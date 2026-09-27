ETV Bharat / sports

ஆசிய விளையாட்டு 2026 | ஸ்குவாஷ் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா-மலேசியா மோதல்!

ஆசிய விளையாட்டு 2026
ஆசிய விளையாட்டு 2026 (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 9:16 AM IST

|

Updated : September 27, 2026 at 10:34 AM IST

Choose ETV Bharat

ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. நேற்று கபாடியில் ஆண்கள் மற்றும் மகளிர் அணிகள் இரட்டைத் தங்கம் வென்று அசத்திய உத்வேகத்துடன், இன்று ஸ்குவாஷ் (Squash) விளையாட்டில் இந்தியா தனது தங்க வேட்டையைத் தொடரக் காத்திருக்கிறது. ஆடவர் மற்றும் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டிகளில் இந்தியாவின் அபய் சிங் மற்றும் அனாஹத் சிங் ஆகியோர் மலேசிய வீரர்களை எதிர்கொள்ளவுள்ளனர்.

மேலும், துப்பாக்கிச் சுடுதல் பிரிவில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை மனு பாக்கர் மற்றும் ஈஷா சிங் ஆகியோர் 25 மீட்டர் பிஸ்டல் பிரிவிலும், தடகளத்தில் நீளத்தாண்டுதல் இறுதிப்போட்டியில் ஷைலி சிங் மற்றும் அன்சி ஜோஜன் ஆகியோரும் பதக்கங்களை வெல்லக் களம் காண்கின்றனர். வில்வித்தைப் போட்டிகளில் இந்திய கலப்பு மற்றும் காம்பவுண்ட் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறி இன்று பதக்கங்களை உறுதி செய்யும் நோக்கில் விளையாடி வருவதால், இன்றைய நாளிலும் இந்திய அணி மேலும் பதக்கங்களை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளன.

LIVE FEED

10:34 AM, 27 Sep 2026 (IST)

உன்னதி ஹூடா தோல்வி

மகளிர் ஒற்றையர் பேட்மிண்டன் காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் இளம் நட்சத்திர வீராங்கனை உன்னதி ஹூடா உலகின் 3ஆம் நிலை வீராங்கனையான ஜப்பானின் அகானே யமகுச்சியிடம் கடுமையாகப் போராடி தோல்வியடைந்தார்.

விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இப்போட்டியின் முதல் செட்டை யமகுச்சி 21-16 எனக் கைப்பற்றிய போதிலும், கம்பேக் கொடுத்த உன்னதி ஹூடா இரண்டாவது செட்டை 21-14 என்ற கணக்கில் வென்று ஆட்டத்தை சமன் செய்தார்.

தொடர்ந்து மூன்றாவது செட் ஆட்டத்தில் இருவருமே மாறி மாறி புள்ளிகளை எடுத்து ரசிகர்களுக்கு விருந்து படைத்தனர். இறுதியில் ஜப்பான் வீராங்கனை 21-17 என்ற கணக்கில் மூன்றாவது செட்டை வென்று உன்னதி ஹூடாவை தோற்கடித்தார்.

9:50 AM, 27 Sep 2026 (IST)

ஸ்ரீசங்கர் - டேவிட் சாலமன் அசத்தல்

ஆடவர் நீளத்தாண்டுதல் தகுதிச் சுற்றில் இந்தியாவின் முரளி ஸ்ரீசங்கர் மற்றும் டேவிட் சாலமன் ஆகிய இருவரும் தங்களது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளனர். இப்போட்டியில் முரளி ஸ்ரீசங்கர் 7.84 மீட்டர் தூரமும், டேவிட் சாலமன் 7.62 மீட்டர் தூரமும் தாண்டி தங்களது இறுதிப்போட்டி வாய்ப்புகளை உறுதி செய்தனர்.

9:35 AM, 27 Sep 2026 (IST)

பேட்மிண்டனில் ஏமாற்றம்

பேட்மிண்டன் போட்டிகளில் இன்று காலை இந்திய அணிக்கு பெரும் ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. மகளிர் இரட்டையர் காலிறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் காயத்ரி கோபிசந்த் மற்றும் ட்ரெசா ஜாலி இணை 18-21, 9-21 என்ற நேர் செட்களில் மலேசிய இணையிடம் தோல்வியடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறியது.

அதேபோல், கலப்பு இரட்டையர் பிரிவிலும் துருவ் கபிலா - தனிஷா கிராஸ்டோ இணை 14-21, 21-18, 18-21 என்ற செட் கணக்கில் சீன இணையிடம் தோல்வியைத் தழுவி பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை இழந்தனர்.

9:29 AM, 27 Sep 2026 (IST)

தடகளத்தில் அசத்தும் தமிழக வீரர்கள்

தடகளப் போட்டிகளில் இந்தியாவுக்கு கலவையான முடிவுகள் கிடைத்துள்ளன. ஆடவர் 400மீ தடை ஓட்டத் தகுதிச் சுற்றில் தமிழக வீரர் சந்தோஷ் குமார் தமிழரசன் 49.61 வினாடிகளில் இலக்கை எட்டி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தினார். ஆனால், மற்றொரு இந்திய வீரர் யஷாஸ் பாலக்ஷா பந்தயத்தை முடிக்காமல் வெளியேறினார்.

ஆடவர் டெகத்லான் பிரிவில் தேஜஸ்வின் சங்கர் 110மீ தடை ஓட்டத்தில் 3ஆம் இடமும், வட்டு எறிதலில் 7ஆம் இடமும் பிடித்து ஒட்டுமொத்தப் பட்டியலில் தற்போது 3ஆம் இடத்தில் உள்ளார். மகளிர் மாரத்தான் நடைப்பந்தயத்தில் மஞ்சு ராணி 6ஆம் இடம் பிடிக்க, நட்சத்திர வீராங்கனை பிரியங்கா கோஸ்வாமி விதிமீறல் காரணமாக தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.

மகளிர் 400 மீட்டர் தடை ஓட்டம் தகுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் முன்னணி வீராங்கனையான வித்யா ராம்ராஜ், அனு ராகவன் ஆகியோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

9:25 AM, 27 Sep 2026 (IST)

வில்வித்தையில் ஆதிக்கம்

இந்திய வில்வித்தை வீரர்கள் இன்று ஆதிக்கம் செலுத்தி பல பிரிவுகளில் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளனர். காம்பவுண்ட் கலப்பு அணி பிரிவில் இந்தியாவின் சாகில் ஜாதவ் மற்றும் சிகிதா தனிபர்த்தி இணை காலிறுதியில் கஜகஸ்தானை 159-154 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தி அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெற்றது.

அதேபோல், ரிகர்வ் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் தீரஜ் பொம்மதேவரா - கும்கும் மோஹோத் இணை 6-0 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வியட்நாமை வீழ்த்தி அரையிறுதிச் சுற்றுக்குள் நுழைந்தது. மேலும், ஆடவர் மற்றும் மகளிர் காம்பவுண்ட் அணிகளும் தங்களது தகுதிச் சுற்றுகளில் வெற்றி பெற்று பதக்க வாய்ப்பை உறுதி செய்துள்ளன.

Last Updated : September 27, 2026 at 10:34 AM IST

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026
ஆசிய விளையாட்டு 2026
ஆசிய விளையாட்டு நேரலை முடிவுகள்
அபய் சிங் இறுதிப்போட்டி
ASIAN GAMES DAY 8

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.