ஆசிய விளையாட்டு 2026 | மகளிர் கபடி பிரிவில் ஈரானை வீழ்த்தி தங்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்தது இந்திய அணி!
Published : September 26, 2026 at 9:13 AM IST|
Updated : September 26, 2026 at 10:44 AM IST
ஜப்பானின் ஐச்சி-நகோயாவில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் 20ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் இன்றைய நாளில், இந்தியா தங்களின் பதக்க எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் முனைப்பில் களமிறங்கியுள்ளது.
கடந்த சில நாட்களாக துப்பாக்கிச் சுடுதல், கிரிக்கெட், பழுதூக்குதல் என பல்வேறு பிரிவுகளில் பதக்கங்களை அள்ளி, நாட்டுக்குப் பெருமை சேர்த்துள்ள இந்திய அணி, இன்றைய நாளையும் புதிய உத்வேகத்துடனும் பதக்க வேட்டையாடும் இலக்குடனும் தொடங்குகிறது.
தடகளம், வில்வித்தை, பேட்மிண்டன், கபடி, ஹாக்கி மற்றும் குத்துச்சண்டை போன்ற முக்கியப் பிரிவுகளில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்கள் இன்று தங்களது திறமையை நிரூபிக்கக் காத்திருக்கிறார்கள்.
இந்திய அணி இன்றைய நிலவரப்படி, துப்பாக்கிச் சுடுதல் பிரிவில் ஒரு வெள்ளியை வென்று, தனது ஒட்டுமொத்தப் பதக்க எண்ணிக்கையை 25 ஆக உயர்த்தியுள்ளது. இதுவரை இந்தியா 2 தங்கம், 11 வெள்ளி மற்றும் 12 வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்று புள்ளிப்பட்டியலில் 12ஆம் இடத்தில் நீடிக்கிறது.
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தமிழக வீரர்கள் ஜோஷ்னா, வேலவனுக்கு தலா ரூ.30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் ஸ்குவாஷ் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற தமிழக வீரர்களான ஜோஷ்னா சின்னப்பா மற்றும் வேலவன் செந்தில்குமார் ஆகியோருக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் தலா ரூ.30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மீண்டும் கபடி சாம்பியன் இந்தியா
மகளிர் கபடி பிரிவின் விறுவிறுப்பான இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி ஈரானை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது. ஆரம்பம் முதலே இரு அணிகளும் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்ற இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்திருந்தது.
இருப்பினும் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய மகளிர் அணி 22-16 என்ற கணக்கில் முன்னிலைப் பெற்றது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் அபாரமாக செயல்பட்ட இந்திய அணி அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றி அசத்தியது.
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய மகளிர் அணி 37-34 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் ஈரான் மகளிர் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்திய அணி தங்களின் 3ஆவது தங்கப்பதக்கத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.
இதுதவிர, ஆசிய விளையாட்டு வரலாற்றில் மகளிர் கபடி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 2010 முதல் நடைபெற்ற 5 பதிப்புகளிலும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ள இந்தியா, அதில் பெறும் 4ஆவது தங்கம் இதுவாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஸ்குவாஷில் வெண்கலம் வென்றது தமிழ்நாடு
ஸ்குவாஷ் (Squash) கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற தமிழக வீரர்கள் ஜோஷ்னா சின்னப்பா மற்றும் வேலவன் செந்தில்குமார் ஜோடி வெண்கலப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. இன்று நடைபெற்ற பரபரப்பான அரையிறுதி ஆட்டத்தில், இந்த இந்திய இணை ஹாங்காங்கின் லீ கா யி மற்றும் டாங் மிங் ஹாங் ஜோடியிடம் 2-1 என்ற கணக்கில் போராடித் தோல்வியடைந்தது.
முதல் செட்டை 11-10 என நூலிழையில் இழந்த இந்திய ஜோடி, இரண்டாவது செட்டில் அதிரடியாக விளையாடி 2-11 என மிக எளிதாகக் கைப்பற்றியது. எனினும், வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் விறுவிறுப்பான இறுதி செட்டில் ஹாங்காங் இணை மீண்டும் 11-10 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது.
அதேசமயம் அரையிறுதியில் தோல்வியடைந்த போதிலும், ஜோஷ்னா சின்னப்பா - வேலவன் செந்தில்குமார் இணை வெண்கலப் பதக்கம் வென்று நாட்டிற்கு பெருமைச் சேர்த்துள்ளது.
லக்ஷ்யா சென் அதிர்ச்சித் தோல்வி
ஆடவர் பேட்மிண்டன் தொடரின் முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் முன்னணி பேட்மிண்டன் வீரர் லக்ஷ்யா சென் அதிர்ச்சித் தோல்வி அடைந்து ஏமாற்றமளித்துள்ளார். சிங்கப்பூரின் முன்னாள் உலக சாம்பியனான லோ கீன் இயூவிடம் 12-21, 21-15, 14-21 என்ற செட் லக்ஷ்யா சென் போராடி தோல்வியைத் தழுவினார்.
நேற்று இந்தியாவின் நட்சத்திர இரட்டையர் ஜோடியான சாத்விக்சாய்ராஜ் - சிராக் ஷெட்டி ஜோடி வெளியேறியதைத் தொடர்ந்து, தற்போது லக்ஷ்யா சென்னும் தோல்வியடைந்துள்ளது இந்திய பேட்மிண்டன் ரசிகர்களுக்குப் பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
துப்பாக்கிச் சுடுதலில் மேலும் ஒரு பத்தக்கம்
மகளிர் 50 மீட்டர் ரைபிள் 3 பொசிஷன்ஸ் துப்பாக்கி சுடுதல் பிரிவில் இந்திய அணி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. இப்போட்டியில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட இந்திய வீராங்கனைகளான திலோத்தமா சென் மற்றும் விதர்ஷா வினோத் ஆகியோர் தனிநபர் பிரிவு இறுதிப் போட்டிக்கும் தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளனர். இது இன்றைய நாளில் இந்தியா வெல்லும் இரண்டாவது வெள்ளிப் பதக்கம் ஆகும்.
44 ஆண்டு கால காத்திருப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி
ஆடவருக்கான மாரத்தான் பிரிவில் இந்தியாவின் சாவன் பர்வால் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார். 42.195 கிலோமீட்டர் தூரம் கொண்ட இந்த இலக்கை அவர் 2 மணி நேரம் 11 நிமிடங்கள் 37 விநாடிகளில் கடந்து, புதிய தேசிய சாதனையையும் படைத்துள்ளார்.
இதன் மூலம் ஆசிய விளையாட்டு வரலாற்றில் 1982 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு (44 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு) மாரத்தான் ஓட்டத்தில் இந்தியா பெறும் முதல் பதக்கம் இதுவாகும். இதற்கு முன்பு 1982 டெல்லி ஆசிய விளையாட்டில் ஹொசூர் குக்கப்பா சீதாராம் வெண்கலம் வென்றதே இந்தியாவின் கடைசி மாரத்தான் பதக்கமாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.