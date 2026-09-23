ஆசிய விளையாட்டு 2026 |ஆடவர் ஸ்கீட் துப்பாக்கிச் சுடுதலில் இந்தியாவுக்கு வெண்கலப் பதக்கம்!
Published : September 23, 2026 at 9:14 AM IST|
Updated : September 23, 2026 at 10:05 AM IST
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இன்று இந்திய அணி மேலும் பதக்கங்களை வெல்லும் முனைப்புடன் களமிறங்கியுள்ளது. நேற்று இலங்கை அணியை 147 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி, இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி முதல் தங்கப் பதக்கத்தை வென்று நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்தது. இதன் மூலம் இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த பதக்கப் பட்டியல் 1 தங்கம், 4 வெள்ளி, 2 வெண்கலம் என மொத்தம் 7 பதக்கங்களாக உயர்ந்து, பதக்கப் பட்டியலில் இந்தியா 8-வது இடத்தில் நீடிக்கிறது.
இன்றைய தினம் இந்திய ஆடவர் கபடி அணி வங்கதேசத்துடனும், ஆடவர் பேட்மிண்டன் அணி சீனாவுடன் அரையிறுதியிலும், வுஷூ பிரிவில் ரோஷிபினா தேவியும் பதக்கங்களை உறுதி செய்யும் நோக்கில் களம் காண்கின்றனர். மேலும், நீச்சல் போட்டியில் சஜன் பிரகாஷ் மற்றும் பளுதூக்குதலில் மீராபாய் சானு ஆகியோரும் இன்று பதக்கம் வெல்லும் முனைப்பில் களம் காண்கின்றனர்.
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இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு பதக்கம்
துப்பாக்கிச் சுடுதல் பிரிவில் இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு பதக்கம் கிடைத்துள்ளது. ஆடவர் ஸ்கீட் துப்பாக்கிச் சுடுதல் குழுப் போட்டியில் ஆனந்த்ஜீத் சிங் நருகா தலைமையிலான இந்திய அணி வெண்கலப் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளது.
அதேசமயம் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் ஆனந்த்ஜீத் சிங் நருகா, ஆடவர் ஸ்கீட் தனிநபர் பிரிவின் இறுதிப்போட்டிக்கும் தகுதி பெற்றுள்ளார். இதன் மூலம் தனிநபர் பிரிவிலும் இந்தியாவுக்குப் பதக்கம் வெல்வதற்கான வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.
மகளிர் கபடி அணி வெற்றி
மகளிர் கபடி போட்டியில் இன்று நடைபெற்ற இரண்டாவது லீக் ஆட்டத்தில் இந்திய மகளிர் அணி 37-23 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் ஈரான் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. முன்னதாக முதல் போட்டியில் வங்கதேச அணியை 42-21 என்ற கணக்கில் இந்திய மகளி அணி வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில், தற்சமயம் அடுத்த சுற்று வாய்ப்பையும் உறுதி செய்துள்ளது.
பதக்க வாய்ப்பை இழந்த மனு பாக்கர்
மகளிருக்கான 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் தனிநபர் பிரிவில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை மனு பாக்கர் பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை இழந்தார். இறுதிப்போட்டியில் அவர், 181.9 புள்ளிகளுடன் 5ஆவது இடத்தைப் பிடித்து தனது ஆட்டத்தை நிறைவு செய்தார். இதனால் அவர் தனிநபர் பிரிவிலும் பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை இழந்தார். முன்னதாக இன்று நடைபெற்ற குழுப் போட்டியிலும் மனு பாக்கர் தலைமையிலான இந்திய அணி 4ஆவது இடத்தைப் பிடித்து பதக்க வாய்ப்பை இழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது
இலங்கை ஆடவர் கிரிக்கெட் அணி அறிவிப்பு
ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான 15 பேர் கொண்ட இலங்கை ஆடவர் கிரிக்கெட் அணியை இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. இலங்கை அணியின் முதன்மை வீரர்கள் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடி வருவதால், இந்த டி20 தொடருக்கான இலங்கை அணியின் கேப்டனாக சஹான் ஆராச்சிகே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மேலும் இந்த அணியில் நட்சத்திர விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் நிரோஷன் டிக்வெல்லா, ஆல்-ரவுண்டர் சாமிக்க கருணாரத்ன மற்றும் சுழற்பந்து வீச்சாளர் விஜயகாந்த் வியாஸ்காந்த் ஆகிய முக்கிய வீரர்களும் இடம் பிடித்துள்ளனர். இவர்களுடன் நுவான் துஷாரா, பினுர பெர்னாண்டோ மற்றும் அஷேன் பந்தாரா போன்ற சர்வதேச அனுபவம் கொண்ட வீரர்களும் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
இலங்கை அணி: சஹான் ஆராச்சிகே (கேப்டன்), லசித் குரூஸ்புள்ளே, நிரோஷன் டிக்வெல்ல, சினெத் ஜயவர்தன, நுவனிது பெர்னாண்டோ, சோஹான் டி லிவேரா, அஷேன் பந்தாரா, சாமிக்க கருணாரத்ன, தரிந்து ரத்நாயக்க, வனுஜா சஹான், விஜயகாந்த் வியாஸ்காந்த், துஷான் ஹேமந்த, நுவன் துஷார, பினுர பெர்னாண்டோ, கருகா சங்கேத்