ஆசிய விளையாட்டு 2026: அதிரடி மாற்றங்களுடன் வங்கதேச டி20 அணி அறிவிப்பு!
ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளுக்கான வங்கதேச அணியில் முன்னணி பேட்ஸ்மேன் நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹசன் மஹ்மூத் ஆகியோர் மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : September 3, 2026 at 10:00 AM IST
ஹைதராபாத்: ஜப்பானில் நடைபெறவுள்ள ஆசிய விளையாட்டு ஆடவர் டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் பங்கேற்கும் லிட்டன் தாஸ் தலைமையிலான 15 பேர் கொண்ட வங்கதேச அணியை, அந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
ஜப்பானின் ஐச்சி-நகோயாவில் உள்ள கொரோகி ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க் மைதானத்தில், எதிர்வரும் செப்டம்பர் 24 முதல் அக்டோபர் 3 வரை ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான ஆடவர் டி20 கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெறவுள்ளது. இத்தொடருக்கான போட்டி அட்டவணை இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படாத நிலையில், பங்கேற்கும் அனைத்து அணிகளும் தீவிரப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
இதன் ஒரு பகுதியாக, ஆசிய விளையாட்டில் களம் காணும் தங்களது கிரிக்கெட் அணிகளை அந்தந்த நாட்டு வாரியங்கள் அறிவித்து வருகின்றன. அந்த வகையில், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் இந்திய அணியும், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் தலைமையில் பாகிஸ்தான் அணியும், தார்விஸ் ரசூலி தலைமையில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியும் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
அந்த வரிசையில், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிக்கான 15 பேர் கொண்ட வங்கதேச அணியையும் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. இந்த அணியில் முன்னணி பேட்ஸ்மேன் நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹசன் மஹ்மூத் ஆகியோர் மீண்டும் டி20 அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், காயத்தில் இருந்து மீண்டுள்ள நட்சத்திர வீரர் லிட்டன் தாஸ், இந்த அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Key players return to the side as Litton Das leads Bangladesh in the Asian Games 2026 💪— ICC (@ICC) September 3, 2026
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முன்னதாக, காயம் காரணமாக ஜிம்பாப்வே மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடர்களில் லிட்டன் தாஸ் பங்கேற்கவில்லை. தற்போது அவர் முழு உடற்தகுதியை எட்டியுள்ள நிலையில், அவரிடம் கேப்டன் பொறுப்பு மீண்டும் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், மோசமான ஃபார்ம் காரணமாக நூருல் ஹசன், அப்துல் கஃபார் சக்லைன் ஆகியோரும், காயம் காரணமாக நாஹித் ராணாவும் இந்த அணியில் இடம்பெறவில்லை.
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வங்கதேச அணி: லிட்டன் தாஸ் (கேப்டன்), தன்சித் ஹசன், பர்வேஸ் ஹொசைன் எமோன், சைஃப் ஹசன், நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ, தவ்ஹித் ஹிரிடோய், மொசாடெக் ஹொசைன், யாசிர் அலி, ரிஷாத் ஹொசைன், மஹேதி ஹசன், நாசும் அகமது, முகமது சைஃபுதீன், ஷோரிஃபுல் இஸ்லாம், முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான், ஹசன் மஹ்மூத்.