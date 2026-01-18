பிரீமியர் லீக் 2026: மான்செஸ்டர் சிட்டியை வீழ்த்தி யுனைடெட் வெற்றி; டிராவில் முடிந்த லிவர்பூல் ஆட்டம்
லிவர்பூல் மற்றும் பர்ன்லே அணிகளுக்கு இடையிலான பிரீமியர் லீக் ஆட்டம் 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் டிராவில் முடிந்தது.
லண்டன்: மான்செஸ்டர் சிட்டி அணிக்கு எதிரான பிரீமியர் லீக் ஆட்டத்தில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி 2-0 என்ற கோல்கள் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
இங்கிலாந்தின் புகழ் பெற்ற கால்பந்து தொடர்களில் ஒன்றான பிரீமியர் லீக் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் மான்செஸ்டர் சிட்டி மற்றும் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்ததுடன், எதிரணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகளையும் தடுத்து நிறுத்தினர்.
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் வெற்றி
இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகளும் கோல்கள் ஏதுமின்றி போட்டியை சமநிலையில் வைத்திருந்தன. பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் அபாரமாக செயல்பட்ட யுனைடெட் அணிக்கு ஆட்டத்தின் 65ஆவது நிமிடத்தில் பிரையன் எம்பியூமோ மூலம் முதல் கோலானது கிடைத்தது. அதன்பின் ஆட்டத்தின் 76ஆவது பேட்ரிக் டோர்கு கோலடித்து யுனைடெட் அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார்.
மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியால், எதிரணியின் டிஃபென்ஸைத் தாண்டி ஒரு கோல் கூட பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் காரணமாக ஆட்டநேர முடிவில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி 2-0 என்ற கோல்கள் கணக்கில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்தது.
லிவர்பூல் ஆட்டம் டிரா
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் போட்டியில் லிவர்பூல் மற்றும் பர்ன்லே அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இரு அணிகளும் ஆரம்பம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்டனர். இதில் ஆட்டத்தின் 42ஆவது நிமிடத்தில் லிவர்பூல் அணிக்காக ஃபுலோரியன் விரிட்ஸ் கோலடித்து அணியை முன்னிலைப் படுத்தினார். இதன் மூலம் முதல் பாதியில் லிவர்பூல் அணி முன்னிலைப் பெற்றது.
பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த பர்ன்லே அணிக்கு ஆட்டத்தின் 65ஆவது நிமிடத்தில் மார்கஸ் எட்வர்ட்ஸ் கோலடித்து அசத்தினார். அதன்பின் இரு அணி வீரர்களும் கோலடிக்க எடுத்த முற்சிகள் முறியடிக்கப்பட்டன. இதன் காரணமாக ஆடட்நேர முடிவில் இரு அணியும் 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் போட்டியை சமன் செய்திருந்ததால், இந்த ஆட்டம் டிராவில் முடிந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது.
ஆதிக்கம் செலுத்திய செல்ஸி
மற்றொரு லீக் போட்டியில் செல்ஸி மற்றும் பிரெண்ட்ஃபோர்ட் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் செல்ஸி அணியானது தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி எதிரணி மீது அழுத்தம் கொடுத்தது. இதன் மூலம் செல்ஸி அணிக்கு ஆட்டத்தின் 26ஆவது நிமிடத்தில் ஜோவோ பெட்ரோ மூலமாக முதல் கோலானது கிடைத்தது. மேலும் முதல் பாதி முடிவில் செல்ஸி அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலையும் பெற்றது.
பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் செல்ஸி அணி ஆதிக்கத்தை செலுத்தியது. பின் ஆட்டத்தின் 76ஆவது நிமிடத்தில் கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திய செல்ஸி அணியின் கோல் பல்மெர் அதனை கோலாக மாற்றி அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். அதேசமயம் இறுதிவரை போராடிய பிரெண்ட்ஃபோர்ட் அணியால் ஒரு கோல் கூட பதிவு செய்ய முடியவில்லை.
இதன் மூலம் செல்ஸி அணி 2-0 என்ற கோல்கள் கணக்கில் பிரெண்ட்ஃபோர்ட் அணியை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த போட்டிகளின் முடிவின் மூலம் பிரீமியர் லீக் புள்ளிப்பட்டியலில் மேன்செஸ்டர் சிட்டின் அணி இரண்டாம் இடத்திலும், லிவர்பூல் அணி 4ஆம் இடத்திலும், மேன்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி 5ஆம் இடத்திலும், செல்ஸி அணி 6ஆம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.