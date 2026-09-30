ஆசிய விளையாட்டு 2026 | துப்பாக்கிச் சுடுதலில் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்த நீரு தண்டா - கினன் ஜோடி!
Published : September 30, 2026 at 9:42 AM IST|
Updated : September 30, 2026 at 11:53 AM IST
ஆசிய விளையாட்டுத் திருவிழாவின் இன்றைய நாளிலும் இந்திய வீரர்கள் தங்களின் அசாத்திய திறமையால் பதக்கங்களை வாரிக்குவித்து, பதக்கப் பட்டியலை மிரள வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நேற்று துப்பாக்கிச் சுடுதல் பிரிவில் நீரு தண்டா தனிநபர் தங்கப் பதக்கத்தை வென்று நாட்டுக்குப் பெருமை சேர்த்த நிலையில், இன்றைய விடியலும் இந்திய ரசிகர்களுக்கு ஒரு மாபெரும் கொண்டாட்டமாகவே அமைந்துள்ளது.
இன்று காலை நடைபெற்ற வில்வித்தை போட்டியில், இந்திய மகளிர் காம்பவுண்ட் வில்வித்தை அணி தென் கொரியாவை வீழ்த்தி அதிரடியாகத் தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி இன்றைய நாளின் பதக்கக் கணக்கைத் தங்கம் மூலமாகத் தொடங்கி வைத்துள்ளது. மல்யுத்தம், ஸ்குவாஷ் போன்ற முக்கியப் போட்டிகள் இன்று அடுத்தடுத்து வரிசைகட்டி நிற்பதாலும், இந்திய வீரர்கள் தொடர்ந்து தங்களின் ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டி வருவதாலும், இன்றைய நாளிலும் பதக்கப் பட்டியலில் இந்தியா புதிய உச்சத்தைத் தொடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
LIVE FEED
புதிய ஆசிய சாதனை
இறுதிப்போட்டியின் மிக இக்கட்டான தகுதி நீக்கச் சுற்றில், அடுத்தடுத்து வந்த 30 இலக்குகளில் 26-ஐ மிகத் துல்லியமாகச் சுட்டு வீழ்த்தி சீனா, கத்தார் போன்ற உலகத்தரம் வாய்ந்த அணிகளைப் பின்னுக்குத் தள்ளி சாதனை படைத்துள்ளனர்.
இறுதிப் போட்டியில் ஒட்டுமொத்தமாக 34 புள்ளிகளை இந்திய அணி எடுத்ததன் மூலம், புதிய ஆசிய சாதனையை முறியடித்துள்ளது. முன்னதாக கத்தார் அணி 30 புள்ளிகள் எடுத்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனை தற்சமயம் இந்திய அணி முறியடித்துள்ளது.
தகுதிச்சுற்றில் 136 புள்ளிகளுடன் 4ஆவது இடத்தைப் பிடித்து, 'கவுண்ட்பேக்' விதிமுறைப்படி கடுமையான அழுத்தத்தில் இருந்தபோதிலும், இறுதிப்போட்டியில் அசாத்தியமாக கம்பேக் கொடுத்து முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளனர்.
அடுத்தடுத்து தங்கம் வென்ற நீரு தண்டா
துப்பாக்கிச் சுடுதல் டிராப் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில், இந்தியாவின் நீரு தண்டா மற்றும் கினன் செனாய் ஜோடி தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. இறுதிப் போட்டியில் கத்தார் மற்றும் சீன அணிகளின் சவாலை எதிர்கொண்ட இந்திய அணி, சிறப்பாக செயல்பட்டு வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
நேற்று மகளிர் தனிநபர் டிராப் பிரிவில் தங்கம் வென்ற நீரு தண்டாவுக்கு இது நடப்பு தொடரின் இரண்டாவது தங்கப் பதக்கமாகும். இவர்களின் இந்த அசாத்திய வெற்றியின் மூலம், இன்றைய ஒரே நாளில் வில்வித்தையைத் தொடர்ந்து துப்பாக்கிச் சுடுதலிலும் இந்தியா தங்கப் பதக்கம் வென்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு தங்கம்
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் துப்பாக்கிச் சுடுதல் டிராப் கலப்பு இரட்டையர் இறுதிப்போட்டியில், இந்தியாவின் கினன் செனாய் மற்றும் நீரு தண்டா இணை தங்கப்பதக்கம் வென்று சாதனை.
