இந்தியாவில் இருந்து உலக சாம்பியனை உருவாக்குவதே இலக்கு – மலேசிய ஜாம்பவான் மிஸ்பன் சிடெக்
மலேசியாவின் புகழ் பெற்ற பேட்மிண்டன் பயிற்சியாளர் மிஸ்பன் சிடெக், சிவகாசியில் உள்ள பேட்மிண்டன் அகாடமியின் உயர்மட்ட செயல் திறனுக்கான பயிற்சியாளராக பொறுப்பேற்றுள்ளார்.
Published : February 19, 2026 at 3:30 PM IST
விருதுநகர்: இந்தியாவிலிருந்து உலகத் தரம் வாய்ந்த பேட்மிண்டன் சாம்பியன்களை உருவாக்குவதே என்னுடைய இலக்கு என முன்னாள் மலேசிய பேட்மிண்டன் வீரரும், பயிற்சியாளருமான மிஸ்பன் சிடெக் தெரிவித்துள்ளார்.
மலேசியாவை சேர்ந்த முன்னாள் பேட்மிண்டன் ஜாம்பவான் மிஸ்பன் சிடெக். இவர் கடந்த 1980-களில் பல்வேறு சர்வதே பேட்மிண்டன் போட்டிகளில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதன் மூலமாக, ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்ததுடன், ஜாம்பவான் வீரராகவும் திகழந்தார்.
அந்த வகையில், கடந்த 1982 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை தொடரின் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இரண்டாம் இடத்தையும், 1983 மற்றும் 1985 ஆம் ஆண்டுகளில் உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வென்று அசத்தியுள்ளார்.
தனது ஓய்வுக்கு பிறகு பயிற்சியாளராக பணியாற்றி வரும் சிடெக், உலகின் முன்னணி வீரர்களாக இருந்த லீ சோங் வெய், ரஷித் சிடெக் மற்றும் ரோஸ்லின் ஹாஷிம் ஆகியோரின் பயிற்சியாளராகவும் செயல்பட்டுள்ளார். மேலும் இவர் மலேசிய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராகவும் சில ஆண்டுகள் செயல்பட்டிருந்தார்.
இந்த நிலையில் தான் தற்போது சிவகாசியில் உள்ள தனியார் பேட்மிண்டன் அகாடமியின் உயர்மட்ட செயல் திறனுக்கான பயிற்சியாளராக மிஸ்பன் சிடெக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதன்படி, விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே உள்ள திருத்தங்கல்லில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் பேட்மிண்டன் அகாடமியில் அவர் பயிற்சியாளராக இணைந்துள்ளார்.
அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சிடெக், "1986 ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற சர்வதேச போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றேன். தங்கப் பதக்கம் வெல்ல முடியாத ஏக்கம் இன்னும் என் மனதில் உள்ளது. என்னால் எட்ட முடியாத உயரத்தை நான் உருவாக்கும் வீரர்கள் எட்ட வேண்டும் என்ற நோக்கில் பயிற்சியாளர் பணியை ஏற்றேன்.
என்னுடைய வழிகாட்டுதலில் ரஷித் சிடெக், ரோஸ்லின் ஹஷிம், லீ சோங் வெய் ஆகியோர் உலகத் தரவரிசையில் முன்னிலை பெற்றனர். அதே போல் இந்திய வீரர்களையும் உலகச் சாம்பியன்களாக உருவாக்குவதே என் குறிக்கோள். இங்கு பயிற்சி பெறும் வீரர்களின் திறன்கள் மிகவும் சிறப்பாக உள்ளன.
குறிப்பாக அவர்களுடைய விளையாட்டு நுணுக்கங்கள் நன்றாக உள்ளன. அதனுடன் வீரர்களின் உடல் வலிமை மற்றும் தகுதியை மேம்படுத்தினால் அவர்கள் உலகத் தரத்தில் பல சாதனைகளை படைப்பார்கள். அதற்கு தேவையான அனைத்து திறன்களும் இவர்களிடம் உள்ளது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இதன் மூலம் அவர் ஆண்டுக்கு மூன்று முறை இந்த அகாடமிக்கு வந்து வீரர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பார் என்று கூறப்படுகிறது. இது சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளில் தமிழக வீரர்கள் சிறப்பாக செயல்பட உதவும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.