சிஎஸ்கே vs குஜராத்: பிளே-ஆஃப் ரேசில் முந்தப்போவது யார்? சேப்பாக்கத்தில் அனல் பறக்கும் மோதல்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 26, 2026 at 1:09 PM IST

Updated : April 26, 2026 at 1:53 PM IST

ஐபிஎல் 2026 தொடரில் இன்றைய தினம் இரண்டு போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளது. இதில் மதியம் 3.30 மணிக்கு சென்னை எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் லீக் போட்டியில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும், ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் சிஎஸ்கே மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் தலா 7 போட்டிகளில் விளையாடி, 3 வெற்றி மற்றும் 4 தோல்விகளுடன் 6 புள்ளிகளை பெற்றுள்ளன. இதில் ரன் ரேட் அடிப்படையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி புள்ளிப்பட்டியலில் 5ஆம் இடத்திலும், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 7ஆம் இடத்திலும் உள்ளனர். மேலும் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற இரு அணிகளுக்கும் இந்த வெற்றி முக்கியம் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

1:51 PM, 26 Apr 2026 (IST)

எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானம்

சேப்பாக்கத்தில் உள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானம் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களின் சொர்க்கமாக அறியப்படுகிறது. அதிலும் குறிப்பாக இன்றைய போட்டி மதியம் நடைபெற இருப்பதன் காரணமாக, பிட்ச் சற்று மெதுவாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்படுகிறது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் அகீல் ஹொசைன், நூர் அஹ்மத் மற்றும் ரஷித் கான் போன்ற ஸ்பின்னர்கள் ஜொலிப்பார்கள் என நம்பலாம். அதேசமயம் இங்கு நடைபெற்றுள்ள மதிய நேர போட்டிகளில் பெரும்பாலும் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகளே வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

1:17 PM, 26 Apr 2026 (IST)

நேருக்கு நேர்

ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் இதுவரை 8 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இரு அணிகளூம் தலா 4 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்து சமபலத்துடன் உள்ளனர். ஆனால், சேப்பாக்கில் இரு அணிகளும் இதுவரை 2 முறை மட்டுமே மோதிய நிலையில், இரண்டிலும் குஜராத் அணி வெற்றியை பதிவு செய்து ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் குஜராத்தின் ஆதிக்கத்திற்கு சிஎஸ்கே முடிவு கட்டுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

