ஆசிய விளையாட்டு 2026 | அபிஷேக் சர்மா அதிரடி அரைசதம்; ரன் குவிப்பில் இந்திய அணி!
Published : October 3, 2026 at 9:09 AM IST|
Updated : October 3, 2026 at 10:36 AM IST
ஜப்பானின் ஐச்சி-நகோயாவில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இன்று அக்டோபர் 3 ஒட்டுமொத்தப் பதக்கப் பட்டியலில் இந்தியா 17 தங்கம், 25 வெள்ளி, 35 வெண்கலம் என மொத்தம் 77 பதக்கங்களுடன் தொடர்ந்து 5ஆவது இடத்தில் நீடிக்கிறது.
நேற்று ஹாக்கி, குத்துச்சண்டை மற்றும் மல்யுத்தத்தில் ஒரே நாளில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 6 தங்கப் பதக்கங்களைக் குவித்து அசத்திய இந்திய அணி, இன்றைய நாளையும் மிகச் சிறப்பான தொடக்கத்துடன் ஆரம்பித்துள்ளது. குறிப்பாக, வில்வித்தை மகளிர் தனிநபர் ரீகர்வ் பிரிவில் 17 வயதேயான இந்திய வீராங்கனை கும்கும் மோஹோத் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, இன்று காலை 10மணிக்குத் தொடங்கும் ஆடவர் கிரிக்கெட் இறுதிப்போட்டியில் தங்கப் பதக்கத்திற்காக இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதவிருப்பதாலும், பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு ஆடவர் ஹாக்கி இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா மலேசியாவுடன் மோதவிருப்பதாலும், இன்றைய நாள் இந்திய ரசிகர்களுக்குப் பதக்க வேட்டை நிறைந்த ஒரு பரபரப்பான நாளாக அமையவுள்ளது.
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அபிஷேக் சர்மா அதிரடி அரைசதம்
ஆசிய விளையாட்டு கிரிக்கெட் தொடரில் பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி வீரர் அபிஷேக் சர்மா 20 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். இதன் மூலம் இந்திய அணி பவர்பிளே ஓவர்கள் முடிவில் 2 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 81 ரன்களைக் குவித்து வலுவான நிலையில் உள்ளது.
ஆட்டமிழந்தார் சஞ்சு சாம்சன்
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் சஞ்சு சாம்சன் 2 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் காரணமாக இந்திய அணி 51 ரன்களில் தனது இரண்டாவது விக்கெட்டை இழந்தது.
வைபவ் ஏமாற்றம்
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி வந்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி 2 சிக்ஸர்களுடன் 15 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். இதனால் இந்திய அணி 28 ரன்களில் தங்களின் முதல் விக்கெட்டை இழந்துள்ளது.
அதிரடி தொடக்கம்
பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்து வரும் இந்திய அணி அதிரடியான தொடக்கத்தை பெற்றுள்ளது. அணியின் தொடக்க வீரர்கள் அபிஷேக் சர்மா மற்றும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆகியோர் அடுத்தடுத்து சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டு அசத்தி வருகின்றனர். இதன் மூலம் இந்திய அணி இமாலய ஸ்கோரை குவிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
பிளேயிங் லெவன்
இந்திய பிளேயிங் லெவன்: சஞ்சு சாம்சன், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, வாஷிங்டன் சுந்தர், அக்சர் படேல், ரவி பிஷ்னோய், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.
பாகிஸ்தான் பிளேயிங் லெவன்: சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் (கேப்டன்), சைம் அயூப், உஸ்மான் கான், மாஸ் சதகத், ஹசன் நவாஸ், அப்துல் சமது, அராபத் மின்ஹாஸ், அகமது டேனியல், சாத் மசூத், சுஃபியான் மொகிம், அப்ரார் அகமது.
