ஆசிய இளையோர் பளுதூக்குதல் போட்டியில் 2 வெள்ளி வென்ற கோவில்பட்டி மகாராஜன் - குடும்பத்தினர் மகிழ்ச்சி!

பளு தூக்கும் வீரர்கள் பயன் பெறும் வகையில் கோவில்பட்டியில் பயிற்சி மையம் அமைத்து தர வேண்டும் என்று பளுத்தூக்குதல் வீரர் மகாராஜனின் குடும்பத்தினர் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

பளுதூக்குதல் வீரர் மகாராஜான்
பளுதூக்குதல் வீரர் மகாராஜான் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2025 at 2:47 PM IST

2 Min Read
தூத்துக்குடி: இளையோர் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் பளு தூக்குதல் பிரிவில் தமிழக வீரர் மகாராஜன் வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றுள்ள நிலையில், அவரின் குடும்பத்தினர் தங்களுடைய மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி, சங்கரலிங்கபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஆறுமுக பாண்டியன் - முருக லட்சுமி தம்பதி. இந்த தம்பதியின் மகன் மகாராஜன் (17) இந்திய ராணுவ விளையாட்டு இன்ஸ்டியூட் பயிற்சி முகாமில் பயிற்சி பெற்று வருகிறார். பளுதூக்குதல் வீரரான மகாராஜன், இதுவரை சர்வதேச போட்டிகளில் ஐந்து பதக்கங்களை வென்று அசச்த்தியுள்ளார்.

அதிலும் குறிப்பாக கடந்த ஆகஸ்ட் 25 ஆம் தேதி குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற காமன்வெல்த் பளு தூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் 60 கிலோ எடை பிரிவில் பங்கேற்ற இவர், இளைஞர் மற்றும் ஜூனியர் பிரிவில் 2 தங்க பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்தார். இந்த நிலையில், பஹ்ரைன்‌ நாட்டில் நடைபெற்று வரும் 3-வது‌ இளையோர் ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் மகாராஜன் பளுதூக்கும் போட்டியில் ஸ்நேட்ஜ் (Snatch) பிரிவில் இரண்டாம் இடம் வெள்ளி பதக்கமும் க்ளீன் & ஜெர்க் (Clean & Jerk) பிரிவில் இரண்டாம் இடம் என இரண்டு வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்றுள்ளர்.

சர்வதேச அளவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்திருக்கும் மகாராஜனுக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன. மேலும் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினும் மகாராஜனுக்கு தனது பாராட்டுகளை தெரிவித்திருந்தார். இந்த நிலையில், இளையோர் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கம் வென்றுள்ள மகாராஜனின் குடும்பத்தினர் தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

பளுதூக்குதல் வீரர் மகாராஜன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து, மகாராஜனின் தாய் முருகலட்சுமி கூறும் போது, "பளுதூக்கும் போட்டியில் ஆர்வமாக விளையாடும் எனது மகன் பதக்கம் வென்றுள்ளது மகிழ்ச்சி. என் மகனிற்கு வாழ்த்து தெரிவித்த தமிழக முதல்வருக்கும் இந்த தருணத்தில் எனது நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.

மகாராஜனின் சித்தி மாரி சங்கரி, "பளுதூக்கும் போட்டியில் மகாராஜன் பதக்கம் வென்றது எங்களது ஊருக்கு பெருமையாக உள்ளது. நேற்றைய தினம் தமிழக முதல்வர் கோவில்பட்டி வருகை தந்தார். அப்போது எனது மகனுக்கு முதல்வர் வாழ்த்து தெரிவித்தது மகிழ்ச்சியளித்தது. மகாராஜன் அடுத்ததாக ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளிலும் பங்கேற்று பதக்கம் வெல்வார் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மகாராஜனின் பயிற்சியாளர்கள் சொர்ணமுத்து மற்றும் சுடலை முத்து ஆகியோர் பேசுகையில், "மகாராஜன் பளுதூக்கும் போட்டியில் பதக்கம் வென்றிருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. தற்சமயம் பளுதூக்கும் வீரர்களுக்கு போதிய பயிற்சி மையம் கோவில்பட்டியில் இல்லை. இங்கு ஹாக்கி விளையாட்டிற்கு பயிற்சி மையம் உள்ளது போல், பளுதூக்கும் வீரர்களுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு பயிற்சி மையம் அமைத்து தர வேண்டும்" என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

