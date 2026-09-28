ஆசிய விளையாட்டு 2026 |'ஷூட் ஆஃப்' முறையில் வெள்ளிப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி ஈஷா சிங் சாதனை
Published : September 28, 2026 at 9:16 AM IST|
Updated : September 28, 2026 at 11:28 AM IST
ஜப்பானில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் 20-ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் தற்பொழுது மிக முக்கியமான கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. நேற்று நாள் முடிவில், இந்திய அணி 4 தங்கம், 16 வெள்ளி, 17 வெண்கலம் என மொத்தம் 37 பதக்கங்களுடன் பட்டியலில் 12ஆவது இடத்தில் நீடிக்கிறது.
இன்றைய தினத்தைப் பொறுத்தவரை இந்திய வீரர்கள் தங்களின் பதக்க வேட்டையைத் தொடர பல முக்கியப் போட்டிகளில் களம் காண்கின்றனர். குறிப்பாக, ஆடவருக்கான கிரிக்கெட் காலிறுதிப் போட்டியில் இந்தியா அணி, ஆப்கானிஸ்தான் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
LIVE FEED
ஈஷா சிங் சாதனை
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் மகளிர் 25மீ பிஸ்டல் தனிநபர் இறுதிப்போட்டியில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை ஈஷா சிங் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
இறுதிப் போட்டியின் தொடக்கத்தில், முதல் 5-ஷாட் தொடரிலேயே அனைத்து இலக்குகளையும் துல்லியமாகத் தாக்கி முதலிடத்தைப் பிடித்த அவர், கடைசி வரை தனது பதக்க வாய்ப்பை மிகச் சிறப்பாகத் தக்கவைத்துக்கொண்டார்.
தங்கப் பதக்கத்திற்கான இறுதிச் சுற்றில் சீன வீராங்கனையுடன் கடைசி வரை சமபலத்துடன் போராடிய நிலையிலும், துரதிர்ஷ்டவசமாக 'ஷூட் ஆஃப்' (Shoot-off) முறையில் தங்கப் பதக்கத்தை நழுவ விட்டார். இருப்பினும், தனது அபாரமான ஆட்டத்தால் வெள்ளிப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார்.
வெண்கலம் வென்றார் பிங்கி பல்ஹாரா
மகளிர் 78 கிலோ எடைப் பிரிவு குராஷ் (Kurash) விளையாட்டில், இந்தியாவின் பிங்கி பல்ஹாரா வெண்கலப் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார். இன்று நடைபெற்ற அரையிறுதிப் போட்டியில், தற்போதைய ஆசிய சாம்பியனான தென் கொரியாவின் மோ சுமினுடன் மோதிய பிங்கி பல்ஹாரா 0-5 என்ற கணக்கில் தோல்வியடைந்தார்.
ஆசிய விளையாட்டு குராஷ் போட்டி விதிமுறைகளின்படி, மூன்றாவது இடத்திற்கான தனிப் போட்டிகள் எதுவும் நடத்தப்படாது என்பதால், அரையிறுதியில் தோல்வியடையும் இரு வீரர்களுக்கும் வெண்கலப் பதக்கம் வழங்கப்படும். அந்த விதிமுறையின்படி பிங்கி பல்ஹாரா இந்தியாவிற்கான வெண்கலப் பதக்கத்தை உறுதி செய்துள்ளார்.
பதக்கத்தை உறுதி செய்த லவ்லினா
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் மகளிர் 75 கிலோ எடைப் பிரிவு குத்துச்சண்டையில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை லவ்லினா போர்கோஹெய்ன் (Lovlina Borgohain) அரையிறுதிக்கு முன்னேறி, இந்தியாவிற்குப் பதக்கத்தை உறுதி செய்துள்ளார்.
இன்று நடைபெற்ற காலிறுதிப் போட்டியில், தென் கொரியாவின் சியோங் சுயோனை 30-27 என்ற கணக்கில் லவ்லினா வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் அரையிறுதிச் சுற்றுக்குள் நுழைந்துள்ள லவ்லினா, இந்தியாவின் பதக்கப் பட்டியலில் மேலும் ஒரு பதக்கத்தை சேர்க்கவிருப்பது உறுதியாகியுள்ளது.
இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் போட்டி ரத்து
இன்று நடைபெறவிருந்த இந்தியா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான 2-ஆவது காலிறுதிப் போட்டியானது தொடர் மழை காரணமாக ஒரு பந்து கூட வீசப்படாமல் முற்றிலும் கைவிடப்பட்டது.
நேற்று இரவு முதலே அப்பகுதியில் பெய்து வந்த மழை காரணமாக மைதானம் முற்றிலும் ஈரப்பதத்துடன் இருந்துள்ளது. நடுவர்கள் பலமுறை மைதானத்தை ஆய்வு செய்த போதிலும், தொடர்ந்து மழை நீடித்ததால் ஆட்டத்தை ரத்து செய்வதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தனர்.
இதன் மூலம் ஐசிசி தரவரிசை அடிப்படையில் இந்திய அணி நேரடியாக அரையிறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்று முன்னேறியுள்ளது. முன்னதாக இன்று காலையில் நடக்கவிருந்த பாகிஸ்தான் - ஹாங்காங் போட்டியும் இதே போல் ரத்தாகி, பாகிஸ்தான் அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது குறிப்பிடத்தக்கது.
டாஸ் தாமதம்
இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் மோதும் இரண்டாவது காலிறுதி ஆட்டம் மழை காரணமாக தாமதமாகியுள்ளது. நிஷின் நகரில் உள்ள கரோகி ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க் இன்று காலை இந்திய நேரப்படி 10 மணிக்கு தொடங்க இருந்த நிலையில், மழை காரணமாக டாஸ் நிகழ்வு தாமதமாகியுள்ளது.
இன்று இதே மைதானத்தில் நடக்கவிருந்த பாகிஸ்தான் - ஹாங்காங் இடையேயான முதல் கால் இறுதிப் போட்டியானது மழையினால் ஒரு பந்து கூட வீசப்படாமல் முற்றிலும் கைவிடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஈஷா சிங் அசத்தல்
துப்பாக்கி சுடுதல் பிரிவில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை ஈஷா சிங் மகளிர் 25மீ பிஸ்டல் தனிநபர் பிரிவின் இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளார். அதேசமயம் மற்றொரு முன்னணி இந்திய வீராங்கனையான மனு பாக்கர் நூலிழையில் இறுதிப் போட்டி வாய்ப்பை இழந்தார்.
வாலிபால் அணி தொடர்ந்து 2-ஆவது வெற்றி!
ஆடவர் வாலிபால் விளையாட்டில் இந்திய அணி 25-22, 25-19, 25-21 என்ற நேர் செட்களில் ஹாங்காங்கை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது. இந்தத் தொடரில் இந்திய அணி பதிவு செய்யும் தொடர்ச்சியான 2ஆவது நேர் செட் வெற்றி இதுவாகும். முன்னதாக முதல் லீக் போட்டியில் வியட்நாம் அணியையும் இந்தியா 3-0 என்ற கணக்கில் வென்றிருந்தது. இதன் மூலம் அடுத்த சுற்றுக்கான வாய்ப்பையும் இந்திய அணி பிரகாசமாக்கியுள்ளது.
அரையிறுதியில் பாகிஸ்தான்
ஆடவர் கிரிக்கெட் பிரிவில் இன்று நடைபெற இருந்த பாகிஸ்தான் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது காலிறுதிப் போட்டி மழை காரணமாக ஒரு பந்து கூட வீசப்படாமல் கைவிடப்பட்டது.
நிஷினில் உள்ள கரோகி ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க் மைதானத்தில் நேற்று இரவு முதலே பெய்த தொடர் மழையினால் மைதானம் முழுவதும் ஈரப்பதத்துடன் காணப்பட்டது. நடுவர்கள் மைதானத்தை ஆய்வு செய்த பிறகு ஆட்டத்தை முற்றிலும் ரத்து செய்வதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தனர்.
இதனால் ஐசிசி தரவரிசை அடிப்படையில் பாகிஸ்தான் அணி நேரடியாக அரையிறுதிக்கு முன்னேறியதாக அறிவிக்கப்பட்டது.