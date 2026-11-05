சானியா மிர்சா சாதனையை சமன் செய்த மாயா ராஜேஸ்வரன் - சென்னை ஓபன் தொடரில் அபாரம்
கடைசியாக கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு சானியா மிர்சா பட்டாயா ஓபன் தொடரில் காலிறுதிக்கு முன்னேறிய நிலையில், சுமார் 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்திய வீராங்கனை WTA 250 தொடரின் காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
Published : November 5, 2026 at 5:05 PM IST
சென்னை: சென்னையில் நடைபெற்று வரும் சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் 2026 தொடரில், இந்தியாவின் 17 வயது இளம் வீராங்கனை மாயா ராஜேஸ்வரன் ரேவதி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.
2026 ஆம் ஆண்டுக்கான 3-வது சென்னை WTA 250 சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் போட்டி தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாக சென்னையில் நடைபெற்று வருகிறது. நேற்று துவங்கிய இந்த போட்டியானது, வரும் நவம்பர் 8 ஆம் தேதி வரை சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள SDAT டென்னிஸ் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
இந்த சென்னை ஓபன் சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் WTA போட்டியில், 22 நாடுகளை சேர்ந்த தரவரிசை பட்டியலில் முதல் 100 இடங்களில் உள்ள வீராங்கனைகள் ஒற்றையர் பிரிவு, இரட்டையர் பிரிவு போட்டிகளில் கலந்து கொள்கின்றனர்.
நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற போட்டியில், உலக தரவரிசையில் 669-வது இடத்தில் உள்ள மாயா, 277-வது இடத்திலிருக்கும் ஃபால்கோவ்ஸ்காவை 6-4, 6-3 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வீழ்த்தி WTA 250 தொடரின் காலிறுதிக்கு முன்னேறிய முதல் இந்திய வீராங்கனை என பெருமையைப் பெற்றுள்ளார்.
வைல்ட் கார்ட் (Wild card) மூலம் பிரதான சுற்றுக்குள் நுழைந்த அவர், தொடக்கம் முதல் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். முதல் செட்டின் ஆரம்பத்தில் இருவரும் மாறி, மாறி சர்வீஸை இழந்தனர். பின்னர் 2-4 என பின் தங்கியிருந்த மாயா, தொடர்ந்து நான்கு கேம்களைக் கைப்பற்றி 6-4 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டைக் கைப்பற்றினார்.
இரண்டாவது செட்டிலும் தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்த மாயா, அபாரமான சர்வீஸ்கள் (3 ஏஸ்கள்) மற்றும் டிராப் ஷாட்கள் மூலம் புள்ளிகளை ஈட்டி 6-3 என்ற கணக்கில் வெற்றியைக் உறுதி செய்தார்.
சானியா மிர்சா கடைசியாக 2012-ஆம் ஆண்டு பட்டாயா ஓபன் தொடரில் காலிறுதிக்கு முன்னேறியிருந்த நிலையில், தற்போது மாயாவின் இந்த சாதனை இந்திய மகளிர் டென்னிஸில் ஒரு முக்கியமான திருப்புமுனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
தனது வெற்றி குறித்து பேசிய டென்னிஸ் வீராங்கனை மாயா, ”இந்த வெற்றியை அடைவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆட்டம் அவ்வளவு சிறப்பாக அமையவில்லை என்றாலும், வெற்றிக்கான வழிகளைத் தேடி வென்றதில் மகிழ்ச்சி. சவாலான சூழ்நிலைகளிலும் எனது ஆட்டத்தை சிறப்பாக வெளிப்படுத்த முடிந்தது” என தெரிவித்தார்.
மேலும் நேற்று நடைபெற்ற இரட்டையர் பிரிவு போட்டியில், இந்தியாவின் வைஷ்ணவி அத்கர் - ருதுஜா போஸ்லே இணை, பிரிட்டம் நாட்டின் மாடலின் ப்ரூக்ஸ் மற்றும் அமெலியா ராஜேக்கி ஜோடியை 6-4, 6-4 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.
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மேலும் நடப்பு சாம்பியனும், முதலாம் நிலை வீராங்கனையுமான இந்தோனேசியாவின் ஜானிஸ் த்ஜென் (Janice Tjen), சீன தைபேயின் ஜோன்னா கார்லாண்டை 7-6(1), 6-1 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.