மாற்றமின்றி களமிறங்கும் இந்தியா
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆசிய விளையாட்டு கிரிக்கெட் போட்டியின் இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்யவுள்ளது. இந்த போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் எந்த மாற்றங்களும் இன்றி கடந்த போட்டியில் விளையாடிய அதே வீரர்களுடன் களமிறங்கவுள்ளது. மேற்கொண்டு இன்றைய போட்டிக்கான டாஸ் நிகழ்வின் போதும் இரு அணி கேப்டன்களும் கை குலுக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தியா பிளேயிங் லெவன்: வைபவ் சூரியவன்ஷி, அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன் (வி.கே.), ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேட்ச்), இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவி பிஷ்னோய், ஜஸ்பிரித் பும்ரா
இந்திய அணி பேட்டிங் தேர்வு
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் ஆடவர் கிரிக்கெட் இறுதிப்போட்டியில், பாகிஸ்தானை எதிர்கொள்ளும் இந்திய அணி டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்ய தீர்மானித்துள்ளது. தங்கப் பதக்கத்திற்கான இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஆட்டத்தில், பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிராகப் பெரிய அளவிலான ரன் இலக்கை நிர்ணயிக்கும் நோக்குடன் இந்திய அணி இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளது.
பிரணவி சரத் வரலாற்றுச் சாதனை
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் மகளிர் தனிநபர் கோல்ஃப் (Individual Stroke Play) பிரிவில், இந்திய வீராங்கனை பிரணவி சரத் தங்கப்பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். இதன் மூலம், ஆசிய விளையாட்டின் கோல்ஃப் வரலாற்றில் 2002-ம் ஆண்டிற்குப் பிறகு இந்தியாவுக்குத் தனிநபர் பிரிவில் தங்கம் வென்று கொடுத்து அவர் வரலாறு படைத்துள்ளார்.
முன்னதாக கடந்த 2002-ஆம் ஆண்டு பூசான் ஆசிய விளையாட்டில் சிவ கபுர் ஆடவர் தனிநபர் பிரிவில் தங்கம் வென்றிருந்தார். அதற்குப் பிறகு, கடந்த 24 ஆண்டுகளாக இந்தியாவுக்குக் கோல்ஃப் தனிநபர் பிரிவில் தங்கம் கிடைக்காமல் இருந்த குறையைத் தற்சமயம் பிரணவி சரத் நிறைவேற்றியுள்ளார்.
வெண்கலம் வென்றது இலங்கை அணி
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இலங்கை ஆடவர் கிரிக்கெட் அணி, வெண்கலப் பதக்கத்திற்கான விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில் வங்கதேச அணியை 63 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது.
இன்று நடைபெற்ற இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இலங்கை அணி, தாரிந்து ரத்நாயேகவின் அதிரடியான ஆட்டத்தால் 20 ஓவர்களில் 165 ரன்கள் குவித்தது. இதில் அதிகபட்சமாக ரத்நாயேக 7 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 65 ரன்களைச் சேர்த்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து 166 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய வங்கதேச அணி எதிரணி பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் 17.3 ஓவர்களில் 102 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் இலங்கை அணி 63 ரனக்ள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றதுடன், வெண்கலப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி சரித்திரம் படைத்தனர்.
வரலாறு படைத்த கும்கும் மோஹோத்
இந்திய வில்வித்தை வீராங்கனை கும்கும் மோஹோத், ஜப்பானின் ஐச்சி-நகோயாவில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் மகளிர் தனிநபர் ரிகர்வ் (Individual Recurve) பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்று வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
இன்று நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான இறுதிப்போட்டியில், தென்கொரியாவின் ஓ யேஜினை (Oh Yejin) எதிர்கொண்டார். இருவருக்குமான ஆட்டம் 5-5 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் சமநிலையில் முடிந்ததால், வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்க 'ஷூட்-ஆஃப்' முறை கடைப்பிடிக்கப்பட்டது.
இதில் சிறப்பாக செயல்பட்ட கும்கும் மோஹோத் துல்லியமாக 10 புள்ளிகள் கொண்ட இலக்கை எய்து அசத்தினார். அதேசமயம் தென்கொரிய வீராங்கனை 8 புள்ளிகள் மட்டுமே எடுத்ததால் கும்கும் தங்கப் பதக்கத்தை வென்றார். ஆசிய விளையாட்டு வரலாற்றிலேயே மகளிர் தனிநபர் ரிகர்வ் வில்வித்தை பிரிவில் இந்தியா பெறும் முதல் தங்கம் இதுவாகும். .