மீண்டும் இறுதிப் போட்டியில் நீரு தண்டா
துப்பாக்கிச் சுடுதல் டிராப் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில், இந்தியாவின் நீரு தண்டா மற்றும் கினன் செனாய் ஜோடி தகுதிச் சுற்றில் நான்காவது இடத்தைப் பிடித்து இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
நேற்று மகளிர் தனிநபர் டிராப் பிரிவில் புதிய ஆசிய விளையாட்டு சாதனையுடன் தங்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த நீரு தண்டா, இன்று மதியம் நடைபெறும் இந்த இறுதிப் போட்டியில் கினன் செனாயுடன் இணைந்து மீண்டும் ஒரு பதக்கத்திற்காகக் களம் காண்கிறார்.
வெண்கலப் பதக்கத்தை உறுதி செய்த பிரியா கங்காஸ்
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் மகளிர் 60 கிலோ குத்துச்சண்டை அரையிறுதியில் இந்தியாவின் பிரியா கங்காஸ் சீன வீராங்கனை யாங் செங்யூவிடம் (Yang Chengyu) தோல்வியடைந்தார்.
விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இப்போட்டியில் சீன வீராங்கனையின் அதிரடி குத்துகளுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் பிரியா கங்காஸ் 4-1 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்ந்தார். இறுதிப்போட்டி வாய்ப்பை இழந்து ஏமாற்றம் அளித்த போதிலும், அரையிறுதி வரை முன்னேறியதன் மூலம் அவர் இந்தியாவிற்கு வெண்கலப் பதக்கத்தை உறுதி செய்துள்ளார்
இறுதிப் போட்டியில் பிரத்யும்னா
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் கயாகிங் (Kayaking) களத்தில், இந்தியாவின் பிரத்யும்னா சிங் ரத்தோடு இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளார். அரையிறுதியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அவர் இலக்கை வெற்றிகரமாகக் கடந்து இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார். இதன் மூலம் கயாகிங் பிரிவிலும் இந்தியாவிற்குப் பதக்கம் வெல்வதற்கான பிரகாசமான வாய்ப்பு உறுதியாகியுள்ளது.
நிஷா தஹியா தோல்வி
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் மல்யுத்தக் களத்தில், இறுதிவரை ஆதிக்கம் செலுத்திப் போராடிய இந்திய வீராங்கனை நிஷா தஹியா துரதிர்ஷ்டவசமாகத் தோல்வியடைந்து வெளியேறியுள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்தப் போட்டியில் இந்தியாவின் நிஷா, தென் கொரியாவின் பார்க் ஹியோன்யாங்-யை எதிர்கொண்ட நிலையில் 5-0 என்ற கணக்கில் தோல்வியை தழுவினார்.
வித்யா ராம்ராஜுக்கு ரூ.75 லட்சம் ஊக்கத்தொகை
ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தங்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ள தமிழக தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ரூ. 75 லட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
மகளிருக்கான 4x400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டப் போட்டியில் தங்கம் வென்றதற்காக இந்த ரூ. 75 லட்சம் பரிசுத் தொகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நடப்பு ஆசிய விளையாட்டுத் தொடரில் வித்யா ராம்ராஜ் பெறும் 3ஆவது பதக்கம் இதுவாகும்.
