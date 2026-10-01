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ஆசிய விளையாட்டு 2026 | அரைசதத்தை தவறவிட்ட வைபவ் சூர்யவன்ஷி; இந்திய அணி ரன் குவிப்பு!

இந்தியா vs இலங்கை
இந்தியா vs இலங்கை (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 9:20 AM IST

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Updated : October 1, 2026 at 10:31 AM IST

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ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நேற்று (செப்டம்பர் 30) ஒரே நாளில் வில்வித்தை மற்றும் துப்பாக்கிச் சுடுதலில் 4 தங்கப் பதக்கங்களை வாரிக்குவித்த இந்தியா, தனது மொத்த எண்ணிக்கையை 10 தங்கம், 21 வெள்ளி, 29 வெண்கலம் என 60 பதக்கங்களாக உயர்த்தி, பதக்கப் பட்டியலில் 8ஆவது இடத்தைப் பிடித்திருந்தது.

இந்நிலையில், இன்றைய தினம் இந்திய அணி மேலும சில பதக்கங்களை வெல்லும் முனைப்புடன் களமிறங்கியுள்ளது. குறிப்பாக இன்றைய தினம், இந்திய அணி இன்று மிக முக்கிய அரையிறுதிப் போட்டிகளில் களம் காண்கிறது. அதன் ஒருபகுதியாக நடப்பு சாம்பியனான இந்திய கிரிக்கெட் அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் முனைப்பில் இலங்கை அணியுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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10:29 AM, 1 Oct 2026 (IST)

அரைசதத்தை தவறவிட்ட வைபவ் சூர்யவன்ஷி

இலங்கை அணிக்கு எதிரான அரையிறுதி ஆட்டத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்து வரும் இந்திய அணி 6 ஓவர்கள் முடிவில் 2 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 52 ரன்களைக் குவித்தது. அதேசமயம், இந்த போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி வந்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி 6 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 38 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

10:14 AM, 1 Oct 2026 (IST)

சஞ்சு சாம்சன் ஏமாற்றம்

மற்றொரு இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரரான சஞ்சு சாம்சன் 7 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தார். இதனால் இந்திய அணி 24 ரன்களில் தங்களின் இரண்டாவது விக்கெட்டை இழந்து தடுமாறி வருகிறது.

10:05 AM, 1 Oct 2026 (IST)

ஏமாற்றமளித்த அபிஷேக் சர்மா

இலங்கை அணிக்கு எதிரான அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் அபிஷேக் சர்மா 7 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்துள்ளார். இதன் காரணமாக இந்திய அணி 12 ரன்களில் தனது முதல் விக்கெட்டை இழந்துள்ளது.

10:05 AM, 1 Oct 2026 (IST)

படகோட்டம் பிரிவில் இந்தியாவுக்கு வெள்ளி

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் படகோட்டம் பிரிவில் இந்தியா தனது முதல் பதக்கத்தை வென்றுள்ளது. ஆடவர் ஸ்கிஃப் (Men's Skiff) பிரிவில் பங்கேற்ற இந்திய வீரர்கள் மனு பிரான்சிஸ் மற்றும் பிரின்ஸ் குரிசிங்கல் நோபிள் இணை, இரண்டாம் இடம் பிடித்ததுடன் வெள்ளிப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி சாதனை படைத்துள்ளனர்.

10:01 AM, 1 Oct 2026 (IST)

வெண்கலம் வென்றது இந்திய மகளிர் குவாஷ் அணி

இந்திய மகளிர் ஸ்குவாஷ் அணி வெண்கலப் பதக்கத்துடன் தனது பயணத்தை நிறைவு செய்துள்ளது. இன்று நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான அரையிறுதிப் போட்டியில், பலம் வாய்ந்த சீனா அணியுடன் இந்திய வீராங்கனைகள் கடுமையாகப் போராடினர். எனினும், இறுதியில் 1-2 என்ற கணக்கில் இந்தியா தோல்வியைத் தழுவியது. அரையிறுதி வரை முன்னேறியதால் இந்திய அணிக்கு வெண்கலப் பதக்கம் உறுதியாகியுள்ளது.

9:46 AM, 1 Oct 2026 (IST)

வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு வாய்ப்பு

இலங்கை அணிக்கு எதிரான அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்யவுள்ளது. இந்த அணியில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இளம் அதிரடி வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் சஞ்சு சாம்சன், ஜஸ்பிரித் பும்ரா உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.

