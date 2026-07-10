வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க லார்ட்ஸ் டெஸ்ட்: இந்திய மகளிர் அணியில் ஸ்ரீசாரணி அறிமுகம்!
இந்த வரலாற்றுப் போட்டிக்கான இந்திய மகளிர் அணியில் இளம் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஸ்ரீசாரணி அறிமுக வீரராக டெஸ்ட் போட்டியில் களமிறங்கியுள்ளார்.
Published : July 10, 2026 at 3:34 PM IST
ஹைதராபாத்: லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்திய மகளிர் அணிக்கு எதிரான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க டெஸ்ட் போட்டியில், டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி தங்களின் இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தை மீண்டும் தொடர்ந்துள்ளது. கடந்த மே மாதம் இங்கிலாந்திற்குச் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்த இந்திய அணி, 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும், ஒரே ஒரு டெஸ்ட் போட்டியிலும் விளையாடத் திட்டமிட்டிருந்தது. இதில் டி20 தொடர் ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த நிலையில், ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் காரணமாக இந்த டெஸ்ட் போட்டி மட்டும் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்தது.
தற்போது இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான அந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஒரே ஒரு டெஸ்ட் போட்டியானது, லண்டனில் உள்ள புகழ்பெற்ற லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று தொடங்குகிறது. சர்வதேச மகளிர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில், லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறும் முதல் டெஸ்ட் போட்டி என்ற பெருமையையும் இப்போட்டி பெற்றுள்ளது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து மகளிர் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்துள்ளது.
Presenting #TeamIndia's Playing XI for the historic #ENGvIND Test at Lord's 📝— BCCI Women (@BCCIWomen) July 10, 2026
Updates ▶️ https://t.co/O1rEau8j8n pic.twitter.com/7jJZoBuNMp
இந்த வரலாற்றுப் போட்டிக்கான இந்திய மகளிர் அணியில் இளம் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஸ்ரீசாரணி அறிமுக வீரராக டெஸ்ட் போட்டியில் களமிறங்கியுள்ளார். அதேசமயம் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் யஷ்திகா பாட்டியாவிற்கும் பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மறுபக்கம் இங்கிலாந்து மகளிர் அணியிலும் அலிஸ் கேப்ஸி மற்றும் மேடி வில்லியர்ஸ் என இரண்டு அறிமுக வீராங்கனைகளுக்குப் பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
மேலும், இப்போட்டியுடன் இங்கிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை டாமி பியூமண்ட் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெறவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளார். “லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறும் முதல் மகளிர் டெஸ்ட் போட்டி இது என்பதால், எனது சர்வதேச கிரிக்கெட் வாழ்க்கையை நிறைவு செய்ய இதுவே மிகச்சரியான தருணம்,” என்று பியூமண்ட் தெரிவித்துள்ளார். இதனால் இப்போட்டியில் அவரது செயல்பாடு எவ்வாறு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச மகளிர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இங்கிலாந்து மற்றும் இந்திய மகளிர் அணிகள் இதுவரை 15 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய மகளிர் அணி 3 போட்டிகளிலும், இங்கிலாந்து மகளிர் அணி 1 போட்டியிலும் வெற்றிபெற்ற நிலையில், 11 ஆட்டங்கள் டிராவில் முடிவடைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Bowling first at Lord's for our iconic Test 🏏— England Cricket (@englandcricket) July 10, 2026
Test debuts for Alice Capsey and Mady Villiers 👏 pic.twitter.com/bQ0tGTLl7s
நேரலை
இந்தியா-இங்கிலாந்து மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க டெஸ்ட் போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் தொலைக்காட்சியில் நேரலையில் காணலாம். அதேசமயம் இணையதளத்தில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் சோனி லிவ் (Sony LIV) ஓடிடி தளத்தில் இப்போட்டியை நேரலையில் காண முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிளேயிங் லெவன்
இந்திய மகளிர்: ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, யாஸ்திகா பாட்டியா, ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (கேப்டன்), ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ரிச்சா கோஷ் , தீப்தி சர்மா, ஸ்நே ராணா, சாயலி சத்கரே, ஸ்ரீ சரணி, கிராந்தி கவுட்.
இங்கிலாந்து மகளிர்: டாமி பியூமண்ட், மாயா பூஷியர், ஹீதர் நைட், நாட் ஸ்கைவர்-பிரண்ட் (கேப்டன்), ஆலிஸ் கேப்சி, ஏமி ஜோன்ஸ், மேடி வில்லியர்ஸ், சோஃபி எக்லஸ்டோன், இஸி வோங், லாரன் பெல், லாரன் ஃபில்லர்.