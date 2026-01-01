ETV Bharat / sports

முக்கிய விளையாட்டு நிகழ்வுகள் 2026: டி20 உலகக் கோப்பை முதல் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை வரை

2026ஆம் ஆண்டில் நடைபெறவுள்ள முக்கிய விளையாட்டு நிகழ்வுகள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

முக்கிய விளையாட்டு நிகழ்வுகள் 2026
முக்கிய விளையாட்டு நிகழ்வுகள் 2026 (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 1, 2026 at 12:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: 2026ஆம் ஆண்டில் ஐசிசி ஆடவர், மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை, ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை, ஹாக்கி உலகக் கோப்பை என பல்வேறு முக்கிய விளையாட்டு நிகழ்வுகள் நடைபெறவுள்ளன.

நடந்து முடிந்துள்ள 2025ஆம் ஆண்டு விளையாட்டு துறைக்கு மறக்கமுடியாத ஆண்டாக அமைந்திருந்தது. ஏனெனில் இந்த ஆண்டில் இந்திய கிரிக்கெட் அணி சாம்பியன்ஸ் கோப்பையை வென்றது, அதே நேரத்தில் ஆர்சிபி தனது முதல் ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றது. இதுதவிர தென்னாப்பிரிக்காவும் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி மகுடம் சூடி இருந்தது.

மேலும், இந்த ஆண்டின் இறுதியில், இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை வென்று வரலாறு படைத்திருந்தது. ஆனால் தற்சமயம் 2026ஆம் ஆண்டிலும் பல்வேறு முக்கிய விளையாட்டு நிகழ்வுகள் நடைபெற காத்திருக்கின்றன. அதன்படி, 2026ஆம் ஆண்டில் நடைபெறவுள்ள முக்கிய விளையாட்டு நிகழ்வுகள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

ஐசிசி அண்டர்19 உலகக் கோப்பை 2026

இந்த 2026ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்திலேயே ஐசிசி ஆடவர் அண்டர்19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெறவுள்ளது. ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியாவில் நடைபெறும் இந்த தொடரானது ஜனவரி 15ஆம் தேதி தொடங்கி பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் (டென்னிஸ்)

டென்னிஸ் விளையாட்டின் பாரம்பரிய மிக்க தொடர்களில் ஒன்றான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியானது எதிவரும் ஜனவரி 14ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெற்றவுள்ளது. இந்த போட்டிகள் அனைத்தும் ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள மெல்போர்ன் நகரில் நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் எதிர்வரும் பிப்ரவரி 7 முதல் மார்ச் 8 வரை இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற இருக்கிறது. முதல் முறையாக, டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் 20 அணிகள் பங்கேற்க இருப்பதால், இதில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

இந்தியன் பிரீமியர் லீக் 2026

அதனைத் தொடரில் இந்தியன் பிரீமியர் லீக் (ஐபிஎல்) தொடரின் 19ஆவது சீசனுக்கான தேதிகள் இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை என்றாலும், வழக்கம் போல், மார்ச் மாதத்தில் தொடர் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த தொடருக்கான வீரர்கள் ஏலமும் சமீபத்தில் நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

UEFA சாம்பியன்ஸ்

ஐரோப்பிய கால்பந்து சம்மேளம் சார்பில் நடைபெற்றும் வரும் சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியானது மே 30, 2026 அன்று ஹங்கேரியிலுள்ள புடாபெஸ்டில் நடைபெறும். இதில் எந்த இரு அணிகள் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி, சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற அவாலுடன் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

FIFA உலகக் கோப்பை 2026

கால்பந்து விளையாட்டின் மிகப்பெரும் போட்டியாக கருதப்படும் ஃபிஃபா ஆடவர் உலகக் கோப்பை தொடரானாது எதிவரும் ஜூன் மாதம் நடைபெறவுள்ளது. அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோ ஆகிய நாடுகள் இணைந்து நடத்தும் இந்த தொடரானது ஜூன் 11ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூலை 19ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

விம்பிள்டன் (டென்னிஸ்)

டென்னிஸ் விளையாட்டில் உலகக் கோப்பை என்று கருதப்படும் விம்பிள்டன் தொடரானது எதிவரும் ஜூன் மாதம் முதல் தொடங்கவுள்ளது. அதன்படி இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் விம்பிள்டன் டென்னி தொடர் ஜூன் 29ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 12ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026

இந்த ஆண்டு ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது நடைபெறவுள்ளது. இம்முறை உலகக் கோப்பை தொடரை இங்கிலாந்து நடத்தவுள்ளது. இதில் இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்கா, வெஸ்ட் இண்டீஸ், நியூசிலாந்து உள்பட பல முக்கிய அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளன. மேலும் போட்டிகள் ஜூன் 12 முதல் ஜூலை 15வரை நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க

ஹாக்கி உலகக் கோப்பை 2026

ஆடவர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தொடரானது இம்முறை பெல்ஜியம் மற்றும் நெதர்லாந்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த தொடரானது ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி தொடங்கும் நிலையில் ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதியுடன் முடிவடையவுள்ளது.

TAGGED:

MAJOR SPORTS EVENTS IN 2026
2026 SPORTS CALENDAR
WORLD CUPS IN 2026
விளையாட்டு நிகழ்வுகள் 2026
2026 SPORTS CALENDAR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.