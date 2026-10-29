இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரிலிருந்து லோக்கி பெர்குசன், மேட் ஹென்றி விலகல்: மாற்று வீரர் அறிவிப்பு!
இந்திய டி20 தொடருக்கான நியூசிலாந்து அணியில் இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் மேத்யூ ஃபிஷர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : October 29, 2026 at 1:52 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரிலிருந்து, நியூசிலாந்து அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர்களான லோக்கி பெர்குசன் மற்றும் மேட் ஹென்றி ஆகிய இருவரும் காயங்கள் காரணமாக முழுமையாக விலகியுள்ளனர்.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்துள்ள முதல் 3 போட்டிகளிலும் இந்திய அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்திருப்பதுடன், 3-0 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இதையடுத்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 4ஆவது டி20 போட்டி நாளை ஆக்லாந்தில் நடைபெறவுள்ளது.
ஏற்கெனவே இந்திய அணி தொடரை வென்றுள்ள நிலையில், இப்போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்ட முயற்சிக்கும். மறுபக்கம், தொடரை இழந்துள்ள நியூசிலாந்து அணி ஆறுதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்யப் போராடும். இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால், இந்தப் போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
இந்நிலையில், இப்போட்டிக்கு முன்னதாக நியூசிலாந்து அணிக்குப் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர்களான லோக்கி பெர்குசன் மற்றும் மேட் ஹென்றி ஆகியோர் காயம் காரணமாக இத்தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து விலகியுள்ளனர். முன்னதாக, கிறிஸ்ட்சர்ச் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியின் போது, இவ்விரு வீரர்களுக்கும் காயம் ஏற்பட்டது.
Looking forward to seeing Lockie back in the final two ODIs 🫡 Full update on the bowling group ahead of the final two T20Is and the ODI series against India 👉 https://t.co/vbLOusLymq #NZvIND https://t.co/WlDsgNqxkK— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 28, 2026
இதையடுத்து அவர்களுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட மருத்துவப் பரிசோதனையின் முடிவில், வேகப்பந்து வீச்சாளர் லோக்கி பெர்குசனுக்கு வலது கெண்டைக்காலில் தசைக்கீறல் ஏற்பட்டுள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர் இந்தக் காயத்திலிருந்து முழுமையாகக் குணமடைந்து மீண்டும் மைதானத்திற்குத் திரும்பக் குறைந்தது ஒரு வார காலம் ஆகும் என நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியத்தின் மருத்துவக் குழு தெரிவித்துள்ளது.
மற்றொரு பந்து வீச்சாளரான மேட் ஹென்றிக்கு வலது தொடைப் பகுதியில் தசைப்பிடிப்பு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. அவர் முழு உடற்தகுதியை எட்ட ஒன்று முதல் இரண்டு வாரங்கள் வரை ஓய்வு தேவைப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. டி20 தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் விளையாட முடியாத இவர்களுக்கு மாற்றாக, மற்றொரு இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளரான மேட் ஃபிஷர் நியூசிலாந்து அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
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முன்னணி பந்து வீச்சாளர்கள் இருவர் விலகியிருப்பது நியூசிலாந்து அணிக்குக் கூடுதல் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், டி20 தொடரைத் தொடர்ந்து நவம்பர் 4ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ள ஒருநாள் தொடருக்குள் இவ்விரு வீரர்களும் தங்களது காயங்களிலிருந்து மீண்டு, உடற்தகுதியை எட்டிவிடுவார்கள் என்று நியூசிலாந்து அணி நிர்வாகம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.