கடைசி போட்டியில் கண்கலங்கிய மெஸ்ஸி - பிரியா விடை கொடுத்த ரசிகர்கள்
அர்ஜென்டினா அணியின் லியோனல் மெஸ்ஸி, 85 ஆயிரம் ரசிகர்கள் முன்னிலையில், தனது 126-ஆவது சர்வதேச கோல் அடித்து பெனின் அணிக்கு எதிராக வெற்றி தேடி தந்தார்.
Published : October 7, 2026 at 10:20 AM IST
அர்ஜென்டினா: கால்பந்து விளையாட்டின் நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி, சர்வதேச கால்பந்து போட்டியில் இருந்து கண்ணீருடன் விடை பெற்றார்.
கடந்த 21 ஆண்டுகளாக கால்பந்து விளையாட்டில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய மெஸ்ஸி, பெனின் அணிக்கு எதிரான அர்ஜென்டினாவின் நட்பு ரீதியான போட்டியில் கடைசியாக விளையாடினார்.
தற்போது 39 வயதான மெஸ்ஸி, இந்த போட்டியில், 85 ஆயிரம் ரசிகர்கள் மத்தியில் தனது 126வது சர்வதேச கோலை அடித்தார். இதனைத்தொடர்ந்து அர்ஜென்டினா அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில், வெற்றி பெற்றது. மேலும் அர்ஜென்டினா அணியின் நிகோலஸ் ஒடமெண்டிக்கு கோல் அடிக்க மெஸ்ஸி உதவினார். இது மெஸ்ஸியின் 208வது சர்வதேச போட்டி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அர்ஜென்டினா நாட்டின் பியோனஸ் ஏர்ஸ் நகரில் உள்ள மானுமென்டல் மைதானத்தில் 85 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ரசிகர்கள் மத்தியில் மெஸ்ஸி சர்வதேச கால்பந்து போட்டிக்கு பிரியா விடை கொடுத்தார். முன்னதாக அர்ஜென்டினா அணியினர் பயணித்த பேருந்து மைதானத்திற்கு செல்லும் வழியில் கூடியிருந்த ரசிகர்களை பார்த்த மெஸ்ஸி, கண்ணீருடன் கையசைத்தார். இந்த போட்டியை மெஸ்ஸியின் மனைவி அண்டொனெலா ரொகுசோ, தாயார் செலியா குசிடினி ஆகியோர் மைதானத்தில் விசிபிக்கள் அமரும் இடத்தில் இருந்து நேரில் கண்டுகளித்தனர்.
மெஸ்ஸிக்கு கிடைத்த கௌரவம்
மேலும் போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்பு, அவரை கௌரவிக்கும் வகையில் Gracias (நன்றி) என எழுதப்பட்டிருந்த பிரமாண்ட அர்ஜென்டினா ஜெர்சி மைதானத்தில் நடுவில் வைக்கப்பட்டிருந்தது. அதேபோல் போட்டி தொடங்கி 10வது நிமிடத்தில் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது. அப்போது மெஸ்ஸியின் 10-ஆவது எண் ஜெர்சி எண்ணை குறிக்கும் வகையில் மைதானத்தில் கூடியிருந்த அனைவரும் மெஸ்ஸிக்கு கைதட்டி கௌரவித்தனர்.
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இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் அர்ஜென்டினா அணி ஸ்பெயின் அணியிடம் தோல்வி அடைந்தது. இதனைத்தொடர்ந்து மெஸ்ஸி சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தார். அதே நேரத்தில் மெஸ்ஸி இடம்பெற்ற அர்ஜென்டினா அணி கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
மியாமி அணிக்காக மெஸ்ஸி
கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கால்பந்து போட்டியில் களமிறங்கிய மெஸ்ஸி, இந்த போட்டிக்கு முன்பு வரை 125 சர்வதேச கோல்களை அடித்துள்ளார். இதனையடுத்து உள்ளூர் கால்பந்து போட்டிகளில் மியாமி அணிக்காக மெஸ்ஸி வரும் 2028ஆம் ஆண்டு வரை ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார். அந்த அணிக்காக தற்போது விளையாடி வருகிறார்.