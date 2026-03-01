டி20 உலகக் கோப்பை 2026: யார் அந்த 'நான்காவது' அணி? - வெஸ்ட் இண்டீசுடன் இன்று இந்தியா அக்னி பரீட்சை

ETV Bharat / sports

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 1, 2026 at 5:00 PM IST

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. இதில் ஏற்கெனவே குரூப் 2ல் இங்கிலாந்து மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளன. மறுபக்கம் குரூப் 1-ல் தென்னாப்பிரிக்க அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய நிலையில், இரண்டாவது அணியாக அரையிறுதிக்குள் செல்ல இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையில் கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது.

இந்நிலையில், இன்று நடைபெறும் சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டத்தில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, ஷாய் ஹோப் தலைமையிலான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி கொல்கத்தாவிலுள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் என்பதால் போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

போட்டி எப்போது?

இந்தியா-வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டம் கொல்கத்தாவில் உள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கவுள்ளது. மேலும் இந்த போட்டியின் டாஸ் நிகழ்வானது மாலை 6.30 மணிக்கு தொடங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

