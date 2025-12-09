விறுவிறுப்பான கட்டத்தில் ஆஷஸ் தொடர்; அடுத்தடுத்து விலகிய வீரர்களால் சிக்கலில் தத்தளிக்கும் அணிகள்
நடப்பு ஆஷஸ் தொடரிலிருந்து விலகிய மார்க் வுட்டிற்கு பதிலாக மேத்யூ ஃபிஷர் இங்கிலாந்து அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
ஹைதராபாத்: ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளுக்கான இங்கிலாந்து அணியிலிருந்து மார்க் வுட்டும், ஆஸ்திரேலிய அணியிலிருந்து ஜோஷ் ஹேசில்வுட்டும் விலகியுள்ளனர்.
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில், நடந்து முடிந்த முதலிரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இதனையடுத்து இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டி டிசம்பர் 17ஆம் தேதி அடிலெய்டில் உள்ள ஓவல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியிலும் ஆஸ்திரேலிய அணி வெல்லும் பட்சத்தில், நடப்பு ஆஷஸ் தொடரை 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றும். இதனால் இந்த போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
இந்நிலையில், இப்போட்டிக்கு முன்னதாக இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகள் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளன. இங்கிலாந்து அணியைப் பொறுத்தவரையில் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் மார்க் வுட் காயம் காராணமாக நடப்பு ஆஷஸ் தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான இங்கிலாந்து பிளேயிங் லெவனிலும் மார்க் வுட் இடம் பெறாத நிலையில், தற்சமயம் ஆஷஸ் தொடரிலிருந்து முழுவதுமாக விலகியுள்ளது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து மேத்யூ ஃபிஷர் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
மறுபக்கம் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு ஒரு நல்ல செய்தியும், ஒரு கெட்ட செய்தியும் உள்ளது. நற்செய்தி யாதெனில் காயம் காரணமாக முதலிரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளை தவறவிட்டிருந்த பாட் கம்மின்ஸ், மூன்றாவது போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் இணைவதுடன் கேப்டனாகவும் செயல்படவுள்ளார் என்பது தான்.
அதேசமயம் கெட்ட செய்தியானது, அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் காயம் காரணமாக ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரிலிருந்து முழுவதுமாக விலகியுள்ளார். முன்னதாக அவர் முதலிரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் பங்கேற்காத நிலையில், தற்சமயம் ஒட்டுமொத்தமாக இத்தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளது அணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆஷஸ் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி: பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், ஷோயப் பஷீர், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஹாரி புரூக், பிரைடன் கார்ஸ், ஜாக் கிராலி, பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், ஓல்லி போப், மேத்யூ பாட்ஸ், ஜோ ரூட், ஜேமி ஸ்மித், ஜோஷ் டங்கு, மேத்யூ ஃபிஷர்*.
ஆஸ்திரேலிய அணி (இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கானது): ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கேப்டன்), ஸ்காட் போலண்ட், அலெக்ஸ் கேரி, பிரெண்டன் டாகெட், கேமரூன் கிரீன், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மார்னஸ் லபுஷாக்னே, நாதன் லையன், மைக்கேல் நெசர், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜேக் வெதரால்ட், பியூ வெப்ஸ்டர்.