ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026: இந்தியாவின் ஹாட்ரிக் கனவு நனவாகுமா? நியூசிலாந்துடன் அக்னி பரீட்சை
Published : March 8, 2026 at 5:08 PM IST|
Updated : March 8, 2026 at 5:41 PM IST
ரசிகர்கள் பெரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டி இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டியில் அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறுகிறது.
இதில் நடப்பு சாம்பியன் என்ற அந்தஸுடன் களமிறங்கும் இந்திய அணி தங்களுடைய மூன்றாவது டி20 உலகக் கோப்பையை வென்று சாதனை படைக்கும் முனைப்பில் இப்போட்டியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. மறுபக்கம், இதுவரை டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றிடாத நியூசிலாந்து அணியும் முதல் கோப்பையை வெல்லும் உத்வேகத்துடன் இதில் பங்கேற்கவுள்ளது. இதனால் எந்த அணி வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற ஆவலுடன் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
'சிக்ஸர் மன்னன்' ஃபின் ஆலன்
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான அரையிறுதி ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்தின் தொடக்க வீரர் ஃபின் ஆலன் 33 பந்துகளில் சதம் விளாசி மிரட்டினார். இதன் மூலம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் அதிவேக சதம் விளாசிய வீரர் என்ற உலக சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார். இதனால் இன்று நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியிலும் ஃபின் ஆலன் அதிரடியை தொடர்வார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்களிடம் உள்ளது.
இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் 7 இன்னிங்ஸில் விளையாடிய ஃபின் ஆலன் ஒரு சதம் மற்றும் ஒரு அரைசதம் என 57.80 என்ற சராசரியில் மொத்தமாக 289 ரன்களை குவித்துள்ளார். இதில் அவர் 20 சிக்ஸர்களையும் விளாசியுள்ளதுடன், ஒரு உலகக் கோப்பை சீசனில் அதிக சிக்ஸர்களை விளாசிய வீரர் என்ற சாதனையையும் தன்வசம் வைத்துள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
சஞ்சு 'சூப்பர்' சாம்சன்
இந்த டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுவதற்கான மிக முக்கிய வீரர்களில் ஒருவர் சஞ்சு சாம்சன். தொடக்கத்தில் மோசமான ஃபார்ம் காரணமாக பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறாத சாம்சன், அதன்பின் தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்புகளில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், முக்கியமான நேரத்தில் அணியை வெற்றிக்கும் அழைத்துச் சென்றுள்ளார்.
குறிப்பாக வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இறுதிவரை களத்தில் இருந்ததுடன் 97 ரன்களையும், இங்கிலாந்துக்கு எதிரான அரையிறுதி ஆட்டத்தில் 89 ரன்களையும் குவித்து அணியின் வெற்றிக்கு பெரும் உதவியாக இருந்தார். இதன் காரணமாக அடுத்தடுத்து ஆட்ட நாயகன் விருதுகளையும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
இந்த தொடரில் இதுவரை 4 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாட வாய்ப்பு பெற்ற சஞ்சு சாம்சன், இரண்டு அரைசதங்கள், 16 சிக்ஸர்கள், 77.33 என்ற சராசரி, 201 என்ற ஸ்டிரைக் ரேட்டில் 232 ரன்களை விளாசி மிரட்டியுள்ளார். இதனால் இறுதிப் போட்டியில் அவர் தனது அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துவார் என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
மைதானம் யாருக்கு சாதகம்
அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம் வரலாற்று ரீதியில் பேட்டர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாக திகழ்கிறது. இங்கு இதுவரை 17 சர்வதேச டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 11 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 06 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
இருப்பினும் இரவில் நடைபெறும் போட்டிகளில் பனியின் தாக்கத்தை கருத்தில் கொண்டு டாஸ் வெல்லும் கேப்டன்கள் முதலில் பவுலிங் செய்வதையே விரும்புகின்றனர். அதேசமயம் இங்கு சிவப்பு மண் மற்றும் கருப்பு மண் என இரண்டு வகையான ஆடுகளங்கள் உள்ளன. இதில் சிவப்பு மண் ஆடுகளம் ஸ்பின்னர்களுக்கு சாதகமாகவும், கருப்பு மண் ஆடுகளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு சாதகமாகவும் இருந்துள்ளது.
இதனால் ஆடுகளம், பனியின் தாக்கம் ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பேட்டிங் அல்லது பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது முக்கியமாகும்.
உத்தேச லெவன்
இந்தியா: சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ்(கேப்டன்), ஹர்திக் பாண்டியா, திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல், அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி/குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.
நியூசிலாந்து: டிம் செஃபெர்ட், ஃபின் ஆலன், ரச்சின் ரவீந்திரா, கிளென் பிலீப்ஸ், மார்க் சாப்மேன், டேரில் மிட்செல், மிட்செல் சான்ட்னர்(கேப்டன்), ஜேம்ஸ் நீஷம், கோல் மெக்கன்ஸி, மேட் ஹென்றி, லோக்கி ஃபெர்குசன்.
நியூசிலாந்தின் ஆதிக்கம்
டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை பொறுத்தவரையிலும் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் மூன்று முறை நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ளன. இதில் நியூசிலாந்து அணியானது மூன்று போட்டிகளிலும் இந்திய அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அதனால் இந்த முறை நியூசிலாந்தின் ஆதிக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதுடன், கோப்பையையும் கைப்பற்றி இந்திய அணி பதிலடி கொடுக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் இந்திய ரசிகர்கள் உள்ளனர்.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையிலும் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் 30 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 18 வெற்றிகளை பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்திவரும் நிலையில், மறுபக்கம் நியூசிலாந்து அணி 11 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.