முன்னதாக, கலப்பு 4x400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டப் போட்டியில் வெள்ளி வென்றதற்காக ரூ. 50 லட்சமும், பெண்கள் 400 மீட்டர் தடை ஓட்டப் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று பி.டி. உஷாவின் 42 ஆண்டுகால தேசிய சாதனையை முறியடித்ததற்காக ரூ. 30 லட்சமும் இவருக்கு ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஸ்குவாஷில் பதக்கம் உறுதி
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் மகளிர் ஸ்குவாஷ் பிரிவில் இந்திய இளம் வீராங்கனை அனாஹத் சிங் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சிங்கப்பூர் வீராங்கனையை வீழ்த்தியதன் மூலம், இந்திய அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறி மற்றுமொரு பதக்கத்தை உறுதி செய்துள்ளது.
மகளிர் ஸ்குவாஷ் அணிகளுக்கு இடையேயான விறுவிறுப்பான காலிறுதிப் போட்டியில் சிங்கப்பூர் அணியை இந்தியா எதிர்கொண்டது. இதில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை அனாஹத் சிங், 11-7, 11-3, 11-4 என்ற நேர் செட்களில் மிக எளிதாக வெற்றியைப் பதிவு செய்தார்.
அனாஹத்தின் இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 2-0 என்ற கணக்கில் சிங்கப்பூரை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்குள் நுழைந்துள்ளது. ஸ்குவாஷ் போட்டிகளில் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் அணிகளுக்கு வெண்கலப் பதக்கமாவது உறுதி என்பதால், நடப்பு ஆசிய விளையாட்டுத் தொடரில் இந்தியாவிற்கு மற்றுமொரு பதக்கம் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதியாகியுள்ளது.
கொரியாவை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றது இந்தியா!
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் வில்வித்தை கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில், இந்தியாவின் தானிபார்த்தி சிகிதா ராவ் மற்றும் சாஹில் ராஜேஷ் ஜாதவ் இணை தென்கொரியாவை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கம் வென்று புதிய சரித்திரம் படைத்துள்ளது!
தென் கொரிய அணிக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில், வழக்கமான ஆட்ட நேர முடிவில் இரு அணிகளும் 157 - 157 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் சமநிலை பெற்றன. இதையடுத்து வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்க நடத்தப்பட்ட சூட்-ஆஃப் சுற்றில் இந்தியா 20-19 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் தென் கொரியாவை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றியது.
தகுதிச் சுற்றிலேயே 1414 புள்ளிகளுடன் புதிய ஆசிய விளையாட்டு சாதனை படைத்த இந்த இளம் ஜோடி, அனல் பறக்கும் இறுதிப்போட்டியில் வில்வித்தையின் வல்லரசான தென்கொரியாவை வீழ்த்தி மகுடம் சூடியது. இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மாபெரும் வெற்றியின் மூலம், ஆசிய சாம்பியன்களாக உருவெடுத்துள்ள இந்த ஜோடி 2028 லாஸ் ஏஞ்சலஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கான தங்களது நேரடித் தகுதியையும் உறுதி செய்து அசத்தியுள்ளது.
வில்வித்தையில் மேலும் ஒரு தங்கம்
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் கலப்பு இரட்டையர் வில்வித்தையில் தானிபார்த்தி சிகிதா ராவ் மற்றும் சாஹில் ராஜேஷ் ஜாதவ் இணை இறுதிப் போட்டியில் தென்கொரிய இணையை வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளது.
உலக சாதனையோடு தங்கம் வென்று அசத்தியது இந்தியா
இந்திய மகளிர் காம்பவுண்ட் வில்வித்தை அணி சீனாவுக்கு எதிரான விறுவிறுப்பான இறுதிப் போட்டியில் மாபெரும் வெற்றி பெற்று தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றியுள்ளது.
ஜோதி சுரேகா வென்னம், பிரித்திகா பிரதீப் மற்றும் சிகிதா தனிபார்த்தி ஆகிய மூவர் அடங்கிய இந்தியக் கூட்டணி 238-234 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் சீனாவை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. இந்த 238 புள்ளிகள் மூலம், கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு தென் கொரியா படைத்திருந்த உலக சாதனையை இந்தியா தற்போது சமன் செய்து மகுடம் சூடியுள்ளது.