ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம்: ரூ.25.20 கோடி...வரலாறு படைத்த கேமரூன் க்ரீன்
Published : December 16, 2025 at 2:34 PM IST|
Updated : December 16, 2025 at 4:06 PM IST
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் தொடங்கி மே மாதம் வரை நடைபெறவுள்ளது. நடப்பு ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்னதாக வீரர்களுக்கான மினி ஏலம் இன்று (டிசம்பர் 16) அபுதாபியில் நடைபெறுகிறது. இந்த மினி ஏலத்தில் 77 இடங்களுக்காக 1,390 வீரர்கள் தங்கள் பெயர்களை பதிவு செய்திருந்த நிலையில், அதிலிருந்து 369 வீரர்கள் இறுதிக்கட்ட ஏலத்திற்காக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மதிஷா பதிரானாவுக்கு கடும் போட்டி - ரூ.18 கோடிக்கு கேகேஆர் அணி ஒப்பந்தம்
பவுலர்களுக்கான ஏலத்தில் முதலில் நியூசிலாந்து அணியின் மேட் ஹென்றி ரூ.2 கோடி என்ற அடிப்படை தொகையில் வந்த நிலையில், அவரை எந்த அணியும் ஏலத்தில் எடுக்கவில்லை. அவரைத் தொடர்ந்து இந்திய வீரர் ஆகாஷ் தீப் (ரூ.1 கோடி) எந்தை அணியும் ஏலம் எடுக்க முன்வரவில்லை.
அதன்பின் மற்றொரு நியூசிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஜேக்கப் டஃபியை, அடிப்படை தொகையான ரூ.2 கோடிக்கு ஆர்சிபி அணி ஏலத்தில் எடுத்தது. பின்னர் இந்திய வீரர் ஷிவம் மாவி (ரூ.75 லட்சம்), தென்னாப்பிரிக்காவின் ஜெரால்ட் கோட்ஸி (ரூ.2 கோடி) ஆகியோரையும் எந்த அணியும் ஏலம் எடுக்க முன்வரவில்லை.
அடுத்ததாக இலங்கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் மதீஷா பதிரானா ரூ.2 கோடி என்ற அடிப்படை தொகையில் ஏலத்திற்கு வந்தார். அவரை வாங்க டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகளுக்கு மத்தியில் கடும் போட்டி நிலவியது. ஒருகட்டத்திற்கு மேல் டெல்லி அணி ஏலத்திலிருந்து விலகிய நிலையில், அடுத்ததாக கேகேஆர் அணி களத்திற்கு வந்தது.
இதனால் எந்த அணி மதிஷா பதிரானாவை ஒப்பந்தம் செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருந்த நிலையில், ரூ.18 கோடிக்கு கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ஒப்பந்தம் செய்து அசத்தியுள்ளது. அடுத்ததாக வந்த ஆஸ்திரேலியாவின் ஸ்பென்ஸர் ஜான்சன் (ரூ.1.50 கோடி) எந்த அணியும் ஒப்பந்தம் செய்யவில்லை.
அதன்பின் ரூ.2 கோடி என்ற அடிப்படை தொகையுடன் ஏலத்திற்கு வந்த தென்னாப்பிரிக்க அணியின் ஆன்ரிச் நோர்ட்ஜேவை, லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி அடிப்படை தொகைக்கே ஒப்பந்தம் செய்தது. அடுத்து வந்த ஆஃப்கானிஸ்தான் வீரர் ஃபசல்ஹக் ஃபருக்கியை எந்த அணியும் ஒப்பந்தம் செய்யவில்லை.
டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸில் பென் டக்கெட்; குயின்டன் டி காக்கை வாங்கியது மும்பை இந்தியன்ஸ்
விக்கெட் கீப்பர்களுக்கான ஏலத்தில் ரூ.75 லட்சம் என்ற அடிப்படை தொகையுடன் வந்த இந்திய வீரர் ஸ்ரீகர் பரத்தை எந்த அணியும் ஏலம் எடுக்கவில்லை. அடுத்து வந்த தென்னாப்பிரிக்க வீரர் குயின்டன் டி காக்கை அவரது அடிப்படை தொகையான ரூ.1 கோடிக்கு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஒப்பந்தம் செய்தது. அதன்பின் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியின் ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் (ரூ.1.50 கோடி), இங்கிலாந்தின் ஜானி பேர்ஸ்டோவ் (ரூ.1 கோடி), ஜேமி ஸ்மித் (ரூ.2 கோடி) ஆகியோரை எந்த அணியும் ஏலம் எடுக்க முன்வரவில்லை.
அவர்களைத் தொடர்ந்து வந்த மற்றொரு இங்கிலாந்து வீரர் பென் டக்கெட்டை ரூ.2 கோடி என்ற அடிப்படை தொகையில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி ஏலத்தில் எடுத்துள்ளது. பின்னர் ரூ.2 கோடி என்ற அடிப்படை தொகையுடன் வந்த நியூசிலாந்தின் ஃபின் ஆலனை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ஏலத்தில் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
லிவிங்ஸ்டோனை வாங்க ஆர்வம் காட்டாத அணிகள்; வெங்கடேஷ் ஐயரை ரூ.7 கோடிக்கு ஒப்பந்தம் செய்தது ஆர்சிபி
முதல் சுற்றின் ஆல் ரவுண்டர்களுக்கான ஏலத்தில் முதலில் இங்கிலாந்தின் கஸ் அட்கின்சனும், நியூசிலாந்தின் ரச்சின் ரவீந்திரா, இங்கிலாந்தின் லியாம் லிவிங்ஸ்டோன் இடம் பெற்றிருந்த நிலையில், அவர்களது ஆரம்ப தொகையான ரூ.2 கோடிக்கு எந்த அணியும் ஏலம் எடுக்க ஆர்வம் காட்டவில்லை.
