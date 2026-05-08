ஆர்சிபி அணிக்கு அதிர்ச்சி - தொடர் தோல்விகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்

Published : May 8, 2026 at 7:53 AM IST

லக்னோ: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் போட்டியில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 9 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ’த்ரில்’ வெற்றி பெற்றது. ஐபிஎல் தொடரின் 50வது லீக் போட்டியில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது. ஐபிஎல் தொடரில் 200வது போட்டியில் களமிறங்கிய புவனேஷ்வர் குமார் பந்துவீச்சை மிட்செல் மார்ஷ் சிதறடித்தார். மேலும் ஹேசில்வுட் பந்துவீச்சிலும் சிக்சர் மழை பொழிந்தார். 20 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்த மிட்செல் மார்ஷ், தொடர்ந்து அதிரடி காட்டினார். மறுபக்கம் பொறுமையாக ரன்கள் சேர்த்த குல்கர்னி 17 ரன்களுக்கு அவுட்டானார்.

பின்னர் வந்த பூரன் (38) நல்ல கம்பெனி கொடுக்க மிட்செல் மார்ஷ் சதம் கடந்தார். இடையில் மழையால் ஆட்டம் தடைபட்ட நிலையில், ஓவர்கள் 19-ஆக குறைக்கப்பட்டது. மார்ஷ் 56 பந்துகளில் 111 ரன்கள் எடுத்து (9 பவுண்டரி, 9 சிக்சர்) அவுட்டானார். கடைசி கட்டத்தில் ரிஷப் பண்ட் அபாரமாக விளையாடி 10 பந்துகளில் 32 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 19 ஓவர்களில் 3 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 209 ரன்கள் எடுத்தது.

பின்னர் 2வது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. ஷமி பந்துவீச்சில் பெத்தல் (4) அவுட்டான நிலையில், கோலி ப்ரின்ஸ் யாதவ் இன்சுவிங் பந்தில் டக் அவுட்டானார். தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் ரஜத் பட்டிதார், லக்னோ பந்துவீச்சை சிக்சர்களாக பறக்கவிட்டார். இவர் 31 பந்துகளில் 61 ரன்கள் (3 பவுண்டரி, 6 சிக்சர்) எடுத்த நிலையில், சபாஷ் அகமது பந்துவீச்சில் அவுட்டானார்.

பின்னர் வந்த படிக்கல் (34) ஓரளவு ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், ப்ரின்ஸ் யாதவ் பந்தில் அவரிடமே கேட்ச் கொடுத்து அவுட்டானார். ஜிதேஷ் சர்மா (1) மோசமான ஃபார்ம் தொடர்கிறது. பின்னர் டிம் டேவிட், க்ருணால் பாண்டியா அணியை மீட்கும் முயற்சியில் அதிரடியாக ரன்கள் சேர்த்தனர். அப்போது டிம் டேவிட் 40 ரன்களுக்கு நடையை கட்டிய நிலையில், கடைசி கட்ட ஓவர்களில் ஷெப்பர்ட், க்ருணால் பாண்டியா ரன்கள் சேர்க்க திணறினர்.

இதனால் லக்னோ அணி எளிதாக வென்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் லக்னோ தங்களது சொந்த மைதானத்தில் 7 தொடர் தோல்விகளுக்கு பிறகு வெற்றி பெற்றுள்ளது. இந்த போட்டியில் ஆர்சிபி தொடர்ச்சியாக 2வது தோல்வியை தழுவிய நிலையில், லக்னோ அணி 6 புள்ளிகளை பெற்று பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை தக்க வைத்து கொண்டது. இந்த போட்டியில் லக்னோ அணி வீரர் மிட்செல் மார்ஷ் சதம் அடித்ததன் மூலம் அந்த அணி சார்பில் அதிவேக சதம் அடித்த வீரர் என்ற சாதனையை படைத்தார்.

