லார்ட்ஸ் மகளிர் டெஸ்ட்: இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி இந்திய மகளிர் அணி வரலாற்று வெற்றி!
லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் டெஸ்ட் வெற்றியைப் பதிவு செய்த முதல் மகளிர் அணி என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை இந்திய அணி படைத்துள்ளது.
Published : July 13, 2026 at 5:18 PM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து மகளிர் அணிக்கு எதிரான லார்ட்ஸ் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி 270 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.
இந்தியா - இங்கிலாந்து மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க டெஸ்ட் போட்டியானது, லண்டனில் உள்ள புகழ்பெற்ற லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து மகளிர் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. சர்வதேச மகளிர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில், லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறும் முதல் டெஸ்ட் போட்டி என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு இப்போட்டியின் மீது அதிகரித்திருந்தது.
அதன்படி முதலில் களமிறங்கிய இந்திய அணி, தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 285 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக ஸ்மிருதி மந்தனா 83 ரன்களையும், ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 58 ரன்களையும், தீப்தி சர்மா 57 ரன்களையும் சேர்த்தனர். அதன்பின் தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இங்கிலாந்து அணி 170 ரன்களுக்குச் சுருண்டது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக ஏமி ஜோன்ஸ் 52 ரன்கள் எடுத்தார்.
𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺. 𝗗𝗲𝗹𝗶𝘃𝗲𝗿. 𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 ✨— BCCI Women (@BCCIWomen) July 12, 2026
Kranti Gaud lived her Lord's fairytale to the fullest 🤗#TeamIndia | #ENGvIND | @HomeOfCricket pic.twitter.com/YshcnjIEn4
இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமாகப் பந்துவீசிய கிராந்தி கௌத், தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். இதன் மூலம் லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றிய முதல் வீராங்கனை என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை அவர் படைத்தார். அதன்பின், 115 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இந்திய அணியில், தொடக்க வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா மீண்டும் ஒருமுறை அரைசதம் கடந்து அசத்தினார்.
இருப்பினும் அவர் 70 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களம் இறங்கிய விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் யஷ்திகா பாட்டியா அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சதம் விளாசி மிரட்டினார். இதன் மூலம் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற டெஸ்ட் போட்டியில் சதம் விளாசிய முதல் வீராங்கனை என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைத் தன்வசப்படுத்தினார். தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய யஷ்திகா பாட்டியா, 113 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது தனது விக்கெட்டை இழந்தார்
மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீராங்கனைகளில், ரிச்சா கோஷ் அதிரடியாக அரைசதம் கடந்து இந்திய அணிக்குச் சிறப்பான ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தார். இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 341 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது டிக்ளர் செய்வதாக அறிவித்தது. இங்கிலாந்து தரப்பில் சோஃபி எக்லெஸ்டோன் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். இதன் காரணமாக, இங்கிலாந்து அணிக்கு 457 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை இந்திய அணி நிர்ணயித்தது.
A comeback story that will inspire so many 🫡#TeamIndia | #ENGvIND | @YastikaBhatia pic.twitter.com/OEpRuXw7tn— BCCI Women (@BCCIWomen) July 13, 2026
பின்னர், கடினமான இலக்கை நோக்கி இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இங்கிலாந்து அணிக்கு மீண்டும் ஒருமுறை சரியான தொடக்கம் கிடைக்கவில்லை. அந்த அணியின் டாப் ஆர்டர் வீராங்கனைகளான மையா பூசியர், டாமி பியூமண்ட், ஹீதர் நைட், கேப்டன் நாட் சிவர்-பிரண்ட், அலிஸ் கேப்ஸி உள்ளிட்டோர் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றம் அளித்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ஏமி ஜோன்ஸ் - மேடி வில்லியர்ஸ் ஜோடி நிதானமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது
இதில் மேடி வில்லியர்ஸ் 26 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, அரைசதம் கடந்து அணியைத் தாங்கிய ஏமி ஜோன்ஸும் 54 ரன்களுக்குத் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் களம் இறங்கிய சோஃபி எக்லெஸ்டோன் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அரைசதம் கடந்த போதிலும், மற்ற வீராங்கனைகள் இந்திய அணியின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளைப் பறிகொடுத்தனர்.
A day that goes down in the 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗯𝗼𝗼𝗸𝘀 📚#TeamIndia WIN the first-ever women's Test match at Lord's 🥳— BCCI Women (@BCCIWomen) July 13, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/O1rEau8j8n #ENGvIND pic.twitter.com/4mhcx8kKej
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இதனால் இங்கிலாந்து அணி தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 186 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஸ்நே ரானா அபாரமாகப் பந்துவீசி 4 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 270 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. அத்துடன், லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் டெஸ்ட் வெற்றியைப் பதிவு செய்த முதல் மகளிர் அணி என்ற வரலாற்றுச் சாதனையும் இந்திய அணி படைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.