத்தில் உள்ளது. இதுதவிர கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி வெல்லும் 7ஆவது கராபோ கோப்பை இதுவாகும். மேலும், மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியின் பயிற்சியாளராக பெப் கார்டியோலா வெல்லும் 19ஆவது கோப்பை இது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.