ருதுராஜ், கோலி மிரட்டல் சதம்! இமலாய இலக்கை நிர்ணயித்த இந்திய அணி!
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய வீரர்கள் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் சதம் விளாசியதுடன் 195 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அசத்தினர்.
Published : December 3, 2025 at 5:19 PM IST
ராய்ப்பூர்: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 359 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.
இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று ராய்ப்பூரில் உள்ள ஷாஹீத் வீர் நாராயண் சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் எந்த மாற்றங்களும் செய்யப்படாத நிலையில், தென்னாப்பிரிக்க அணியில் கேப்டன் டெம்பா பவுமா, கேஷவ் மஹாராஜ், லுங்கி இங்கிடி ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
இதையடுத்து களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு ரோஹித் சர்மா - யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரோஹித் சர்மா 14 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழக்க, மற்றொரு தொடக்க வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலும் 22 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். இதனால் இந்திய அணி 62 ரன்களில் 2 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தது. அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த விராட் கோலி மற்றும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் பொறுப்புடன் விளையாடி விக்கெட் இழப்பை தடுத்ததுடன், ஸ்கோரையும் உயர்த்தினர்.
That maiden ODI hundred feeling! 💯😎— BCCI (@BCCI) December 3, 2025
A Roaring knock in Raipur from Ruturaj Gaikwad 🙌
Updates ▶️ https://t.co/oBs0Ns6SqR#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank | @Ruutu1331 pic.twitter.com/8xvlsKyjDr
இதில் இருவரும் அடுத்தடுத்து பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட, எதிரணி பந்துவீச்சாளர்கள் விக்கெட்டை வீழ்த்த முடியாமல் திணறினர். இன்றைய ஆட்டத்தில் அபாரமாக செயல்பட்ட ருதுராஜ் கெய்க்வாட் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தை விளாசி அசத்தினார். அதன்பின் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாட முயற்சித்த கெய்க்வாட் 83 பந்துகளில் 12 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 105 ரன்களை எடுத்து தனது விக்கெட்டை இழந்தார்.
மறுபக்கம் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த விராட் கோலி சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 53ஆவது சதத்தையும், ஒட்டுமொத்தமாக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 84ஆவது சதத்தையும் பூர்த்தி செய்து மிரட்டினார். அதுமட்டுமில்லாமல் இந்த தொடரில் அவர் தொடர்ச்சியாக விளாசும் இரண்டாவது சதமாகவும் இது அமைந்தது. முன்னதாக ராஞ்சியில் நடைபெற்ற முதல் ஒருநாள் போட்டியிலும் சதமடித்து அசத்தினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Play it on loop ➿— BCCI (@BCCI) December 3, 2025
Just like Virat Kohli 😎💯
Yet another masterful knock! 🫡
Updates ▶️ https://t.co/oBs0Ns6SqR#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/WYbSDLEQRo
பின் 93 பந்துகளில் 7 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 102 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு விராட் கோலி ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த வாஷிங்டன் சுந்தரும் ஒரு ரன்னுடன் நடையைக் கட்டினார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் கேஎல் ராகுல் - ரவீந்திர ஜடேஜாவும் அதிரடியாக விளையாட அணியின் ஸ்கோரும் உயர்ந்தது. இதில் அதிரடியாக விளையாடி வந்த கேஎல் ராகுல் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்ததுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 6 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர்களுடன் 66 ரன்களைச் சேர்த்தார்.
Consecutive fifties from the Captain! 🙌— BCCI (@BCCI) December 3, 2025
KL Rahul gets to his 20th ODI half-century 👏👏#TeamIndia 336/5 with two overs to go
Updates ▶️ https://t.co/oBs0Ns6SqR#INDvSA | @IDFCFIRSTBank | @klrahul pic.twitter.com/fWjFr0oHD9
அவருடன் இணைந்து விளையாடிய ரவீந்திர ஜடேஜா 2 பவுண்டரிகளுடன் 24 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தார். இதன் மூலம் இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 358 ரன்களைச் சேர்த்தது. தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் மார்கோ ஜான்சன் 2 விக்கெட்டுகளையும், நந்த்ரே பர்கர், லுங்கி இங்கிடி தலா ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர்.