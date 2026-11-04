சென்னை ஓபன் டென்னிஸ் 2026| சர்வதேச வீராங்கனைகளை வீழ்த்தி மாயா ராஜேஷ்வரன், வைஷ்ணவி அத்கர் அபார வெற்றி!
சென்னை ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் சர்வதேச வீராங்கனைகளை வீழ்த்தி மாயா ராஜேஷ்வரன், வைஷ்ணவி அத்கர் தங்களது முதல் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க WTA டூர் வெற்றியைப் பதிவு செய்து சாதனை படைத்துள்ளனர்.
Published : November 4, 2026 at 8:55 AM IST
சென்னை: சென்னை ஓபன் 250 டென்னிஸ் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் இளம் வீராங்கனைகள் மாயா ராஜேஷ்வரன் மற்றும் வைஷ்ணவி அத்கர் ஆகியோர் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
சென்னை ஓபன் 250 டென்னிஸ் தொடரானது நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள எஸ்.டி.ஏ.டி (SDAT) மைதானத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்று ஆட்டங்களில், தமிழக வீராங்கனை மாயா ராஜேஷ்வரன் மற்றும் இளம் வீராங்கனை வைஷ்ணவி அத்கர் ஆகியோர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அபார வெற்றிகளைப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
மாயா ராஜேஷ்வரன் அசத்தல்
நேற்று நடைபெற்ற முதல் சுற்று ஆட்டத்தில், கோயம்புத்தூரைச் சேர்ந்த 17 வயதே ஆன இளம் டென்னிஸ் நட்சத்திரம் மாயா ராஜேஷ்வரன் ரேவதி, உலகத் தரவரிசையில் 115-ஆவது இடத்தில் இருக்கும் போலந்தின் முன்னணி வீராங்கனையும், இந்தத் தொடரின் 8-ஆம் நிலை வீராங்கனையுமான கதர்சினா கவாவை எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் மாயா ராஜேஷ்வரன் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
இதன் மூலம் அவர் முதல் செட்டை 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாம் செட் ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த கதர்சினா, தனது அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 6-2 என்ற கணக்கில் செட்டை வென்று பதிலடி கொடுத்தார். இதனையடுத்து, போட்டியின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது செட் ஆட்டத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்தது.
இந்தச் செட்டில் மாயா தொடக்கத்தில் தடுமாறிய நிலையிலும், வலுவான கம்பேக்கைக் கொடுத்ததுடன் 7-6 என்ற கணக்கில் செட்டைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். இறுதியில் மாயா ராஜேஷ்வரன் ரேவதி 6-4, 2-6, 7-6 என்ற செட் கணக்கில் கதர்சினா கவாவை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இந்த வெற்றியின் மூலம் மாயா, தனது டென்னிஸ் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய முதல் WTA டூர் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
Pure excitement in the stands!🔥 Moments like these are why we love the game. 🎾 #SDAT #SportsTN #TNSportsDevelopment #WTA250 #tennis https://t.co/0Q7sfP6Qj3— Sports Tamil Nadu (@SportsTN_) November 3, 2026
வைஷ்ணவி அத்கர் அபாரம்
மற்றொரு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில், மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த 21 வயதான இந்திய வீராங்கனை வைஷ்ணவி அத்கர், பிரிட்டனின் முன்னணி வீராங்கனையான ஜோடி பர்ரேஜை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியின் முதல் செட்டில் சோபிக்கத் தவறிய வைஷ்ணவி 3-6 என்ற கணக்கில் செட்டை இழந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த வைஷ்ணவி 6-3 என்ற கணக்கில் செட்டைக் கைப்பற்றி பதிலடி கொடுத்தார்.
இதையடுத்து, வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது செட் ஆட்டத்தில் இரு வீராங்கனைகளும் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றினர். இதனால் இந்தச் செட்டில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது. இறுதியில் சற்றும் சளைக்காமல் விளையாடிய வைஷ்ணவி, 7-5 என்ற கணக்கில் மூன்றாவது செட்டையும் போராடி வென்றார்.
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இதன் மூலம் போட்டி முடிவில் வைஷ்ணவி அத்கர் 3-6, 6-3, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் ஜோடி பர்ரேஜை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இதன் மூலம் வைஷ்ணவி அத்கரும் தனது டென்னிஸ் வாழ்க்கையில் முதல் WTA டூர் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளார். இதனையடுத்து மாயா ராஜேஷ்வரன் மற்றும் வைஷ்ணவி அத்கர் ஆகியோர் இன்று நடைபெறும் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டங்களில் விளையாடவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.