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ஆசிய விளையாட்டு 2026 | பதக்கப் பட்டியலில் முன்னேறுமா இந்தியா?

வித்யா ராம்ராஜ்
வித்யா ராம்ராஜ் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2026 at 9:12 AM IST

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Updated : September 29, 2026 at 9:21 AM IST

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ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இன்றைய நாள் (செப்டம்பர் 29) இந்திய அணிக்குப் பல முக்கியப் பதக்க வாய்ப்புகளுடன் கூடிய மிக பரபரப்பான நாளாகத் தொடங்கியுள்ளது. இன்றைய நாளின் தொடக்கத்திலேயே துப்பாக்கிச் சுடுதலில் இந்திய மகளிர் டிராப் அணி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி, இந்தியா 4 தங்கம், 20 வெள்ளி, 21 வெண்கலம் என மொத்தம் 45 பதக்கங்களுடன் பதக்கப் பட்டியலில் 12ஆவது இடத்தில் நீடிக்கிறது.

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9:19 AM, 29 Sep 2026 (IST)

காலிறுதியில் ஜோஷ்னா சின்னப்பா

ஆசிய விளையாட்டு 2026 ஸ்குவாஷ் போட்டியில், இந்தியாவின் ஜோஷ்னா சின்னப்பா ஈரானின் நஜ்மே போஷெஹ்ரிசாதேவை 3-0 (11-1, 11-3, 11-9) என்ற நேர் செட்களில் வீழ்த்தி இந்திய அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்துள்ளார். இந்த அசத்தல் வெற்றியின் மூலம், தனது குழு சுற்றில் விளையாடிய மூன்று போட்டிகளிலும் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று தோல்வியே இல்லாத சாதனையுடன் இந்திய மகளிர் ஸ்குவாஷ் அணி காலிறுதிச் சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளது.

9:16 AM, 29 Sep 2026 (IST)

இந்திய மகளிர் டிராப் அணி அசத்தல்

துப்பாக்கிச் சுடுதல் பிரிவில் இந்திய மகளிர் டிராப் அணி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளது. இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனைகளான நீரு தண்டா, ஆஷிமா அஹ்லாவத் மற்றும் மனிஷா கீர் ஆகியோர் அடங்கிய கூட்டணி இந்த வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளது.

Last Updated : September 29, 2026 at 9:21 AM IST

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026
இந்திய அணியின் பதக்கப் பட்டியல்
ஆசிய விளையாட்டு 2026
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