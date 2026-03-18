'இதுக்கு இல்லையா சார் ஒரு எண்டு?' ஐபிஎல் கோப்பைக்காக 17 கேப்டன்களை மாற்றிய அணி; மற்ற அணிகளின் நிலை என்ன?
ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக முறை கேப்டன்களை மாற்றிய அணிகளைப் பற்றி இங்கே காண்போம்.
Published : March 18, 2026 at 6:26 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 2008 முதல் தற்போது 2026 வரை பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியானது 17 கேப்டன்களை மாற்றி, ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் அதிக கேப்டன்களைக் கொண்ட அணி என்ற சாதனையை தன்வசம் வைத்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் தொடங்க இன்னும் 10 தினங்கள் மட்டுமே உள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் தங்களுடைய ஆறாவது கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பிலும், மறுபக்கம் நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி கோப்பையை தக்கவைக்கும் முனைப்பிலும் இந்த தொடரை எதிர்கொள்ள ஆயத்தமாகி வருகின்றனர்.
அதேசமயம் ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரையிலும் கோப்பையை வெல்ல முடியாமல் தடுமாறி வரும் பஞ்சாப் கிங்ஸ், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகளும் இந்த சீசனில் தங்களுடைய முதல் கோப்பையை வெல்லும் முயற்சியில் உள்ளனர். இதன் காரணமாக எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் எந்த அணி கோப்பையை வென்று சாதனை படைக்கும் என்ற ஆர்வத்தில் ரசிகர்களும் காத்திருக்கின்றனர்.
இந்த நிலையில், ஐபிஎல் தொடரின் ஒவ்வொரு சீசனின் போது பங்கேற்கும் அணிகளில் பல்வேறு மாற்றங்கள் இருப்பது இயல்பான ஒன்று தான். அதேசமயம் ஒரு வலுவான கேப்டன் அமைந்தால் மட்டுமே தொடரை வெல்ல முடியும் என்ற நம்பிக்கையில், பல அணிகள் ஒவ்வொரு சீசனிலும் கேப்டன்களை மாற்றிக் கொண்டே இருக்கின்றன. அப்படி ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக முறை கேப்டன்களை மாற்றிய அணிகளைப் பற்றி இங்கே காண்போம்.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் (Punjab Kings)
இப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருப்பது பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி. கடந்த 2008 முதல் 2026ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலக்கட்டத்தில், அந்த அணி சுமார் 17 கேப்டன்களை மாற்றியுள்ளது. யுவராஜ் சிங் தொடங்கி, தற்போது ஸ்ரேயஸ் ஐயர் வரை பல கேப்டன்கள் மாறியும், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியால் இதுவரை ஒருமுறை கூட கோப்பையை வெல்ல முடியவில்லை.
அதிலும் இந்த 18 சீசன்களில் அந்த அணி இரண்டு முறை மட்டுமே இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒன்று ஜார்ஜ் பெய்லி, கேப்டனாக இருந்த 2014ஆம் சீசனிலும், மற்றொன்று ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் மட்டும் தான் அந்த அணி இறுதிப் போட்டி வரை முன்னேறி இருந்தது. ஆனாலும் அதிலும் அந்த அணியில் சிறப்பாக செயல்பட முடியாமல் கோப்பை வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
டெல்லி கேபிடல்ஸ் (Delhi Capitals)
பஞ்சாப்பிற்கு அடுத்தபடியாக அதிக கேப்டன்களை மாற்றிய அணியாக டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் உள்ளது. வீரேந்திர சேவாக், கௌதம் கம்பீர் முதல் தற்போது அக்ஸர் படேல் வரை சுமார் 13-க்கும் மேற்பட்ட கேப்டன்கள் அந்த அணியை வழிநடத்தியுள்ளனர். அப்படி இருந்த நிலையிலும் டெல்லி அணியால் இதுவரையிலும் ஒரு முறை கூட கோப்பையை எட்ட முடியவில்லை.
