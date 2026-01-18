விஜய் ஹசாரே கோப்பை 2025-26: முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று விதர்பா அணி சாதனை
நடப்பு விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய விதர்பா அணி வீரர் அமன் மோகடே தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : January 18, 2026 at 11:12 PM IST
பெங்களூரு: சௌராஷ்டிராவுக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் விதர்பா அணி 38 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தியுள்ளது.
விஜய் ஹசாரே கோப்பை ஒருநாள் தொடரின் நடப்பு சீசன் இன்றுடன் நிறைவடைந்தது. இதில் இன்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் விதர்பா மற்றும் சௌராஷ்டிரா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பெங்களூருவில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற சௌராஷ்டிரா அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய விதர்பா அணிக்கு அதர்வா டைடே அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினார். தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடிய அதர்வா டைடே தனது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன் 15 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 128 ரன்களை சேர்த்த கையோடு தனது விக்கெட்டை இழந்தார்.
💯 for Atharva Taide 👏— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 18, 2026
He's played a solid knock on the big stage 💪
Scorecard ▶️ https://t.co/9nMrJBarkl#VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/7i0AisQWZV
அதன்பின் களமிறங்கிய வீரர்களில் யாஷ் ரத்தோட் அரைசதம் கடந்து 54 ரன்களையும், அமன் மோகடே 33 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதன் காரணமாக விதர்பா அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 317 ரன்களைச் சேர்த்தது.
சௌராஷ்டிரா அணி தரப்பில் அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அன்குர் பன்வார் 4 விக்கெட்டுகளையும், சேத்தன் சக்காரியா, சிராக் ஜானி ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். பின்னர் சவாலான இலக்கை நோக்கி விளையாடிய சௌராஷ்டிரா அணியில் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர்.
𝐕𝐢𝐝𝐚𝐫𝐛𝐡𝐚 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐕𝐢𝐣𝐚𝐲 𝐇𝐚𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐓𝐫𝐨𝐩𝐡𝐲 👏— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 18, 2026
Yash Thakur takes the last wicket to win it for Vidarbha 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/9nMrJBarkl#VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/2ETZABF5DX
அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக பிரெராக் மான்கட் 88 ரன்களையும், சிராக் ஜானி 64 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க தவறினர். இதன் காரணமாக சௌராஷ்டிரா அணி 48.5 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 279 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது.
விதர்பா அணி தரப்பில் யாஷ் தாக்கூர் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் விதர்பா அணி 38 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் சௌராஷ்டிரா அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றும் சாதனை படைத்துள்ளது.
That winning feeling 🤗— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 18, 2026
Vidarbha Captain Harsh Dubey receives the coveted Vijay Hazare Trophy from BCCI Apex Council member Mr V. Chamundeswaranath 🏆👏
Scorecard ▶️ https://t.co/9nMrJBarkl#VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/elEHkGkUKg
இதையும் படிங்க
முன்னதாக கடந்தாண்டு விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் விதர்பா அணி இறுதிப் போட்டி வரை முன்னேறிய நிலையிலும் கோப்பையை நழுவவிட்டது. இந்நிலையில் தற்சமயம் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தியுள்ளது. மேலும் இப்போட்டியில் அதர்வா டைடே ஆட்டநாயகன் விருதை வென்ற நிலையில், அமன் மோகடே தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார்.