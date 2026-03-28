RCB vs SRH Live: அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தது சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு vs சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு vs சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 28, 2026 at 6:43 PM IST

Updated : March 28, 2026 at 7:52 PM IST

ஐபிஎல் என்றழைக்கப்படும் இந்தியன் பிரீமியர் லீக் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இன்று முதல் கோலாகலமாக தொடங்கியது. இதில் தொடரின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியும், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. பெங்களூருவில் உள்ள எம். சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆர்சிபி அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

7:46 PM, 28 Mar 2026 (IST)

அபிஷேக்-ஹெட் ஏமாற்றம்

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் ஆட்டத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா 7 ரன்களிலும், மற்றொரு தொடக்க வீரர் டிராவிஸ் ஹெட் 11 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து ஜேக்கப் டஃபி பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினர். இதன் காரணமாக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 3 ஓவர்களில் 2 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 23 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து தடுமாறி வருகிறது.

7:28 PM, 28 Mar 2026 (IST)

மைதானத்தில் மவுன அஞ்சலி

போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்னதாக, மைதானத்தில் ஒரு நெகிழ்ச்சியான நிகழ்வு நடைபெற்றது. கடந்த சீசனின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் எதிர்பாராத விதமாக உயிரிழந்த 11 பேரின் நினைவாக, மைதானத்தில் இருந்த வீரர்கள், நடுவர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் என அனைவரும் எழுந்து நின்று ஒரு நிமிடம் மவுன அஞ்சலி செலுத்தினர்.

7:10 PM, 28 Mar 2026 (IST)

இம்பேக்ட் வீரர்கள்

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: ஷிவாங் குமார், லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், டேவிட் பெய்ன், ஸ்மறன் ரவிச்சந்திரன், சாகிப் ஹுசைன்

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: தேவ்தத் படிக்கல், ஜேக்கப் பெத்தேல், ரசிக் சலாம் தார், கனிஷ்க் சௌஹான், வெங்கடேஷ் ஐயர்

7:06 PM, 28 Mar 2026 (IST)

பிளேயிங் லெவன்

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட், இஷான் கிஷன்(கேப்டன்), ஹென்ரிச் கிளாசென், அனிகேத் வர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, சலில் அரோரா, ஹர்ஷ் துபே, ஹர்ஷல் படேல், ஜெய்தேவ் உனாத்கட், ஈஷான் மலிங்கா.

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: விராட் கோலி, பிலிப் சால்ட், ரஜத் படிதார்(கேப்டன்), ஜிதேஷ் சர்மா, டிம் டேவிட், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், குர்னால் பாண்டியா, புவனேஷ்வர் குமார், அபிநந்தன் சிங், ஜேக்கப் டஃபி, சுயாஷ் சர்மா

7:00 PM, 28 Mar 2026 (IST)

டாஸ் வென்ற ஆர்சிபி

ஐபிஎல் 2026 தொடரின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் கேப்டன் ரஜத் படிதார் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தார்.

6:46 PM, 28 Mar 2026 (IST)

ஆடுகளம் யாருக்கு சாதகம்?

பெங்களூருவில் எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானம் குறுக்கிய பவுண்டரி எல்லைகளைக் கொண்டுள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த ஆடுகளம் எப்போதும் பேட்டர்களுக்கு சாதகமான ஒன்றாகவே இருந்துள்ளது. இங்கு இதுவரை 100க்கும் அதிகமான ஐபிஎல் போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், அதில் 53% போட்டிகளில் சேஸிங் செய்த அணிகளே வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. இதுதவிர இரவு நேரத்தில் பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் முதலில் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும்.

6:45 PM, 28 Mar 2026 (IST)

உத்தேச லெவன்

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: பில் சால்ட், விராட் கோலி, வெங்கடேஷ் ஐயர், ரஜத் படிதார் (கேப்டன்), டிம் டேவிட், ஜிதேஷ் சர்மா, ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், குர்னால் பாண்டியா, ரஷிக் சலாம், புவனேஷ்வர் குமார், ஜேக்கப் டஃபி. (இம்பாக்ட் வீரர்: சுயாஷ் ஷர்மா).

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட், இஷான் கிஷன் (கேப்டன்), ஹென்ரிச் கிளாசென், லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அனிகேத் வர்மா, ஹர்ஷல் படேல், ஜீஷன் அன்சாரி, ஜெய்தேவ் உனாத்கட், ஈஷான் மலிங்கா. (இம்பாக்ட் வீரர்: ஷிவம் மாவி).

