பிறந்தநாளில் தங்கம் வென்ற லவ்லினா; ஆசிய விளையாட்டியில் புதிய வரலாறை படைத்து அசத்தல்!
இன்று தனது 29-ஆவது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடும் லவ்லினா, இந்த இமாலய வெற்றியைப் பெற்றுத் தனக்கும் ஒட்டுமொத்த இந்திய நாட்டிற்கும் ஒரு மறக்க முடியாத பிறந்தநாள் பரிசைப் பெற்றுத் தந்துள்ளார்.
Published : October 2, 2026 at 10:45 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியக் குத்துச்சண்டை வீராங்கனை லவ்லினா போர்கோஹெய்ன் மகளிர் 75 கிலோ எடைப் பிரிவில் சீனாவின் பவ் ஜியி-யை 5-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கம் வென்றார்.
ஜப்பானில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்தியாவிற்குப் பெருமை சேர்க்கும் வகையில் மற்றுமொரு வரலாற்றுச் சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்தியக் குத்துச்சண்டை நட்சத்திரமும் ஒலிம்பிக் பதக்க நாயகியுமான லவ்லினா போர்கோஹெய்ன் (Lovlina Borgohain), மகளிர் 75 கிலோ எடைப் பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்று இந்தியாவின் தங்க வேட்டையைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளார்.
இன்று (அக்டோபர் 2) தனது 29-ஆவது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடும் லவ்லினா, இந்த இமாலய வெற்றியைப் பெற்றுத் தனக்கும் ஒட்டுமொத்த இந்திய நாட்டிற்கும் ஒரு மறக்க முடியாத பிறந்தநாள் பரிசைப் பெற்றுத் தந்துள்ளார்.
இன்று காலை நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில், லவ்லினா சீன நாட்டின் பலம் வாய்ந்த வீராங்கனையான பாவ் ஜியி (Bao Ziyi) என்பவரை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியில் லவ்லினா தொடக்கம் முதலே அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தித் தனது முழு ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தினார். இதன் மூலம் போட்டி முடிவில் லவ்லினா போர்கோஹெய்ன் 5-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் பாவ் ஜியியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார்.
LOVLINA BORGOHAIN IS THE ASIAN GAMES CHAMPION! 🥇🇮🇳🔥— Bharat On Field (@Bharat_OnField) October 2, 2026
Lovlina Borgohain claims the Women’s 75kg gold medal with a dominant performance, defeating China’s boxer by unanimous decision in the final to be crowned Asian Games Champion! 🥊🏆
A GOLDEN TRIUMPH FOR INDIA’S BOXING STAR!… pic.twitter.com/Vgh1Cwi9BE
கடந்த முறை (ஹங்சோ) ஆசிய விளையாட்டில் வெள்ளிப் பதக்கத்துடன் திரும்ப வேண்டியிருந்த லவ்லினா, இந்த முறை அதனைத் தங்கமாக மாற்றித் தனது நீண்ட நாள் கனவை நனவாக்கியுள்ளார். இதுதவிர ஆசிய விளையாட்டில் மகளிர் குத்துச்சண்டையில் தங்கம் வென்ற இரண்டாவது இந்திய வீராங்கனை என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார்.
முன்னதாக, கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் மகளிர் குத்துச்சண்டைப் பிரிவில், மேரி காம் தங்கம் வென்றிருந்தார். அதற்குப் பிறகு, 12 ஆண்டுகள் கழித்து ஆசிய விளையாட்டில் தங்கம் வெல்லும் இரண்டாவது இந்திய வீராங்கனை என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைத் தற்போது லவ்லினா போர்கோஹெய்ன் படைத்துள்ளார்.
அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த லவ்லினா போர்கோஹெய்ன், ஏற்கனவே டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் வெண்கலப் பதக்கமும், உலகக் குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கப் பதக்கமும் வென்று சர்வதேச அளவில் பல சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார். இந்நிலையில், தற்போது ஆசிய விளையாட்டிலும் தங்கம் வென்றதன் மூலம், குத்துச்சண்டையில் இந்தியாவின் அசைக்க முடியாத சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளார்.
Heartiest birthday wishes to Assam’s pride, boxer @LovlinaBorgohai!— Atul Bora (@ATULBORA2) October 2, 2026
With her determination, courage and dedication, Lovlina has brought immense glory to Assam and inspired countless young athletes.
On her special day, as she prepares to step into the final ring at the 20th… pic.twitter.com/Iz0ZLscvG5
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குத்துச்சண்டையில் இந்தியாவின் 12 ஆண்டுகால தங்கப் பதக்கக் காத்திருப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ள லவ்லினாவின் வரலாற்றுச் சாதனையைப் போற்றும் வகையில் பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன. அதிலும், அவர் தனது பிறந்தநாளில் இந்தச் சாதனை படைத்துள்ளதால், கூடுதலாகப் பிறந்த நாள் வாழ்த்துகளையும் பெற்று வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.