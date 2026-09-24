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ஆசிய விளையாட்டு 2026 | சீன தைபேயை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது இந்திய ஆடவர் கபடி அணி!

ஆசிய விளையாட்டு 2026
ஆசிய விளையாட்டு 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 9:16 AM IST

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Updated : September 24, 2026 at 10:59 AM IST

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இன்றைய ஐந்தாம் நாள் ஆட்டங்களில், இந்திய வீராங்கனைகள் ஏற்கனவே வுஷு (Wushu) மகளிர் 60 கிலோ பிரிவில் ரோஷிபினா தேவி வெள்ளிப் பதக்கமும், படகோட்டுதலில் (Rowing) ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கமும் வென்று சிறப்பான தொடக்கத்தை அளித்துள்ளனர்.

தொடர்ந்து இன்று நடைபெறும் முக்கியப் போட்டிகளில், ஆடவர் ஹாக்கி பிரிவில் பலம் வாய்ந்த இந்திய அணி தென் கொரியாவை எதிர்கொள்கிறது. கபடி போட்டிகளில் ஆடவர் அணி சீன தைபேயுடனும், மகளிர் அணி ஜப்பான் அணியுடனும் லீக் சுற்றுகளில் மோதுகின்றன.

தடகளப் பிரிவில், கலப்பு 4x400 மீட்டர் ரிலே இறுதிப் போட்டி, மகளிர் 10,000 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தய இறுதிப்போட்டி, மகளிர் மும்முறை தாண்டுதல் இறுதிப்போட்டி மற்றும் ஆடவர் 100 மீட்டர் தகுதிச் சுற்றுகள் என பதக்கங்களை வெல்லும் பல முக்கிய வாய்ப்புகள் மாலை வேளையில் காத்திருக்கின்றன.

இவை தவிர, துப்பாக்கி சுடுதல், குத்துச்சண்டை, வாள்வீச்சு, ஸ்குவாஷ் மற்றும் டேபிள் டென்னிஸ் போன்ற பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகளில் தகுதி மற்றும் நாக்-அவுட் சுற்றுகளிலும் இந்திய வீரர்கள் இன்று பங்கேற்கவுள்ளனர்.

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10:57 AM, 24 Sep 2026 (IST)

அரையிறுதியில் இந்திய ஆடவர் கபடி அணி

இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் கபடி விளையாட்டின் கடைசி லீக் ஆட்டத்தில், இந்திய அணி 16 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் சீன தைபேயை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது.

இப்போட்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்தே அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்தியா, முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் 23-11 என்ற கணக்கில் வலுவான முன்னிலையைப் பெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதியிலும் இந்திய அணி தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தியது.

இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 37-21 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் சீன தைபே அணியை வீழ்த்தி, தனது அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய ஆடவர் கபடி அணி, ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

10:02 AM, 24 Sep 2026 (IST)

ரோஷிபினா தேவி சாதனை

வுஷு (Wushu) மகளிர் 60 கிலோ பிரிவில் சீனாவின் ஜாங் சியாவோயுவிடம் (Zhang Xiaoyu) தோல்வியடைந்த ரோஷிபினா தேவி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார். இதன் மூலம் தொடர் மூன்றாவது முறையாக வுஷு பிரிவில் பதக்கம் வென்று ரோஷிபினா தேவி சாதனை படைத்துள்ளார். முன்னதாக கடந்த 2018 மற்றும் 2023ஆம் ஆண்டு ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளிலும் ரோஷிபினா தேவி பதக்கம் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

9:29 AM, 24 Sep 2026 (IST)

ஜப்பானை வீழ்த்தியது ஆஃப்கானிஸ்தான்

ஆடவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஜப்பான் அணிக்கு எதிரான லீக் ஆட்டத்தில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 48 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 129 ரன்களைச் சேர்த்தது. அந்த அனியில் அதிகபட்சமாக முகமது அக்ரம் 34 ரன்களையும், தார்விஷ் ரசூலில் 29 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.

அதனைத்தொடர்ந்து இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஜப்பான் அணி பேட்டர்கள் ஆஃப்கானிஸ்தானின் பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் 19.3 ஓவர்களில் 81 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. ஆப்கானிஸ்தான் தரப்பில் சிரப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அரப் குல் 4 விக்கெட்டுகளையும், கரோட்டி 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி அணியின் வெற்றிக்கு உதவினர்.

9:23 AM, 24 Sep 2026 (IST)

முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் ஆடவர் பேட்மிண்டன் அணி வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்று அசத்தியது. அரையிறுதி போட்டியில் சீன அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி 1-3 என்ற கணக்கில் தோல்வியைத் தழுவி வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றது. இதனையடுத்து பதக்கம் வென்ற இந்திய பேட்மிண்டன் அணிக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.

அதன் ஒரு பகுதியாக, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் இந்திய ஆடவர் பேட்மிண்டன் அணிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்ததுடன், அணியில் விளையாடிய தமிழக வீரர் ஹரிஹரன் அம்சகருணனுக்கு ரூ.30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என்றும் அறிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட பதிவில், "ஜப்பானில் நடைபெற்றுவரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில், பேட்மிண்டன் ஆடவர் குழுப் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ள இந்திய ஆடவர் அணிக்கும், அவ்வணியில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பேட்மிண்டன் வீரர் ஹரிஹரன் அவர்களுக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துகள் மற்றும் பாராட்டுகள்.

அவரது திறமையைப் பாராட்டும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் ரூ.30 இலட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் 'ELITE Sportsperson Scheme' திட்டத்தின் கீழ் நிதியுதவி பெற்றுவரும் ஹரிஹரன் அவர்களின் இந்த சாதனை, தமிழ்நாட்டின் இளைஞர்களுக்கு மிகப்பெரிய உத்வேகமாக அமைந்துள்ளது" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Last Updated : September 24, 2026 at 10:59 AM IST

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026
ஆசிய விளையாட்டு 2026
ஆசிய விளையாட்டு பதக்கப் பட்டியல்
ரோஷிபினா தேவி
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