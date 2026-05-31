ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் 2026 இறுதிப்போட்டி: டாஸ் வென்று பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது ஆர்சிபி

ஐபிஎல் 2026
ஐபிஎல் 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 31, 2026 at 6:45 PM IST

|

Updated : May 31, 2026 at 7:12 PM IST

Choose ETV Bharat

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் 2026 இறுதிப்போட்டி இன்று அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்து, குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியைப் பேட்டிங் செய்ய அழைத்துள்ளது.

ஏற்கெனவே நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இரு அணிகளும் மோதிய முதல் குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் ஆர்சிபி அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்புடன் விளையாடவுள்ளது. மேலும் இப்போட்டியில் வெற்றிபெறும் அணி இரண்டாவது முறையாகச் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளது.

LIVE FEED

7:04 PM, 31 May 2026 (IST)

பிளேயிங் லெவன்

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: விராட் கோலி, தேவ்தத் படிக்கல், ரஜத் படிதார்(கேப்டன்), ஜிதேஷ் ஷர்மா, டிம் டேவிட், ரொமாரியோ ஷெப்ஃபர்ட், குர்னால் பாண்டியா, புவனேஷ்வர் குமார், ஜேக்கப் டஃபி, ஜோஷ் ஹேசில்வுட், ரசிக் சலாம் தார்.

இம்பேக்ட் வீரர்கள்: வெங்கடேஷ் ஐயர், கனிஷ்க் சோஹன், ஸ்வப்னில் சிங், அபிநந்தன் சிங், ஜோர்டான் காக்ஸ்

குஜராத் டைட்டன்ஸ்: சாய் சுதர்சன், ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ஜோஸ் பட்லர், வாஷிங்டன் சுந்தர், ராகுல் திவேத்தியா, நிஷாந்த் சிந்து, ஜேசன் ஹோல்டர், ரஷித் கான், ககிசோ ரபாடா, அர்ஷத் கான், முகமது சிராஜ்.

இம்பேக்ட் வீரர்கள்: பிரசித் கிருஷ்ணா, க்ளென் பிலிப்ஸ், அனுஜ் ராவத், குமார் குஷாக்ரா, சாய் கிஷோர்

6:59 PM, 31 May 2026 (IST)

பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது ஆர்சிபி

அஹ்மதாபாத்தில் நடைபெற்று வரும் ஐபிஎல் 2026 தொடரின் இறுதிப்போட்டியில், டாஸ் வென்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் கேப்டன் ராஜத் படிதார் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்து, குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியைப் பேட்டிங் செய்ய அழைத்துள்ளார். இன்றைய போட்டிக்கான ஆர்சிபி அணியில் எந்தவொரு மாற்றமும் செய்யப்படாத நிலையில், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி தரப்பில் சாய் கிஷோருக்கு பதிலாக அர்ஷத் கானுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

6:52 PM, 31 May 2026 (IST)

நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம்

அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானம் பேட்டர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. இந்த மைதானத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்வதும் அல்லது சேஸிங் செய்வதும் வெற்றிக்கான வாய்ப்பைச் சமமாகவே வழங்குகிறது. இருப்பினும், இரவு நேரங்களில் பனியின் தாக்கம் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் முதலில் பவுலிங் செய்யத் தீர்மானிப்பது வெற்றிக்குக் கூடுதல் சாதகத்தை வழங்கலாம்.

6:47 PM, 31 May 2026 (IST)

நேருக்கு நேர்

ஐபிஎல் வரலாற்றில் குஜராத் மற்றும் பெங்களூரு அணிகள் இதுவரை 9 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் ஆர்சிபி அணி 5 முறையும், குஜராத் அணி 4 முறையும் வெற்றியைப் பதிவு செய்து கடுமையான போட்டியைத் தந்துள்ளன. அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் இரு அணிகளும் இதுவரை 2 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், அங்கு இரு அணிகளும் தலா 1 வெற்றியைப் பெற்று சமநிலை வகிக்கின்றன.

Last Updated : May 31, 2026 at 7:12 PM IST

TAGGED:

IPL 2026 FINAL
INDIAN PREMIER LEAGUE
WHO WILL WIN IPL 2026
இந்தியன் பிரீமியர் லீக்
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.