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இந்தியா vs பாகிஸ்தான்: டாஸ் வென்று பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது இந்தியா

இந்தியா - பாகிஸ்தான்
இந்தியா - பாகிஸ்தான் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 6:29 PM IST

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Updated : June 14, 2026 at 6:44 PM IST

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ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடர் இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் மொத்தம் 12 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில் அணிகள் இரு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு லீக் சுற்று போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளன. இதனால் இந்த தொடரில் எந்த அணி கோப்பையை வென்று சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

இந்த நிலையில் இன்று நடைபெற இருக்கும் குரூப் ஏ அணிகளுக்கான லீக் போட்டியில் பரம எதிரிகளான இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி பர்மிங்ஹாமில் உள்ள எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. இதில் எந்த அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

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6:41 PM, 14 Jun 2026 (IST)

பிளேயிங் லெவன்

இந்திய மகளிர் அணி: ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ஹர்மன்பிரீத் கவுர்(கேப்டன்), பார்தி ஃபுல்மாலி, ரிச்சா கோஷ், தீப்தி சர்மா, அருந்ததி ரெட்டி, ஸ்ரேயங்கா பாட்டீல், ஸ்ரீ சரணி, கிராந்தி கவுட்.

பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி: குல் பெரோசா, முனீபா அலி, ஆயிஷா ஜாபர், சைரா ஜபீன், அலியா ரியாஸ், நடாலியா பெர்வைஸ், பாத்திமா சனா(கேப்டன்), ரமீன் ஷமிம், நஷ்ரா சந்து, தஸ்மியா ரூபாப், சாதியா இக்பால்.

6:33 PM, 14 Jun 2026 (IST)

பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது இந்தியா

பாகிஸ்தான் மகளிர் அணிக்கு எதிரான ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற இந்திய மகளிர் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது. இரு அணிகளும் இந்த உலகக்கோப்பைத் தொடரில் தங்களது முதலாவது லீக் ஆட்டத்திலேயே நேருக்கு நேர் மோதுவதால், உலகெங்கிலும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே இப்போட்டி பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் இப்போட்டியில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் கேப்டன்கள் கைகுலுக்குவதை தவிர்த்துள்ளது பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

Last Updated : June 14, 2026 at 6:44 PM IST

TAGGED:

ICC T20I WORLD CUP 2026
INDIA VS PAKISTAN WOMEN
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