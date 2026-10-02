ஆசிய விளையாட்டு 2026 | பிறந்தநாளில் தங்கப் பதக்கம்; குத்துச்சண்டையில் தங்கம் வென்று லவ்லினா போர்கோஹெய்ன் வரலாற்றுச் சாதனை!
Published : October 2, 2026 at 9:18 AM IST|
Updated : October 2, 2026 at 11:11 AM IST
ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. அந்த வகையில், இன்று இந்தியக் குழுவிற்கு மற்றொரு பரபரப்பான மற்றும் பதக்க வேட்டைக்கான நாளாகத் தொடங்கியுள்ளது. இதுவரை 11 தங்கம் உட்பட 67 பதக்கங்களுடன் ஒட்டுமொத்தப் பட்டியலில் 8-ஆவது இடத்தில் இருக்கும் இந்திய அணிக்கு, இன்றைய நாள் மிகவும் முக்கியமானதாகும். தடகளப் போட்டிகளின் இறுதிச் சுற்றுகள் மற்றும் வில்வித்தை, ஹாக்கி போன்ற விளையாட்டுகளில் இந்தியாவின் பதக்க வேட்டை இன்று தொடர உள்ளது.
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இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் வில்வித்தைக் களத்தில் இந்திய ஆடவர் அணி தொடர்ந்து தனது ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தி வருகிறது. இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ரிகர்வ் பிரிவு அரையிறுதிப் போட்டியில், இந்திய ஆடவர் வில்வித்தை அணி ஈரானை வீழ்த்தி அதிரடியாக இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
இப்போட்டியில் தொடக்கம் முதலே துல்லியமாக அம்புகளை எய்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய வீரர்கள், 6-0 என்ற கணக்கில் ஈரானின் சவாலை முறியடித்து தங்கப் பதக்கச் சுற்றுக்கான தங்களது இடத்தை உறுதி செய்துள்ளனர்.
இறுதிப் போட்டியில் சுஜீத்
ஆடவர் 65 கிலோ ஃப்ரீஸ்டைல் பிரிவு அரையிறுதிப் போட்டியில், இந்தியாவின் சுஜீத் கல்கல், ஜப்பானின் பலம் வாய்ந்த கோடாரோ கியோகாவை வீழ்த்தி அதிரடியாக இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார். இப்போட்டியின் முதல் சுற்றில் ஜப்பானிய வீரர் 2-0 என முன்னிலை பெற்ற நிலையில், இரண்டாவது சுற்றில் சுஜீத் அசாத்தியமாகப் போராடி 4-2 என முன்னிலை பெற்றார்.
ஆட்டத்தின் இறுதியில் இருவரின் ஸ்கோரும் 3-3 என சமநிலையை எட்டியது. அதன்பின், அதிக புள்ளிகள் கொண்ட வீரர் அடிப்படையில் சுஜீத் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டு இறுதிச் சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றார்.
பிறந்தநாளில் தங்கப் பதக்கம்
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியக் குத்துச்சண்டை வீராங்கனை லவ்லினா போர்கோஹெய்ன் (Lovlina Borgohain) மகளிர் 75 கிலோ எடைப் பிரிவில் தங்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார். இன்று நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான இறுதிப் போட்டியில், சீன வீராங்கனை பவ் ஜியி-யை 5-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தி லவ்லினா அபார வெற்றி பெற்றார்.
இன்று தனது 29-வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடும் லவ்லினா, இந்தத் தங்கப் பதக்கத்தின் மூலம் இந்தியாவிற்குப் பெருமை சேர்த்ததுடன், 2028 லாஸ் ஏஞ்சலஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கும் தகுதிப்பெற்று அசத்தியுள்ளார். இதையடுத்து பதக்கம் வென்ற லவ்லினாவுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளுடன், பாராட்டுகளும் குவிந்து வருகின்றன.
வில்வித்தையில் மேலும் ஒரு பதக்கம்
இன்று நடைபெற்ற ரிகர்வ் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில், இந்தியாவின் தீரஜ் பொம்மதேவரா மற்றும் கும்கும் மோஹோட் இணை, சீனாவிடம் 5-3 என்ற கணக்கில் கடுமையாகப் போராடி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றது. ஆசிய விளையாட்டு வரலாற்றிலேயே ரிகர்வ் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியா பதக்கம் வெல்வது இதுவே முதல் முறையாகும்.
வாலிபால் அணி வெற்றி
ஆடவர் வாலிபால் 5 முதல் 8 வரையிலான இடங்களுக்கான சுற்றில் இந்திய அணி 3-1 என்ற கணக்கில் தென்கொரிய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் இந்திய ஆடவர் வாலிபால் அணி நடப்பு ஆசிய விளையாட்டு போட்டி தொடரில் 5ஆம் இடத்துடன் நிறைவுசெய்துள்ளது.
வில்வித்தையில் கலக்கும் இந்தியா
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்திய வில்வித்தை அணி புதிய வரலாற்றுச் சாதனைகளைப் படைத்து வருகிறது. இன்று நடைபெற்ற கலப்பு ரிகர்வ் பிரிவு அரையிறுதிப் போட்டியில், இந்தியாவின் தீரஜ் பொம்மதேவரா மற்றும் கும்கும் மோஹோட் இணை, ஜப்பான் அணியை 5-3 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் இந்திய இணை இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெற்று, நாட்டிற்கு மற்றொரு பதக்கத்தை உறுதி செய்துள்ளது.
வில்வித்தையில் வரலாறு படைத்த இந்தியா
இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ரிகர்வ் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில், இந்தியாவின் அங்கிதா பகத், கீர்த்தி மற்றும் கும்கும் அனில் மோஹோட் ஆகியோர் அடங்கிய அணி, வலுவான தென் கொரிய அணியை 5-3 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்தது.
ஆசிய விளையாட்டு வரலாற்றிலேயே மகளிர் ரிகர்வ் வில்வித்தையில் இந்தியா தங்கம் வெல்வது இதுவே முதல் முறையாகும். முன்னதாக நடைபெற்ற காம்பவுண்ட் (Compound) பிரிவில் இந்திய வீரர்கள் முழு ஆதிக்கத்தை செலுத்தி 3 தங்கம் மற்றும் 1 வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது. .