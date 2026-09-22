ஆசிய விளையாட்டு 2026 | பவுண்டரி மழை பொழியும் ஸ்மிருதி மந்தனா - ஷஃபாலி வர்மா
Published : September 22, 2026 at 9:08 AM IST|
Updated : September 22, 2026 at 11:14 AM IST
ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் மூன்றாம் நாளான இன்று, இந்திய ரசிகர்களின் ஒட்டுமொத்த பார்வையும் மகளிர் கிரிக்கெட் இறுதிப் போட்டியின் மீதுதான் உள்ளது. நடப்புச் சாம்பியனான இந்திய மகளிர் அணி, இன்று காலை 10.30 மணிக்குத் தொடங்கும் தங்கப் பதக்கத்திற்கான வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இறுதிப் போட்டியில் இலங்கை அணியை எதிர்கொள்கிறது.
இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்று இந்த ஆசிய விளையாட்டின் இந்தியாவின் முதல் தங்கப் பதக்கக் கணக்கைத் தொடங்க மகளிர் அணி தீவிரமாக உள்ளது. இது தவிர, கபாடிப் போட்டியில் பலம் வாய்ந்த தென்கொரிய அணியை இந்திய ஆடவர் அணி எதிர்கொள்கிறது. மேலும் பேட்மிண்டன், ஹாக்கி எனப் பல்வேறு விளையாட்டுகளில் இந்திய வீரர்கள் இன்று அடுத்தடுத்த சுற்றுகளுக்கு முன்னேறவும், பதக்க எண்ணிக்கையை உயர்த்தவும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர்.
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ஸ்மிருதி மந்தனா அரைசதம்
இலங்கை அணிக்கு எதிராக முதலில் பேட்டிங் செய்துவரும் இந்திய அணி தொடர்ந்து அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ரன்களை குவித்து வருகிறது. இதில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நட்சத்திர வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா, மைதானத்தின் அனைத்து திசைகளிலும் பவுண்டரிகளை விரட்டி வெறும் 30 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார்.
அதேசமயம் மறுமுனையில் அதிரடியாக விளையாடி வந்த ஷஃபாலி வர்மா 48 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டுள்ளார். இதன் காரணமாக இந்திய மகளிர் அணி 10 ஓவர்கள் முடிவில் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 99 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளது.
இந்தியா அதிரடி தொடக்கம்
ஆசிய விளையாட்டு 2026 மகளிர் கிரிக்கெட் இறுதிப் போட்டியில், இலங்கை அணிக்கு எதிராக டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி பவர்பிளே முடிவில் விக்கெட் இழப்பின்றி 67 ரன்கள் குவித்து அபாரமான தொடக்கத்தைப் பெற்றுள்ளது. இதில் ஸ்மிருதி மந்தனா 38 ரன்களுடனும், ஷஃபாலி வர்மா 29 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர்.
பேட்மிண்டன்: மகளிர் அணி ஏமாற்றம்
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் மகளிர் பேட்மிண்டன் அணிப் பிரிவில் இந்திய அணி 1-3 என்ற கணக்கில் ஜப்பானிடம் தோல்வியடைந்து காலிறுதியோடு வெளியேறியுள்ளது.
இன்று நடைபெற்ற முதல் ஒற்றையர் ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி. சிந்து, ஜப்பானின் அகானே யமகுச்சியிடம் 23-21, 18-21, 11-21 என்ற செட் கணக்கில் போராடித் தோல்வியடைந்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்திலும் இந்தியாவின் இளம் வீராங்கனை உன்னதி ஹூடா, டோமோகா மியாசாகியிடம் 16-21, 18-21 என்ற நேர் செட்களில் வீழ்ந்தார்.
இதனால் இந்தியா 0-2 எனப் பின்தங்கியிருந்த நிலையில், மகளிர் இரட்டையர் பிரிவில் திரீசா ஜாலி - காயத்ரி கோபிசந்த் இணை ஜப்பானிய ஜோடியை வீழ்த்தி இந்தியாவிற்கு முதல் வெற்றியைப் பெற்றுத் தந்தது.
அதன்பின் நடைபெற்ற ஒற்றையர் ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் இளம் நட்சத்திர வீராங்கனை தன்வி ஷர்மா, ஜப்பானின் முன்னாள் உலக சாம்பியன் நஜோமி ஒகுஹராவிடம் நேர் செட்களில் அதிர்ச்சித் தோல்வியடைந்தார்.
இதன் காரணமாக 1-3 என்ற கணக்கில் ஒட்டுமொத்தப் போட்டியை இழந்த இந்திய மகளிர் பேட்மிண்டன் அணி, இந்த ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை இழந்து ஏமாற்றத்துடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளது.
