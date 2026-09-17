தோனிக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்: ரூ.100 கோடி மான நஷ்டஈடு வழக்கில் புதிய திருப்பம்
எம்எஸ் தோனி பிரபலமானவர் என்பதற்காக விசாரணையை நட்சத்திர விடுதிகளில் நடத்தக் கூடாது என்றும், நீதிமன்றம் அல்லது அரசு கட்டிடத்தில் மட்டுமே நடத்த வேண்டும் என்றும் சம்பத்குமார் தனது மனுவில் கூறியுள்ளார்.
Published : September 17, 2026 at 3:54 PM IST
சென்னை: ஐபிஎல் சூதாட்ட வழக்கில், சாட்சிகள் விசாரணையை முழுமையாக வீடியோ பதிவு செய்யக் கோரி ஓய்வுபெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி சம்பத்குமார் தாக்கல் செய்த மனுக்களுக்கு, கிரிக்கெட் வீரர் மகேந்திர சிங் தோனி பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐபிஎல் தொடரின்போது எழுந்த சூதாட்ட சர்ச்சையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனிக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக ஓய்வுபெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி சம்பத்குமார் தனியார் தொலைக்காட்சி விவாத நிகழ்ச்சியில் குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.
இது தனது நற்பெயருக்குக் களங்கம் விளைவிப்பதாகக் கூறி, சம்பத்குமாருக்கு எதிராக 100 கோடி ரூபாய் மான நஷ்டஈடு கோரி 2014ஆம் ஆண்டு எம்.எஸ்.தோனி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்தார்.
நீண்ட காலமாக நடைபெற்று வரும் இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய சிடி ஆவணங்களை எழுத்து வடிவமாக மாற்ற நீதிமன்றம் ஏற்கனவே உத்தரவிட்டிருந்தது. அதன்படி, அந்த ஆவணங்களை மொழிபெயர்க்கவும், தட்டச்சு செய்யவும் கட்டணமாக ரூ.10 லட்சம் ரூபாயைச் செலுத்த வேண்டும் என்று கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தோனிக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில், ஓய்வுபெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி சம்பத்குமார் தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் 3 முக்கிய இடையீட்டு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. அந்த மனுவில், நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள வழக்கறிஞர் ஆணையர் ஜெயஸ்ரீ முன்னிலையில், தோனியின் சாட்சியத்தைப் பதிவு செய்வதைக் கண்காணிக்க ஒரு நீதித்துறை அதிகாரியை நியமிக்க வேண்டும்.
மேலும், சாட்சிகள் விசாரணை முழுவதையும் கட்டாயமாக வீடியோ பதிவு செய்ய வேண்டும். அந்த வீடியோ பதிவின் நகல்கள் தமக்கும், நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்படும் அதிகாரிக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும். மேலும் தோனி ஒரு பிரபல கிரிக்கெட் வீரர் என்பதற்காக அவரது சாட்சிப் பதிவை நட்சத்திர விடுதியிலோ அல்லது தனியார் இடங்களிலோ நடத்தக் கூடாது என்றும், இந்த விசாரணை நீதிமன்ற வளாகத்தில் அல்லது ஏதேனும் ஒரு அரசு கட்டிடத்தில் மட்டுமே நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் என்று தெரிவித்திருந்தார்.
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இந்த மனுக்கள் விசாரணைக்கு உகந்தவைதானா என்பதை முடிவு செய்ய, சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி கோவிந்தராஜன் திலகவதி முன்பு இன்று இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. மனுவை ஆய்வு செய்த நீதிபதி, இதுகுறித்து கிரிக்கெட் வீரர் மகேந்திர சிங் தோனி தரப்பு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணையை அக்டோபர் 9ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.