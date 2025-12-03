பிரீமியர் லீக்கில் சாதனை படைத்த ஹாலண்ட்; ஃபுல்ஹாமை வீழ்த்தி மான்செஸ்டர் சிட்டி த்ரில் வெற்றி
பிரீமியர் லீக் தொடரில் அதிவேகமாக 100 கோல்களைப் பதிவு செய்த வீரர் என்ற ஆலன் ஷீரரின் சாதனையை எர்லிங் ஹாலண்ட் முறியடித்து புதிய சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
Published : December 3, 2025 at 10:34 AM IST
ஹைதராபாத்: ஃபுல்ஹாம் அணிக்கு எதிரான பிரீமியர் லீக் ஆட்டத்தில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 5-4 என்ற கோல்கள் கணக்கில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
இங்கிலாந்தின் புகழ் பெற்ற கால்பந்து தொடர்களில் ஒன்றான பிரீமியர் லீக் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியை எதிர்த்து ஃபுல்ஹாம் எஃப்சி அணி பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி அடுத்தடுத்து கோல்களை அடித்து எதிரணியை அழுத்தத்தில் தள்ளியது.
அதன்படி, ஆட்டத்தின் 17ஆவது நிமிடத்தில் எர்லிங் ஹாலண்ட் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணிக்காக முதல் கோலை பதிவு செய்து அசத்தினார். அவரைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 37ஆவது நிமிடத்தில் டிஜ்ஜானி ரெய்ஜெண்டர்ஸும், ஆட்டத்தின் 44ஆவது நிமிடத்தில் பில் ஃபோடனும் கோல்களை அடித்தனர். அதேசமயம் மறுபக்கம் கோலடிக்க தடுமாறி வந்த ஃபுல்ஹாம் அணிக்கு முதல் பாதியின் கூடுதல் நேரமான 45+2ஆவது நிமிடத்தில் எமிலி ஸ்மித் முதல் கோலை பதிவு செய்தார்.
Goals galore as @ManCity take all three points at Craven Cottage 🤩 pic.twitter.com/0fgMEOiwd8— Premier League (@premierleague) December 2, 2025
கோல் மழை பொழிந்த வீரர்கள்
இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 3-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது. அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் அபாரமாக செயல்பட்ட மான்செஸ்டர் அணிக்கு 48ஆவது நிமிடத்தில் பில் ஃபோடன் மீண்டும் ஒரு கோலை பதிவு செய்தார். அவரைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 54ஆவது நிமிடத்தில் சாண்டர் பெர்ஜ் ஓன் கோலை பதிவு செய்தார்.
இதனால் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 5-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் வலுவான முன்னிலையைப் பதிவு செய்தது. அதன்பின் கம்பேக் கொடுத்த ஃபுல் ஹாம் அணிக்கு ஆட்டத்தின் 57ஆவது நிமிடத்தில் அலெக்ஸ் ஐவோபி கோலடித்து அசத்தினார். அவரைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 72 மற்றும் 78ஆவது நிமிடங்களில் சாமுவேல் சுக்வூஸ் அடுத்தடுத்து கோல்களை பதிவு செய்ய, ஆட்டத்தின் போக்கானது 5-4 என்ற நிலைக்கு சென்றது.
இதனால் இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற பரபரப்பும் தொற்றிக்கொண்டது. பின்னர் இரு அணி வீரர்களும் கோலடிக்க எடுத்த முயற்சிகள் பலனளிக்கவில்லை. இதனால் ஆட்டநேர முடிவில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 5-4 என்ற கோல்கள் கணக்கில் ஃபுல்ஹாம் எஃப்சி அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 28 புள்ளிகளுடன் பட்டியலின் இரண்டாம் இடத்திற்கும் முன்னேறியுள்ளது.
After back-to-back victories, @ManCity are just two points off the top of the table 🤏— Premier League (@premierleague) December 2, 2025
Arsenal can regain their five-point advantage when they face Brentford tomorrow 👀 pic.twitter.com/314zYp82N2
எர்லிங் ஹாலண்ட் சாதனை
இந்த போட்டியில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியின் நட்சத்திர வீரர் எர்லிங் ஹாலண்ட் கோலடித்ததன் மூலம், பிரீமியர் லீக் தொடரின் தனது 100ஆவது கோலை பதிவு செய்தார். இதன் மூலம் பிரீமியர் லீக் தொடரில் அதிவேகமாக 100 கோல்களைப் பதிவு செய்த வீரர் என்ற ஆலன் ஷீரரின் சாதனையையும் ஹாலண்ட் முறியடித்து புதிய சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
முன்னதாக ஆலன் ஷீரர் 124 போட்டிகளில் 100 கோல்களை அடித்ததே பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடர் வரலாற்றில் சாதனையாக இருந்தது. இந்த நிலையில் தற்சமயம் எர்லிங் ஹாலண்ட் 111 போட்டிகளில் 100 கோல்களைப் பதிவு செய்து புதிய சாதனையைப் படைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Every Erling Haaland goal in the Premier League 😍— Premier League (@premierleague) December 3, 2025
💙 @ManCity pic.twitter.com/EwFXnH7haR
இதையும் படிங்க:
நியூகேஸில் - டோட்டன்ஹாம்
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் நியூகேஸில் எஃப்சி மற்றும் டோட்டன்ஹாம் எஃப்சி அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் முடிவில் இரு அணிகளும் தலா இரண்டு கோல்களைப் பதிவு செய்ததன் காரணமாக, 2-2 என்ற கணக்கில் டிராவில் முடிவடைந்தது.