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ஆசிய விளையாட்டு 2026 | ஜப்பானை வீழ்த்தி இந்திய ஆடவர் கபடி அணி அபார தொடக்கம்!

ஆசிய விளையாட்டு 2026
ஆசிய விளையாட்டு 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2026 at 9:21 AM IST

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Updated : September 21, 2026 at 10:59 AM IST

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ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் இரண்டாவது நாளான இன்று (செப்டம்பர் 21), துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் இந்திய ஆடவர் அணி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. இதன் மூலம் இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்தப் பதக்க எண்ணிக்கை 3 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

அதன்படி, இந்தியாவின் ருத்ராங்க்ஷ் பாட்டீல், ஹிமான்ஷு தில்லான் மற்றும் பார்த் மானே ஆகியோர் அடங்கிய கூட்டணி, சீன அணிக்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாவது இடம் பிடித்து இந்தியாவுக்கு இன்றைய நாளின் முதல் பதக்கத்தைப் பெற்றுத் தந்தது.

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10:57 AM, 21 Sep 2026 (IST)

இந்திய ஆடவர் கபடி அணி அபார தொடக்கம்

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் கபடி குரூப் 'ஏ' முதல் சுற்றுப் போட்டியில், நடப்பு சாம்பியனான இந்தியா 49–24 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் ஜப்பான் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தின் முதல் பாதியிலேயே சுனில் குமார் தலைமையிலான இந்திய அணி, பவன் ஷெராவத், அஷு மாலிக் போன்ற நட்சத்திர வீரர்களின் சிறப்பான ரைடிங் மற்றும் டேக்கிள் புள்ளிகளால் 33-9 என்ற கணக்கில் வலுவான முன்னிலையைப் பெற்றது.

தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது பாதியிலும் தங்களது ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்த இந்திய வீரர்கள், 25 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் ஜப்பானை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளனர். இதனையடுத்து இந்திய அணி இரண்டாவது சுற்றில் தென் கொரிய அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி நாளை (செப்டம்பர் 22) நடைபெறவுள்ளது.

9:55 AM, 21 Sep 2026 (IST)

இந்தியாவுக்கு இரட்டைப் பதக்கம்

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் ஆடவருக்கான 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் தனிநபர் பிரிவின் இறுதிப்போட்டியில், இந்திய வீரர்கள் ஹிமான்ஷு தில்லான் மற்றும் ருத்ராங்க்ஷ் பாட்டீல் ஆகியோர் முறையே வெள்ளி மற்றும் வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்று அசத்தியுள்ளனர்.

விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த இறுதிப்போட்டியில், இந்தியாவின் ஹிமான்ஷு தில்லான் மொத்தம் 252.4 புள்ளிகள் குவித்து வெள்ளிப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். அதேபோல், மற்றொரு இந்திய வீரரான ருத்ராங்க்ஷ் பாட்டீல் 230.9 புள்ளிகளுடன் வெண்கலப் பதக்கத்தைத் தன்வசப்படுத்தினார்.

9:43 AM, 21 Sep 2026 (IST)

வரலாற்றுப் பதக்கம்

ஆசிய விளையாட்டு வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள கலப்பு தற்காப்புக் கலைகள் (MMA) விளையாட்டில், இந்திய வீராங்கனை சுஜிகா தரியல் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். மகளிருக்கான 60 கிலோ எடைப் பிரிவின் அரையிறுதியில் சிங்கப்பூர் வீராங்கனை ஹுய் ஹூனை எதிர்கொண்ட சுஜிகா, 0-2 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் தோல்வியைத் தழுவினார்.

இதன் காரணமாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்த போதிலும், அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றதன் அடிப்படையில் வெண்கலப் பதக்கத்தை தன்வசப்படுத்தினார். இதன் மூலம், ஆசிய விளையாட்டின் இந்த புதிய பிரிவில் இந்தியா வெல்லும் முதல் வரலாற்றுப் பதக்கமாக இது பதிவாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

9:32 AM, 21 Sep 2026 (IST)

இந்தியா vs பாகிஸ்தான்

ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் டேபிள் டென்னிஸ் குரூப் போட்டியில் சுடீர்தா முகர்ஜி, சிண்ட்ரிலா தாஸ் மற்றும் ஸ்ரீஜா அகுலா ஆகியோர் அடங்கிய இந்திய மகளிர் அணி பாகிஸ்தான் மகளிர் அணியை எதிர்கொண்டது. இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய மகளிர் அணி 3-0 என்ற நேர் செட்களில் பாகிஸ்தான் மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி காலிறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது.

9:21 AM, 21 Sep 2026 (IST)

தொடரும் இந்தியாவின் பதக்க வேட்டை

முன்னதாக, ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் முதல் நாளில் இந்திய மகளிர் துப்பாக்கி சுடுதல் அணி இரண்டு வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்று அசத்தலான தொடக்கத்தை அளித்தது. அதன்படி மகளிர் 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் தனிநபர் பிரிவில் தமிழ்நாட்டின் இளவேனில் வாலறிவன் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று இந்தியாவின் பதக்கக் கணக்கைத் தொடங்கி வைத்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற மகளிர் 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் அணி பிரிவிலும், இளவேனில் வாலறிவன், சோனம் மாஸ்கர் மற்றும் விதர்ஷா வினோத் ஆகியோர் அடங்கிய இந்திய மகளிர் அணி சிறப்பாகச் செயல்பட்டு மற்றொரு வெள்ளிப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.

Last Updated : September 21, 2026 at 10:59 AM IST

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026 LIVE
ஆசிய விளையாட்டு 2026
இந்தியா பதக்கப் பட்டியல்
துப்பாக்கி சுடுதல்
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