குறிப்பாக 2020ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் அந்த அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி இருந்தது. ஆனால் இறுதிப் போட்டியில் வழக்கம் போல் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியதுடன் கோப்பையை வென்று சாதித்தது. ஆனால், அதன் பின் டெல்லி அணி சொல்லிக்கொள்ளும் அளவில் சிறப்பாக செயல்படவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (Sunrisers Hyderabad)
ஹைதராபாத் அணி (டெக்கான் சார்ஜர்ஸ் உட்பட) சுமார் 10 கேப்டன்களை மாற்றியுள்ளது. டேவிட் வார்னர் தலைமையில் 2016-ல் கோப்பையை வென்றாலும், அதன்பின் தொடர் தோல்விகள் காரணமாக கேன் வில்லியம்சன், மனிஷ் பாண்டே, புவனேஷ்வர் குமார், பாட் கம்மின்ஸ் என தொடர்ச்சியாக கேப்டன்கள் மாற்றப்பட்டனர். இதில் பாட் கம்மின்ஸ் தலைமையில் அந்த அணி 2023ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி இருந்தாலும் கோப்பையை நழுவவிட்டது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் (Mumbai Indians)
ரோஹித் சர்மா தலைமையில் 5 முறை கோப்பையை வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும், இதுவரை மொத்தம் 9 கேப்டன்களை மாற்றியுள்ளது. ஹர்பஜன் சிங், ரிக்கி பாண்டிங் ஆகியோரைத் தொடர்ந்து ரோஹித் சர்மா தலைமையில் சிறப்பாக செயல்பட்ட மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி, தற்சமயம் சூர்யகுமார், ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோரது தலைமைகளின் கீழ் சோபிக்க முடியாமல் தடுமாறி வருகிறது.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (Royal Challengers Bengaluru)
ரஜத் படிதார் தலைமையிலான ஆர்சிபி அணி கடந்த ஐபிஎல் சீசனில் தங்களின் 17 ஆண்டுகால கனவை பூர்த்தி செய்திருந்தது. ஏனெனில் ராகுல் டிராவிட், கெவின் பீட்டர்சன், ஷேன் வாட்சன், விராட் கோலி, ஃபாஃப் டூ பிளெசிஸ் போன்ற உலகத்தரம் வாய்ந்த கேப்டன்களை அந்த அணி கொண்டிருந்த போதும், ஒவ்வொரு சீசனிலும் கோப்பையை இழந்து தடுமாறியது. ஆனால் கடந்த சீசனில் சிறப்பாக செயல்பட்ட அந்த அணி தங்களின் கோப்பை தாகத்தையும் தணித்துக்கொண்டுள்ளது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (Chennai Super Kings)
ஐபிஎல் வரலாற்றில் மிகவும் நிலையான அணியான இன்றளவும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் உள்ளதற்கு காரணம், அணியின் கேப்டன் தோனி தான். ஏனெனில் மகேந்திர சிங் தோனி தனது கேப்டன்சி மூலம் அணிக்கு 5 முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று கொடுத்ததுடன், அதிக முறை பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கும் சிஎஸ்கேவை அழைத்துச் சென்று தனி சாதனையையும் கொண்டுள்ளார்.
இதற்கிடையில் சுரேஷ் ரெய்னா (இரண்டு போட்டியில்), சில போட்டிகளில் ரவீந்திர ஜடேஜா, சில போட்டிகளில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஆகியோர் கேப்டனாக இருந்ததை தவிர்த்து, சிஎஸ்கே அணியின் முழு நேர கேப்டனாக மகேந்திர சிங் தோனி மட்டுமே இருந்துள்ளார். இருப்பினும் இந்த ஐபிஎல் தொடரில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தான் அணியை வழிநடத்துவார் என்பதால், அவரது தலைமையிலும் சிஎஸ்கே அணி சாதிக்குமா? என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.