இந்திய அணி பிளேயிங் லெவன்: வைபவ் சூரியவன்ஷி, அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேட்ச்), இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவி பிஷ்னோய், ஜஸ்பிரித் பும்ரா

9:39 AM, 1 Oct 2026 (IST)

இறுதிப் போட்டியில் பாகிஸ்தான்

இன்று நடைபெற்ற முதலாவது அரையிறுதிப் போட்டியில் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணி, வங்கதேச அணியை 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. மழையின் காரணமாக 13 ஓவர்களாகக் குறைக்கப்பட்ட இப்போட்டியில், முதலில் பேட்டிங் செய்த வங்கதேசம் 13 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 111 ரன்கள் எடுத்தது.

தொடர்ந்து 112 ரன்கள் என்ற வெற்றி இலக்குடன் களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணி, ஹசன் நவாஸ் மற்றும் அப்துல் சமத் ஆகியோரின் அதிரடியான ஆட்டத்தின் மூலம் 11.3 ஓவர்களிலேயே 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து இலக்கை எட்டியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி, தங்கப் பதக்கத்திற்கான வாய்ப்பை உறுதி செய்துள்ளது.

9:35 AM, 1 Oct 2026 (IST)

இலங்கை அணி பந்துவீச்சு

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் ஆடவர் கிரிக்கெட் தொடரின் அரையிறுதியில் இந்தியா மற்றும் இலங்கை அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.

9:31 AM, 1 Oct 2026 (IST)

அரையிறுதியில் நிதேஷ் குமார்

இந்தியாவின் மல்யுத்த வீராங்கனை நிதேஷ் குமார் கிரெக்கோ-ரோமன் 97 கிலோ பிரிவில் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார். இதன் மூலம் இந்தியாவிற்கு மேலும் ஒரு பதக்கத்தைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை அவர் உறுதிசெய்துள்ளார். .

9:26 AM, 1 Oct 2026 (IST)

பாகிஸ்தானிடம் வீழ்ந்தது இந்தியா

ஆடவர் வாலிபால் காலிறுதிப் சுற்றில், இந்திய அணி தனது பரம எதிரியான பாகிஸ்தானை எதிர்கொண்டது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான போட்டி என்பதால் இப்போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது.

போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இரு அணிகளும் புள்ளிகளைப் பெறக் கடுமையாகப் போராடின. இதில் பாகிஸ்தான் அணி கூடுதல் சிறப்பாக செயல்பட்டு இந்திய அணிக்கு கடும் நெருக்கடியைக் கொடுத்தது.

தொடர்ந்து அபாரமாக செயல்பட்ட பாகிஸ்தான் அணி முதல் செட்டை 25-19 என்ற கணக்கிலும், இரண்டாவது செட்டை 25-23 என்ற கணக்கிலும், மூன்றாவது செட்டை 25-18 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றியதுடன், 3-0 என்ற கணக்கில் இந்திய அணியை வீழ்த்தியது.

இதன் மூலம் பாகிஸ்தன் அணி நடப்பு ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் அரையிறுதிக்கு முன்னேறி பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ள நிலையில், இந்திய அணி காலிறுதியுடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறி ஏமாற்றமளித்துள்ளது.

9:21 AM, 1 Oct 2026 (IST)

சிகிதா தனிபார்த்தி அதிர்ச்சி தோல்வி

மகளிர் காம்பவுண்ட் தனிநபர் பிரிவில் இந்தியாவின் முன்னணி வீராங்கனையான சிகிதா தனிபார்த்தி, இன்று நடைபெற்ற பரபரப்பான காலிறுதிப் போட்டியில் இந்தோனேசியாவின் நூரிசா தியான் அஷ்ரிஃபாவிடம் 144-143 என்ற 1 புள்ளி வித்தியாசத்தில் அதிர்ச்சித் தோல்வியடைந்து வெளியேறினார். இதன் மூலம் இப்பிரிவில் இந்தியாவின் தங்கப் பதக்க வாய்ப்பு நழுவியுள்ளது

Last Updated : October 1, 2026 at 10:31 AM IST

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026
ஆசிய விளையாட்டு 2026
இந்தியா VS இலங்கை
இந்தியா வென்ற பதக்கங்கள்
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