அவர்களைத் தொடர்ந்து ரூ.1 கோடி என்ற ஆரம்ப தொகையுடன் ஏலத்திற்கு வந்த தென்னாப்பிரிக்காவின் வியான் முல்டரையும் எந்த அணியும் ஏலம் எடுக்கவில்லை. மேலும் இலங்கை அணியின் வநிந்து ஹசரங்காவை, லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி ரூ.2 கோடி என்ற ஆரம்ப தொகையில் ஏலம் எடுத்துள்ளது.
அதன்பின் ரூ.2 கோடி என்ற ஆரம்ப விலையுடன் வந்த இந்திய ஆல் ரவுண்டர் வெங்கடேஷ் ஐயரை ஏலம் எடுக்க கேகேஆர் மற்றும் ஆர்சிபி அணிகளிடம் கடும் போட்டி நிலவியது. இறுதியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி ரூ.7 கோடிக்கு வெங்கடேஷ் ஐயரை ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. முன்னதாக கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் வெங்கடேஷ் ஐயர் ரூ.23.75 கோடிக்கு கேகேஆர் அணியால் ஏலம் எடுக்கப்பட்டிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம்: கடும் போட்டிகளுக்கு மத்தியில் ஜாக்பாட் அடித்த கேமரூன் க்ரீன்
முதல் சுற்று ஏலத்தின் கடைசி வீரராக ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேமரூன் க்ரீன் பெயர் இடம் பெற்றது. அவரை ஏலம் எடுப்பதற்காக அணிகளுக்கு மத்தியில் கடும் போட்டி ஏற்பட்டது. முதலில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஏலத்தை தொடங்கிய நிலையில், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி கடும் போட்டியைக் கொடுத்தது. இதற்கு மத்தியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியும் ஏலம் கேட்க ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்தது.
ஒருகட்டத்திற்கு மேல் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி ஏலத்திலிருந்து விலகிய நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தங்களின் ஏலத்தை ஆரம்பித்தது. பின்னர் க்ரீனை வாங்குவதில் கேகேஆர் மற்றும் சிஎஸ்கே அணிகளுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவிய நிலையில், ஏலத்தொகையானது 20 கோடிகளைக் கடந்தது. இறுதியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ரூ.25.20 கோடிக்கு ஏலம் எடுத்தது. இதன் மூலம் ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் அதிக தொகைக்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்ட வெளிநாட்டு வீரர் என்ற பெருமையை கேமரூன் க்ரீன் பெற்றுள்ளார்.
ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம்: மில்லரை தட்டித் தூக்கிய டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்
ஏலத்தின் முதல் வீரராக ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த ஜேக் ஃபிரேசர் மெக்குர்க் இடம் பிடித்திருந்தார். அவரது ஆரம்ப தொகையான ரூ.2 கோடிக்கு எந்தவொரு அணியும் ஏலம் எடுக்க ஆர்வம் காட்டத்ததன் காரணமாக அவர் ஏலத்தில் விற்கபடவில்லை.
அவரைத் தொடர்ந்து தென்னாப்பிரிக்க அணியின் டேவிட் மில்லர் பெயர் இடம் பெற்றிருந்த நிலையில், அவரது அடிப்படை ஏலத்தொகையான ரூ.2 கோடிக்கு டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி ஏலம் எடுத்துள்ளது. மேற்கொண்டு முதல் சுற்று ஏலத்தில் இடம்பிடித்திருந்த இந்திய வீரர் பிரித்வி ஷா, நியூசிலாந்தின் டெவான் கான்வே ஆகியோரையும் எந்த அணியும் ஏலம் எடுப்பதற்கு ஆர்வம் காட்டவில்லை.
ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம்: ஒவ்வொரு அணியும் தேர்வு செய்ய வேண்டிய இடங்கள்
இதில் 31 இடங்கள் வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் நடப்பு ஏலத்தில் பங்கேற்கும் அணிகளில், சிஎஸ்கேவிடம் ரூ.43.40 கோடியும், ஆர்சிபியிடம் ரூ.16.40 கோடியும், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்திடம் ரூ.25.50 கோடியும், குஜராத் டைட்டன்ஸிடம் ரூ.12.90 கோடியும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸிடம் ரூ. 16.05 கோடியும், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸிடம் ரூ. 21.80 கோடியும், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸிடம் ரூ. 22.95 கோடியும், பஞ்சாப் கிங்ஸிடம் ரூ. 11.50 கோடியும் கையிருப்பாக வைத்துள்ளனர்.
இந்த மினி ஏலத்தில் பங்கேற்கும் அணிகளில் அதிகபட்சமாக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 13 வீரர்களைத் தேர்வு செய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 10 வீரர்களையும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 9 இடங்களையும் நிரப்ப வேண்டியுள்ளது.
அதேசமயம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள் உள்பட 9 வீரர்களையும், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஒரு வெளிநாட்டு வீரர் உள்பட 5 இடங்களையும், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 2 வெளிநாட்டு வீரர்கள் உள்பட 6 இடங்களையும் நிரப்ப வேண்டியுள்ளது.