பிளேயிங் லெவன்
இந்திய மகளிர் அணி: ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, ஜி கமலினி, ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர்(கேப்டன்), ரிச்சா கோஷ், பாரதி ஃபுல்மாலி, தீப்தி சர்மா, ஸ்ரேயங்கா பாட்டீல், ஸ்ரீ சரணி, நந்தனி ஷர்மா, கிராந்தி கவுட்.
இலங்கை மகளிர் அணி: இமேஷா துலானி, சாமரி அத்தபத்து (கேப்டன்), ஹாசினி பெரேரா, ஹர்ஷிதா சமரவிக்ரம, கவிஷா தில்ஹாரி, ஹன்சிமா கருணாரத்ன, கௌஷானி நுத்யங்கனா, மிதாலி அயோத்தியா, காவ்யா கவிந்தி, சாமுதி பிரபோதா, சுகந்திகா குமாரி.
இந்தியா பேட்டிங் தேர்வு
ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் மகளிர் டி20 கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இன்று நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி, இலங்கை மகளிர் அணியை எதிர்கொள்கிறது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய மகளிர் அணி கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளார்.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற மகளிர் ஆசியக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியிலும் இவ்விரு அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதின. அதில் இந்திய அணி 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று, சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்றது. இதனால், இந்த ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மறுபக்கம், இலங்கை மகளிர் அணி தங்களின் முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுத்து, தங்கப்பதக்கத்தை வெல்லும் முயற்சியில் களம் காண்கிறது. இதனால், இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று தங்கப்பதக்கம் வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
இந்திய கபடி அணி ஆதிக்கம்
ஆடவர் கபடி போட்டியில் தென்கொரியாவை வீழ்த்தி இந்திய அணி தங்களது இரண்டாவது தொடர் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. இன்று நடைபெற்ற குரூப் ஏ லீக் ஆட்டத்தில் சுனில் குமார் தலைமையிலான நடப்புச் சாம்பியன் இந்திய அணி, ஆரம்பம் முதலே அபாரமாக விளையாடி ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தியது. இதனால் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இந்தியா, 34-14 என்ற கணக்கில் வலுவான முன்னிலையைப் பெற்றது.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது பாதியிலும் இந்தியா ஆதிக்கத்தை தொடர, வெற்றியும் உறுதியானது. இறுதியில் இந்திய அணி 63-31 என்ற கணக்கில், 32 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் தென்கொரிய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவுசெய்தது. இதையடுத்து நாளை நடைபெறும் லீக் போட்டியில் இந்திய அணி, வங்கதேச அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
பாகிஸ்தானுக்கு வெண்கலம்
ஆசிய விளையாட்டு 2026 மகளிர் கிரிக்கெட்டில் வங்கதேச அணியை வீழ்த்தி பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றுள்ளது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி, 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 145 ரன்களைச் சேர்த்தது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் பாத்திமா சனா 45 ரன்களையும், குல் ஃபெரோசா 31 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.
அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய வங்கதேச அணியில் ஷர்மின் அக்தர் 46 ரன்களைச் சேர்த்து இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும், மற்ற வீராங்கனைகள் சோபிக்கத் தவறினர். இதன் காரணமாக வங்கதேச அணி 20 ஓவர் முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 114 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி 31 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வங்கதேச மகளிர் அணியை வீழ்த்தி வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றுள்ளது.
பேட்மிண்டனில் பின்னடைவு
பேட்மிண்டன் மகளிர் அணி காலிறுதிப் போட்டியில், ஜப்பானுக்கு எதிராக இந்திய அணி தற்போது 0-2 என்ற கணக்கில் பின்தங்கியுள்ளது. முதல் ஒற்றையர் ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி. சிந்து, ஜப்பானின் அகானே யமகுச்சியிடம் முதல் செட்டை வென்றபோதிலும், அடுத்த இரு செட்களை இழந்து 23-21, 18-21, 11-21 என்ற கணக்கில் அதிர்ச்சித் தோல்வியடைந்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது ஒற்றையர் ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் உன்னதி ஹூடா, 16-21, 18-21 என்ற கணக்கில் ஜப்பானின் டோமோகா மியாசாகியிடம் நேர் செட்களில் போராடித் தோற்றார். இதனால் இந்திய அணிக்கு பலத்த பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், எஞ்சிய அனைத்து ஆட்டங்களிலும் கட்டாயம் வென்றாக வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
இரட்டையர் பிரிவில் ஏமாற்றம்
இன்றைய தினம் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு இந்தியாவின் இளவேனில் வாலறிவன் மற்றும் பார்த்த் மானே இணை இறுதிப்போட்டியில் 4ஆவது இடத்தைப் பிடித்து பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை நூலிழையில் தவறவிட்டடுள்ளனர். ஆசிய விளையாட்டு 2026 தொடரில் துப்பாக்கி சுடுதல் பிரிவில் இந்தியா பதக்கம் வெல்லாமல் போன முதல் போட்டியாகவும் இது அமைந்துள்ளது.