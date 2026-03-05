ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026: ஆக்ரோஷமா.. அனுபவமா.. வான்கடேயில் வெல்லப்போவது யார்?
Published : March 5, 2026 at 5:11 PM IST|
Updated : March 5, 2026 at 5:42 PM IST
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரான இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்து அணி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் முதல் அணியாகவும் நியூசிலாந்து இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில் இன்று நடைபெறும் இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணியை எதிர்த்து, ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் வெற்றி பெறும் அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் என்பதால் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானம்
மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாக திகழ்கிறது. இங்கு இதுவரை 20 சர்வதேச டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 10 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 10 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த போட்டி இரவில் நடைபெறுவதன் காரணமாக, பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்று கணிக்கப்படுகிறது. இதனால் 'டாஸ்' மிக முக்கிய பங்கினை வகிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்தியா vs இங்கிலாந்து அரையிறுதி மோதல்
டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக அரையிறுதி போட்டியில் மோதவுள்ளனர். முன்னதாக இவ்விரு அணிகளும் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பை மற்றும் 2024ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பை தொடர்களில் அரையிறுதி போட்டியில் மோதியுள்ளனர்.
இதில் 2022ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணி 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றிருந்தது. அதன்பின் 2024ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி 68 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்தி பதிலடியை கொடுத்தது.
இந்நிலையில், இந்த டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று ஆதிக்கத்தை செலுத்தும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
உத்தேச பிளேயிங் லெவன்
இந்தியா: சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஹர்திக் பாண்டியா, திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல், அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா.
இங்கிலாந்து: பில் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர், ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), ஜேக்கப் பெத்தெல், டாம் பான்டன், வில் ஜேக்ஸ், சாம் கரண், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஜேமி ஓவர்டன், லியாம் டௌசன், ஆதில் ரஷித்.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் 29 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. அதில் இந்திய அணி 17 போட்டிகளிலும், இங்கிலாந்து அணி 12 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றியை பதிவு செய்து இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.