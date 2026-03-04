டி20 உலகக் கோப்பை 2026: டாஸ் வென்று பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது நியூசிலாந்து
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரான இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று (மார்ச் 4) நடைபெறும் முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஐடன் மார்க்ரம் தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்க அணியை எதிர்த்து, மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி கொல்கத்தாவிலுள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
முதலில் பவுலிங் செய்யும் நியூசிலாந்து
டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர் முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்து தென்னாப்பிரிக்க அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்துள்ளார். இன்றைய போட்டிக்கான நியூசிலாந்து அணியின் மேட் ஹென்றி, ஜேம்ஸ் நீஷம் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
அதேசமயம் மறுபக்கம் தென்னாப்பிரிக்க அணியில் மூன்று மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, காகிசோ ரபாடா, மார்கோ ஜான்சன் மற்றும் கேசவ் மஹாராஜ் ஆகியோர் மீண்டும் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.