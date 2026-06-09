டி20 உலகக் கோப்பையை வங்கதேசம் புறக்கணித்தது ஏன்? மௌனம் கலைத்த லிட்டன் தாஸ்
எங்களால் பாகிஸ்தானில் விளையாட முடியும் என்றால், ஏன் இந்தியாவில் விளையாட முடியாது? என டி20 உலகக் கோப்பையை வங்கதேசம் புறக்கணித்தது குறித்து அந்த அணியின் டி20 கேப்டன் லிட்டன் தாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : June 9, 2026 at 1:36 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவில் நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பையில் இருந்து வங்கதேச அணி விலகியது குறித்து அந்த அணியின் டி20 கேப்டன் லிட்டன் தாஸ் கூறிய கருத்து கிரிக்கெட் அரங்கில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கடந்த மார்ச் மாதம் நடந்து முடிந்த ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இருந்து வங்கதேச அணி விலகியது. வங்கதேசத்தில் ஏற்பட்ட ஆட்சி மாற்றத்திற்குப் பிறகு, அங்குள்ள சிறுபான்மையினருக்கு எதிராக நடந்த வன்முறைகள் காரணமாக இந்தியாவுடனான உறவில் விரிசல் ஏற்பட்டது.
அதன் தொடர்ச்சியாக வங்கதேச வீரர்களை ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட அனுமதிக்கக்கூடாது என்ற கோரிக்கைகளும் இந்தியாவில் அதிகரித்தனர். இதனால் ஐபிஎல் தொடரின் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்த வங்கதேச வேகப்பந்து வீச்சாளர் முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான் அணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டார். இது வங்கதேச கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது.
இதனை காரணமாக காட்டிய வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம், இந்தியாவிற்குச் சென்று விளையாடுவது தங்கள் வீரர்களுக்குப் பாதுகாப்பானது இல்லை என்றும், அதனால் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்தியாவில் நடக்கவிருந்த தங்கள் அணிப் போட்டிகளை மட்டும் இலங்கை அல்லது வேறு ஏதேனும் ஒரு நடுநிலை இடத்திற்கு மாற்ற வேண்டும் என்றும் ஐசிசியிடம் கோரிக்கை வைத்தது.
ஆனால் வங்கதேசத்தின் கோரிக்கையை ஐசிசி எற்க மறுத்ததை தொடர்ந்து, டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கபோவதில்லை என்ற முடிவை வங்கதேசம் எடுத்தது. இதனையடுத்து தரவரிசையின் அடிப்படையில் வங்கதேசத்திற்கு பதிலாக ஸ்காட்லாந்து அணி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடியது. இந்நிலையில் டி20 உலகக் கோப்பையில் வங்கதேசம் அணி பங்கேற்காதது குறித்து அந்த அணி கேப்டன் லிட்டன் தாஸ் தற்போது கூறிய கருத்து பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Litton Das Trolls Pakistan🗣️— Fan Account Richard Kettlebourogh (@RichKettle07) June 9, 2026
“Our Goverment told us there was no safety in India. Our players told them, ‘we played in Pakistan too. In Pakistan guards used to stand outside the room with guns. What can be more dangerous than that."
what's your take 😅 pic.twitter.com/wYdelluVl3
இதுகுறித்து பேசிய லிட்டன் தாஸ், "இந்தியாவில் பாதுகாப்பு இல்லை என்று வங்கதேச அரசு எங்கள் கிரிக்கெட் வாரியத்திடம் கூறியது. ஆனால், வீரர்கள் அனைவரும் உலகக் கோப்பையில் விளையாடவே விரும்பினோம். இந்த முடிவில் வீரர்களாகிய எங்களுக்கு எந்தவித அதிகாரமும் இல்லை. மேலும் இந்த விஷயத்தில் எங்களிடம் யாரும் எந்த கருத்தையும் கேட்கவில்லை.
அதேசமயம், நாங்கள் பாகிஸ்தானில் கூட சென்று விளையாடியுள்ளோம். அங்கு பாதுகாப்புக்காக எங்களது அறைகளுக்கு வெளியே துப்பாக்கி ஏந்திய காவலர்கள் நின்றிருந்தனர். அப்படி பார்க்கையில், அதைவிட ஆபத்தான விஷயம் என்ன இந்தியாவில் நடந்துவிடப் போகிறது? எங்களால் பாகிஸ்தானில் விளையாட முடியும் என்றால், ஏன் இந்தியாவில் விளையாட முடியாது? என்ற கேள்வி மட்டுமே எங்களிடம் எழுந்தது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
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வங்கதேச டி20 அணியின் கேப்டன் லிட்டன் தாஸின் இந்த கருத்து, தற்சமயம் சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் பெரும் பேசுபொருளாக வெடித்துள்ளது. குறிப்பாக, வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம் மற்றும் அந்நாட்டு இடைக்கால அரசின் தன்னிச்சையான அரசியல் முடிவுகள் குறித்த கேள்விகளையும், சந்தேகங்களையும் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.