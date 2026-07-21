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'இந்தக் காயம் ஆற சில காலம் எடுக்கும்' - உலகக் கோப்பைத் தோல்வி குறித்து மெஸ்ஸியின் உருக்கமான பதிவு!

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் அர்ஜென்டினா தோல்வியடைந்ததைத் தொடர்ந்து, அந்த அணியின் கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் உணர்ச்சிப்பூர்வமான பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

லியோனல் மெஸ்ஸி
லியோனல் மெஸ்ஸி (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 21, 2026 at 11:06 AM IST

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ஹைதராபாத்: இந்தத் தோல்வியின் வலி அளப்பரியது என்றும், இந்தக் காயம் ஆற நீண்ட காலம் எடுக்கும் என்றும் அர்ஜென்டினா கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் மிகுந்த மனவேதனையுடன் உருக்கமான பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.

உலகக் கால்பந்து ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற ஃபிஃபா உலகக் கோப்பைத் தொடரின் இறுதிப்போட்டியில், அர்ஜென்டினா அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்து கோப்பையை வெல்லும் வாய்ப்பைத் தவறவிட்டது. குறிப்பாக, இப்போட்டியில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 90 நிமிடங்கள் வரை இரு அணிகளும் கோல் எதுவும் அடிக்காததால், போட்டி கூடுதல் நேரத்திற்குச் சென்றது.

அப்போது ஆட்டத்தின் 106ஆவது நிமிடத்தில், ஸ்பெயின் அணியின் மாற்று வீரராகக் களமிறங்கிய ஃபெரான் டோரஸ் கோலடித்து ஸ்பெயின் அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். மேலும், இந்த உலகக் கோப்பையில் டோரஸ் அடித்த முதல் கோல் இதுவாகும். இந்த ஒற்றை கோல், ஸ்பெயின் அணி 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் உலகக் கோப்பையை வெல்வதற்குக் காரணமாகவும் அமைந்திருந்தது.

அதேவேளையில், அடுத்தடுத்த உலகக் கோப்பைகளை வெல்லும் முனைப்பில் இருந்த கால்பந்து ஜாம்பவானும், அர்ஜென்டினா அணியின் கேப்டனுமான லியோனல் மெஸ்ஸிக்கும், அர்ஜென்டினா அணி ரசிகர்களுக்கும் இந்தத் தோல்வி பெரும் ஏமாற்றத்தைக் கொடுத்துள்ளது. இந்நிலையில், இந்த உலகக் கோப்பைத் தோல்வி குறித்து லியோனல் மெஸ்ஸி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் உருக்கமான பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அவர் தனது பதிவில், "இந்தத் தோல்வியின் வலி அளப்பரியது, இந்தக் காயம் ஆற சில காலம் எடுக்கும். ஆனாலும் நாம் ஒன்றாக இணைந்து போராடிய நல்ல தருணங்களை நான் நினைவில் கொள்கிறேன். எங்களின் கடின உழைப்பும், ஒட்டுமொத்த நாட்டின் ஆதரவும் எங்களை மீண்டும் உலகின் தலைசிறந்த அணிகளின் வரிசையில் நிறுத்தியுள்ளது. தற்போதைய சூழ்நிலையில் எங்களின் சாதனையை முழுமையாகப் பாராட்டுவது கடினமாக இருக்கலாம், ஆனால் இந்த அணி அடுத்தடுத்து இரண்டு உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிகளை எட்டியது பெருமைக்குரியது.

எனக்கு கிடைத்த ஒவ்வொரு வாழ்த்துக்கும் செய்திக்கும் எனது இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றியைக் கூறிக்கொள்கிறேன். இந்தத் தொடரின் மூலம் மீண்டும் ஒருமுறை, நாம் ஒரு நாடாக ஒன்றிணைந்து, அர்ஜென்டினாவாக இருப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன். அதேபோல், சாம்பியன்ஷிப் வென்ற ஸ்பெயின் அணிக்கு எனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்" என்று பதிவிட்டுள்ளார். இதையடுத்து, அவரது பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

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தற்போது 39 வயதாகும் மெஸ்ஸிக்கு, இதுவே கடைசி உலகக் கோப்பைத் தொடராக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், அவரது வயதைக் கருத்தில் கொண்டு அடுத்த 2030 உலகக் கோப்பையில் விளையாடுவது சாத்தியமில்லை என்பதால், இந்தத் தோல்வி அவரது ரசிகர்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், இறுதிப்போட்டி வரை போராடிய அர்ஜென்டினா அணிக்குக் கால்பந்து ரசிகர்கள் தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
LIONEL MESSI
LIONEL MESSI EMOTIONAL NOTE
லியோனல் மெஸ்ஸி
FIFA 2026

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